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augusztus 20 tisza szigetek radnai márk Magyar Péter

Augusztus 20. hagyományosan pártpolitikamentes, nem is mentek el valami sokan a tiszás rendezvényre

2026. augusztus 20. 18:05

A Tisza Sziget-tagok tizedét sem érdekelte Magyar Péterék margitszigeti találkozója.

2026. augusztus 20. 18:05
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A tagok töredékét érdekelte csak a Tisza Szigetek országos találkozója, amit a Margit-szigetre hirdettek meg – írja a Magyar Nemzet.

Radnai Márk, a Tisza országgyűlési képviselője az MTI beszámolója szerint a helyszínen tudatta:

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az országos találkozóra háromezren regisztráltak.
Arra a sajtókérdésre, hogy a választások óta a 3000 Tisza Sziget és a 50 ezres taglétszám csökkent-e, azt mondta: volt egy pici lemorzsolódás, de jöttek új tagok, így szerinte most több Tisza Sziget van, mint a választások előtt.

Eszerint a Tisza Sziget tagok kevesebb mint tíz százaléka vett csak részt Magyar Péterék eseményén 

– vonta le a következtetést a lap.

A Magyar Nemzet felidézte, 

Magyar Péter egy hónapja az Országgyűlés előtt jelentette be, hogy augusztus 20-án megtartják a Tisza-szigetek országos találkozóját. 

Később kiderült, hogy a helyszín a két évvel ezelőtti eseményhez hasonlóan ismét a Margit-szigeti Nagyréten lesz. A május 1-i majálisokat idéző rendezvényen egyebek mellett közös főzésre is várják a Tisza aktivistáit. Emellett Magyar Péter és a Tisza alelnökei, Forsthoffer Ágnes, Tarr Zoltán és Radnai Márk is színpadra lép. A Tisza képviselői bőszen reklámozzák a rendezvényt, a közösségi oldalaikat ellepték a felhívások az augusztus 20-i pártrendezvényre.

A Magyar Nemzet rámutatott,

az 1990-es rendszerváltoztatás óta az augusztus 20-i nemzeti ünnepen jellemzően háttérbe szorult a pártpolitika.

A közjogi méltóságok és vezető politikusok beszédeikben az aktuális politikai-közéleti témák helyett jellemzően államalapító királyunkra, Szent Istvánra és örökségére emlékeztek. A kormánypártok és az ellenzék pedig ritkán tartott pártrendezvényeket, ellentétben március 15-el és október 23-al. Ezzel a felfogással szakított látványosan Magyar Péter, aki már két évvel ezelőtt a Margit-szigeti Nagyrétre hívta támogatóit egy Tisza Piknik nevű rendezvényre. Immár kormányra kerülve a Tisza szintet lép az augusztus 20-i ünnep átpolitizálásában a Margit-szigetre meghirdetett rendezvénnyel.
 

 

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Összesen 51 komment

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Sorrend:
rugbista
2026. augusztus 20. 19:23
Pedig szép Rákosi Mátyás-os magyar zászlókat is lehetett venni. Akarom mondani, Pol Pötiseket.
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0
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nyafika
2026. augusztus 20. 19:13
Lófejű cigányasszony annyira jó külügyminiszter lenne, a fél világot meghívta volna vendégnek!
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5
0
nyafika
2026. augusztus 20. 19:12
Jut eszembe, amikor Fidesz kormányok voltak, még az Angol királynő is küldött táviratot augusztus 20. alkalmából... Ezek meg lófaszt nem kaptak, még segélycsomagot sem...
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6
0
nyafika
2026. augusztus 20. 19:09
Vietnámi bérlájkolók nem jöttek, náluk odahaza egy tűzijáték nem ócska 10 perc, hanem 10 óra! Az a 3 ezer balfasz meg élvezi egymás szájszagát...
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5
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