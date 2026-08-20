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Bóka János: Minden körülmények között különbséget kell tenni igazság és hamisság, látszat és valóság között

2026. augusztus 20. 12:36

A Fidesz frakcióvezetője augusztus 20-i videóüzenetében a nemzeti összetartozás, a család, a munka, a szuverén állam és az önálló gazdaság fontosságát hangsúlyozta.

2026. augusztus 20. 12:36
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A politikus az államalapítás ünnepén közzétett Facebook-videójában arról beszélt, hogy Szent István művének több mint ezer év távlatából is vannak olyan tanulságai, amelyek ma is érvényesek.

Bóka János szerint a magyar nemzet határokon átívelő közössége olyan érték, amely túlélte a 20. század történelmi viharait, ezért a 21. században is meg kell őrizni.

Úgy fogalmazott, a közösség alapja a család, az egyéni jólét alapja a munka, a nemzeti jólété pedig a szuverén és cselekvőképes állam, valamint a saját lábán álló gazdaság.

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A Fidesz frakcióvezetője szerint ezeknek az értékeknek a védelmében ma is fel kell lépniük az önkénnyel szemben, és meg kell akadályozniuk az ország „kiárusítását”. Emellett fontosnak nevezte a magyar családok, a munka becsületének és a közbiztonságnak a védelmét, valamint a határon túl élő magyarok támogatását.

Bóka szerint a politikában minden körülmények között különbséget kell tenni igazság és hamisság, illetve látszat és valóság között.

Ezt kell tennünk kormányon és ellenzékben, többségben és kisebbségben, idén, jövőre és azután is. Magyarország és a magyar emberek számíthatnak ránk” – mondta.

A politikus szerint Magyarország történelme során akkor tudott sikeres lenni, amikor tisztában volt azzal, hogy kiknek az örökébe lép, és milyen felelősséggel tartozik a következő generációknak.

Bóka János egyúttal Magyarország európai helyét is hangsúlyozta. Szerinte a magyar történelem, kultúra és keresztény hit szorosan összeköti az országot Európával, ezért Magyarország békéjét és jólétét ma is Európában kell megtalálni.

Nyitókép forrása: Bruzák Noémi

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Összesen 4 komment

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2026. augusztus 20. 14:51 Szerkesztve
Ünnep az ünnep- ki hogyan ünnepli? Államalapítás ünnepe. Állam lapítása folyik, mérföldfenekedőköves paragrafusjel alakú kalapáccsal, észbontó csákánnyal.
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csulak
2026. augusztus 20. 14:09
a Tiszar hazugsagra epitett minden ugyhogy a hiveik csak ahazugsagokat hajlandok latni...legalabbis meg egy ideig, aztan nekik is csontig er a kes
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rottyos-ducse
2026. augusztus 20. 13:30
szent istvan a nyugati lipsikhez csatlakozott, es Messias is ugyanigy dontott Orban fulebe meg olmot fognak onteni ez a tanulsag
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0
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mlotta
2026. augusztus 20. 12:40
„Jaj azoknak, akik azt mondják a rosszra, hogy jó, és a jóra azt, hogy rossz, akik a sötétséget világosságnak, a világosságot pedig sötétségnek mondják”. -Ézsaiás 5:20
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