Újabb adalékok az augusztus 20-i állami rendezvények botrányos közbeszerzéséről

Ilyen konkrét médiumkijelölésre korábban nem volt példa hasonló tenderben, ráadásul a lista összetétele az olvasottsági adatok alapján sem magától értetődő az Index szerint. Ezzel nehéz is vitatkozni.

Érdemes megjegyezni, hogy a Telex mellett Varga Zoltán milliárdos érdekeltségei kaptak így előre meghatározott kiemelést. A Belügyminisztérium érvelése szerint a felületek kiválasztása „nem politikai megfontolások alapján történt, hanem szakmai, célcsoportelérési és médiatervezési szempontok szerint, a nevesített médiumok szerepeltetését pedig látogatottsági és olvasottsági adatok indokolták”.

A G7 nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy kiderült, még hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt, sőt még a korábbi szervezővel kötött szerződés felbontását megelőzően kezdett egyeztetni az augusztus 20-i rendezvénysorozatról az a cég, amely végül elnyerte a közel négymilliárdos megbízást. A kapcsolatfelvételben a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója is szerepet vállalt, az ügyre rálátó források pedig korrupciógyanút és kamuközbeszerzést emlegetnek.