Magyar Pétert sürgeti Zelenszkij: minél előbb Kijevben akarja fogadni

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Levélben köszöntötte magyarországi szövetségesét az ukrán elnök és kijelentette, a lehető legközelebbi időpontban találkozni akar vele az ukrán fővárosban.
„Az ukrán nép és az ukrán állam nevében megtiszteltetés számomra, hogy gratulálhatok Önnek és az egész baráti magyar népnek Magyarország nemzeti ünnepe, Szent István napja alkalmából” – írta Volodomir Zelenszkij Magyar Péternek az Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének Facebook-oldalán is közzétett köszöntőjében.
Nemcsak köszöntötte azonban az ukrán elnök legjobb magyarországi szövetségesét, de a két ország közötti diploáciai folyamatok felgyorsítására is ösztökélte.
Mint fogalmazott: „Megerősítem készségemet a nyílt és konstruktív együttműködésre az ukrán–magyar kapcsolatok további erősítése és a teljes körű együttműködés fejlesztése érdekében, közös európai jövőnkért.
Örömmel üdvözölném Önt Kijivben az Ön számára legközelebbi megfelelő időpontban.”
Nyitókép: Pixabay