Orbán Viktor: „Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!”

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Augusztus 20-án Orbán Viktor egy új videoklippel köszöntötte Magyarországot.
A volt miniszterelnök a Kiss Kata Zenekar „Megmaradni Magyarnak” című dalához készült klipet osztotta meg közösségi oldalán, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja közös történelmi és kulturális örökségét mutatja be.
Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor a videó mellé.
A klipben több évszázados templomok jelennek meg, amelyek a dal központi gondolatait, a közös történelmi gyökereket, az összetartozást és a hagyományok továbbadását jelenítik meg.
A videó a történelmi Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja kulturális kapcsolódásaira épít, és azt hangsúlyozza, hogy a határokon átívelő örökség a közösség identitásának fontos része.
Kiss Kata szerint a forgatás során egyre erősebben vált számára érzékelhetővé a régi templomok üzenete.
Mint fogalmazott, ezekben az épületekben évszázadokon keresztül magyar emberek imádkoztak, ünnepeltek, gyászoltak, és egymásba, valamint hitükbe kapaszkodtak.
Az énekes szerint ezek a templomok egyszerre kapcsolják össze a ma élőket egymással és azokkal a generációkkal, amelyek évszázadokkal korábban éltek ugyanazon a vidéken.
Nyitókép forrása: Facebook