Augusztus 20. hagyományosan pártpolitikamentes, nem is mentek el valami sokan a tiszás rendezvényre

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A Tisza Sziget-tagok tizedét sem érdekelte Magyar Péterék margitszigeti találkozója.
A tagok töredékét érdekelte csak a Tisza Szigetek országos találkozója, amit a Margit-szigetre hirdettek meg – írja a Magyar Nemzet.
Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője az MTI beszámolója szerint a helyszínen tudatta:
az országos találkozóra háromezren regisztráltak.
Arra a sajtókérdésre, hogy a választások óta a 3000 Tisza Sziget és a 50 ezres taglétszám csökkent-e, azt mondta: volt egy pici lemorzsolódás, de jöttek új tagok, így szerinte most több Tisza Sziget van, mint a választások előtt.
Eszerint a Tisza Sziget tagok kevesebb mint tíz százaléka vett csak részt Magyar Péterék eseményén
– vonta le a következtetést a lap.
A Magyar Nemzet felidézte,
Magyar Péter egy hónapja az Országgyűlés előtt jelentette be, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza-szigetek országos találkozóját.
Később kiderült, hogy a helyszín a két évvel ezelőtti eseményhez hasonlóan ismét a Margit-szigeti Nagyréten lesz. A május 1-i majálisokat idéző rendezvényen egyebek mellett közös főzésre is várják a Tisza aktivistáit. Emellett Magyar Péter és a Tisza alelnökei, Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk is színpadra lép. A Tisza képviselői bőszen reklámozzák a rendezvényt, a közösségi oldalaikat ellepték a felhívások az augusztus 20-i pártrendezvényre.
A Magyar Nemzet rámutatott,
az 1990-es rendszerváltoztatás óta az augusztus 20-i nemzeti ünnepen jellemzően háttérbe szorult a pártpolitika.
A közjogi méltóságok és vezető politikusok beszédeikben az aktuális politikai-közéleti témák helyett jellemzően államalapító királyunkra, Szent Istvánra és örökségére emlékeztek. A kormánypártok és az ellenzék pedig ritkán tartott pártrendezvényeket, ellentétben március 15-el és október 23-al. Ezzel a felfogással szakított látványosan Magyar Péter, aki már két évvel ezelőtt a Margit-szigeti Nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza Piknik nevű rendezvényre. Immár kormányra kerülve a Tisza szintet lép az augusztus 20-i ünnep átpolitizálásában a Margit-szigetre meghirdetett rendezvénnyel.