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születésnap kiss kata zenekar magyarország orbán viktor

Orbán Viktor: „Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!”

2026. augusztus 20. 12:43

Augusztus 20-án Orbán Viktor egy új videoklippel köszöntötte Magyarországot.

2026. augusztus 20. 12:43
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A volt miniszterelnök a Kiss Kata Zenekar „Megmaradni Magyarnak” című dalához készült klipet osztotta meg közösségi oldalán, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja közös történelmi és kulturális örökségét mutatja be.

Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta Orbán Viktor a videó mellé.

A klipben több évszázados templomok jelennek meg, amelyek a dal központi gondolatait, a közös történelmi gyökereket, az összetartozást és a hagyományok továbbadását jelenítik meg.

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A videó a történelmi Szabolcs-Szatmár-Bereg térség és Kárpátalja kulturális kapcsolódásaira épít, és azt hangsúlyozza, hogy a határokon átívelő örökség a közösség identitásának fontos része.

Kiss Kata szerint a forgatás során egyre erősebben vált számára érzékelhetővé a régi templomok üzenete.

Mint fogalmazott, ezekben az épületekben évszázadokon keresztül magyar emberek imádkoztak, ünnepeltek, gyászoltak, és egymásba, valamint hitükbe kapaszkodtak.

Az énekes szerint ezek a templomok egyszerre kapcsolják össze a ma élőket egymással és azokkal a generációkkal, amelyek évszázadokkal korábban éltek ugyanazon a vidéken.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 51 komment

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Sorrend:
fitymafake
2026. augusztus 20. 14:52
cccatch 2026. augusztus 20. 14:32 Emiatt, gyakorlatilag Orbán hozta a nyakunkra a Tiszás 2/3-os veszedelmet." A tisza veszedelem eltörli a fidesz dögvészt.😜👏😁
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0
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fitymafake
2026. augusztus 20. 14:48
A volt miniszterelnök a Kiss Kata Zenekar „Megmaradni Tolvaj Magyarnak” című dalához készült klipet osztotta meg közösségi oldalán." Szuper.👍👏👏👏
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cccatch
2026. augusztus 20. 14:32
Orbán már nem lesz többet. Soha. Ezt a békát le kell nyelni. Nem azért mert nem lenne jó szakember. Orbán elbaszta. Ha Orbán hallgat Toroczkai javaslatára, és a Fidesz 2/3 (!) módosítja a választási törvényt, akkor most nem lenne Tisza 2/3. Emiatt, gyakorlatilag Orbán hozta a nyakunkra a Tiszás 2/3-os veszedelmet. Magyarék csak kihasználják Orbán tévedését...
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2
0
trd127
2026. augusztus 20. 14:10
"Na , milyen retardált ? Ezen a szinten kommentelsz!" Nem. Visszaolvashatod az összes bejegyzésemet, egyet sem fogsz találni köztük, amelyben a fórumon kommentelőket szidalmazom. Tehát: nem, nem ezen a szinten kommentelek.
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