Navracsics Tibor pártok feletti párbeszédet sürget: „Két oldal helyett egyenes út kell”

„Amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása az ország egységét rombolja, cselekvőképességünket rontja, meg kell indítanunk egy párbeszédet, amely felülírja ennek a két oldalnak a szembenállását. Két oldal helyett egyenes út kell” – fogalmazott.

Navracsics arról is beszélt, hogy egy ország politikai irányításának megszerzése önmagában nem jelenti a feladat teljesítését. Szerinte a politikai közösségnek azt is biztosítania kell, hogy az ország minden állampolgára számára élhető és otthonos legyen.

Úgy vélte, az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kirekesztése és kiátkozása nem vezet előre.