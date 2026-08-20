Orbán Viktor: „Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!”

A volt miniszterelnök a Kiss Kata Zenekar „Megmaradni Magyarnak” című dalához készült klipet osztotta meg közösségi oldalán, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja közös történelmi és kulturális örökségét mutatja be.

Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor a videó mellé.

A klipben több évszázados templomok jelennek meg, amelyek a dal központi gondolatait, a közös történelmi gyökereket, az összetartozást és a hagyományok továbbadását jelenítik meg.