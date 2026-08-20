Bóka János: Minden körülmények között különbséget kell tenni igazság és hamisság, látszat és valóság között

A politikus az államalapítás ünnepén közzétett Facebook-videójában arról beszélt, hogy Szent István művének több mint ezer év távlatából is vannak olyan tanulságai, amelyek ma is érvényesek.

Bóka János szerint a magyar nemzet határokon átívelő közössége olyan érték, amely túlélte a 20. század történelmi viharait, ezért a 21. században is meg kell őrizni.

Úgy fogalmazott, a közösség alapja a család, az egyéni jólét alapja a munka, a nemzeti jólété pedig a szuverén és cselekvőképes állam, valamint a saját lábán álló gazdaság.