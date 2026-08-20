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zelenszkij volodomir zelenszkij Magyar Péter

Magyar Pétert sürgeti Zelenszkij: minél előbb Kijevben akarja fogadni

2026. augusztus 20. 20:54

Levélben köszöntötte magyarországi szövetségesét az ukrán elnök és kijelentette, a lehető legközelebbi időpontban találkozni akar vele az ukrán fővárosban.

2026. augusztus 20. 20:54
Zelenszkij

„Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából” – írta Volodomir Zelenszkij Magyar Péternek az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldalán is közzétett köszöntőjében.

Nemcsak köszöntötte azonban az ukrán elnök legjobb magyarországi szövetségesét, de a két ország közötti diploáciai folyamatok felgyorsítására is ösztökélte.

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Mint fogalmazott: „Megerősítem készségemet a nyílt és konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok további erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében, közös európai jövőnkért. 

Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban.”

Nyitókép: Pixabay
 

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Összesen 66 komment

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Sorrend:
figyelő4322
2026. augusztus 20. 23:16
"...nyílt és konstruktív együttműködés..."? Ez vajon most éppen mit jelenthet a kijevi 'keresztapa' tudatában? Fogyóban a pénz, paripa, fegyver? Most már a 🪳 haverjára számít Zselé főnök a nagy szükségben?
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 20. 23:15
Zselé még ebben az évben, vagyis szeptember 11-ig meg akarja erősíttetni a hűségnyilatkozatot az új alattvalójával. Idén akkor lesz Rós-ha sána, és utána már 5784-es évet írnak az általuk használt naptárak.
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1
0
schwabisch2026
2026. augusztus 20. 23:13
Hiszen van itt pééééééééénz! Küldi is kifelé, de hirtelen! Öntsük csak a háborúba! Legyünk mi is szarszegények még jobban! A fene a mocskos pofánkat, "asztat"!
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Málaga21
2026. augusztus 20. 23:04
Ott is maradhat.
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