Magyar Pétert sürgeti Zelenszkij: minél előbb Kijevben akarja fogadni

„Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából” – írta Volodomir Zelenszkij Magyar Péternek az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldalán is közzétett köszöntőjében.

Nemcsak köszöntötte azonban az ukrán elnök legjobb magyarországi szövetségesét, de a két ország közötti diploáciai folyamatok felgyorsítására is ösztökélte.