Újabb adalékok az augusztus 20-i állami rendezvények botrányos közbeszerzéséről

Magyar Péterék egy kamunak tűnő közbeszerzéssel intézték az augusztus 20-i rendezvényeket
A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.
Előre lezongorázták azokat a médiumokat is, ahol hirdetni kell az eseményt.
Újabb részleteket közölt az augusztus 20-i állami rendezvények aggályos közbeszerzési eljárásról az Index.
Mint cikkükben rámutatnak, a rendezvénysorozat kommunikációjára kiírt közbeszerzés kötelezően előírta, hogy
a nyertes ügynökségnek öt konkrét online médiafelületen meg kell jelennie: a Telexen, a 24.hu-n, a noklapja.hu-n, a story.hu-n és a marieclaire.hu-n.
Ilyen konkrét médiumkijelölésre korábban nem volt példa hasonló tenderben, ráadásul a lista összetétele az olvasottsági adatok alapján sem magától értetődő az Index szerint. Ezzel nehéz is vitatkozni.
Érdemes megjegyezni, hogy a Telex mellett Varga Zoltán milliárdos érdekeltségei kaptak így előre meghatározott kiemelést. A Belügyminisztérium érvelése szerint a felületek kiválasztása „nem politikai megfontolások alapján történt, hanem szakmai, célcsoportelérési és médiatervezési szempontok szerint, a nevesített médiumok szerepeltetését pedig látogatottsági és olvasottsági adatok indokolták”.
A G7 nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy kiderült, még hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt, sőt még a korábbi szervezővel kötött szerződés felbontását megelőzően kezdett egyeztetni az augusztus 20-i rendezvénysorozatról az a cég, amely végül elnyerte a közel négymilliárdos megbízást. A kapcsolatfelvételben a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója is szerepet vállalt, az ügyre rálátó források pedig korrupciógyanút és kamuközbeszerzést emlegetnek.
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A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.
A megbízást a Hardrock Kft. nyerte el nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal, a három meghívott cég közül csak ők pályáztak, miután a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseit a Balásy Gyula tulajdonában álló Lounge-csoporttal.
Csakhogy a kiszivárgott levelezés szerint
a később nyertes cég ügyvezetője, Besnyő Dániel már hetekkel a július 7-i kiírás előtt információkat kért és kapott a Lounge-tól az augusztus 20-i rendezvény költségvetéséről,
alvállalkozóiról és a lebonyolítás fő elemeiről – méghozzá még azelőtt, hogy az NRÜ felbontotta volna a szerződést a korábbi szervezővel, vagyis amikor hivatalosan jogalapja sem lett volna egy új tender kiírásának.