Navracsics Tibor pártok feletti párbeszédet sürget: „Két oldal helyett egyenes út kell”

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Szent István Imre herceghez intézett intelmeire hivatkozva új, pártokon átívelő társadalmi párbeszédet kezdeményezett Navracsics Tibor. A politikus szerint a magyar közélet végletes megosztottsága már az ország egységét és cselekvőképességét is veszélyezteti.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén tett közzé videóüzenetet Navracsics Tibor. A Halászbástyán rögzített felvételben arról beszélt, hogy a magyar politikai életben kialakult kétoldali szembenállás helyett újfajta párbeszédre van szükség.
A politikus beszédét Szent István király Imre herceghez intézett intelmeivel kezdte. Mint mondta, az államalapító több mint ezer évvel ezelőtt megfogalmazott gondolatai ma is érvényesek.
Navracsics szerint Magyarország olyan ponthoz érkezett, amikor a politikai táborok közötti kiélezett konfliktus már nemcsak a közéleti vitákat, hanem az ország egységét és működőképességét is veszélyezteti.
„Amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása az ország egységét rombolja, cselekvőképességünket rontja, meg kell indítanunk egy párbeszédet, amely felülírja ennek a két oldalnak a szembenállását. Két oldal helyett egyenes út kell” – fogalmazott.
Navracsics arról is beszélt, hogy egy ország politikai irányításának megszerzése önmagában nem jelenti a feladat teljesítését. Szerinte a politikai közösségnek azt is biztosítania kell, hogy az ország minden állampolgára számára élhető és otthonos legyen.
Úgy vélte, az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kirekesztése és kiátkozása nem vezet előre.
„Ezt az országot ugyanis nemcsak meghódítani kell, de meg is tartani, otthonossá tenni, mindenki számára élhetővé tenni” – mondta.
A politikus bejelentette, hogy a „polgári demokraták” egy olyan társadalmi kezdeményezést indítanak, amelynek célja, hogy politikai oldaltól, világnézettől és pártszimpátiától függetlenül lehessen beszélni Magyarország jövőjéről.
Navracsics szerint nem feltétlenül kell minden kérdésben egyetérteni. Sokkal fontosabbnak tartja, hogy a különböző álláspontot képviselők képesek legyenek egymást a közösség tagjaként elfogadni.
„Legalább olyan fontos az, hogyha egyet nem is értünk, de tartsuk meg egymást” – fogalmazott.
Szerinte a demokrácia egyik alapja éppen a békés egyet nem értés képessége: a politikai ellenfeleknek úgy kell megvitatniuk az ország jövőjét, hogy közben ne kérdőjelezzék meg egymás helyét a nemzeti és demokratikus közösségben.
Navracsics a videóhoz fűzött bejegyzésében arra is utalt, hogy a közéletben jelenleg többféle politikai számvetés zajlik. Van, aki a Tisza-kormány első száz napját értékeli, mások az elmúlt tizenhat évet, megint mások az elmúlt harminchat év politikai örökségét vizsgálnák.
Szerinte azonban a történelmi és politikai vitákat úgy kellene lefolytatni, hogy azok ne szakítsák tovább az országot.
„Még egyetértenünk sem kell, csak kölcsönös tisztelettel megtartani egymást a közösség tagjainak” – írta.
Navracsics Tibor a kezdeményezés keretében országos találkozókra és közös gondolkodásra hívta az embereket. A célja szerinte az, hogy a politikai táborokon átívelő párbeszédből olyan megoldások szülessenek, amelyek Magyarországot mindenki számára élhetőbbé és otthonosabbá teszik.
Nyitókép forrása: Mandiner