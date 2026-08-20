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varga zoltán állami rendezvény belügyminisztérium

Újabb adalékok az augusztus 20-i állami rendezvények botrányos közbeszerzéséről

2026. augusztus 20. 13:07

Előre lezongorázták azokat a médiumokat is, ahol hirdetni kell az eseményt.

2026. augusztus 20. 13:07
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Újabb részleteket közölt az augusztus 20-i állami rendezvények aggályos közbeszerzési eljárásról az Index. 

Mint cikkükben rámutatnak, a rendezvénysorozat kommunikációjára kiírt közbeszerzés kötelezően előírta, hogy

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a nyertes ügynökségnek öt konkrét online médiafelületen meg kell jelennie: a Telexen, a 24.hu-n, a noklapja.hu-n, a story.hu-n és a marieclaire.hu-n.

Ilyen konkrét médiumkijelölésre korábban nem volt példa hasonló tenderben, ráadásul a lista összetétele az olvasottsági adatok alapján sem magától értetődő az Index szerint. Ezzel nehéz is vitatkozni.

Érdemes megjegyezni, hogy a Telex mellett Varga Zoltán milliárdos érdekeltségei kaptak így előre meghatározott kiemelést. A Belügyminisztérium érvelése szerint a felületek kiválasztása „nem politikai megfontolások alapján történt, hanem szakmai, célcsoportelérési és médiatervezési szempontok szerint, a nevesített médiumok szerepeltetését pedig látogatottsági és olvasottsági adatok indokolták”.

A G7 nyomán lapunk is beszámolt arról, hogy kiderült, még hetekkel a közbeszerzés kiírása előtt, sőt még a korábbi szervezővel kötött szerződés felbontását megelőzően kezdett egyeztetni az augusztus 20-i rendezvénysorozatról az a cég, amely végül elnyerte a közel négymilliárdos megbízást. A kapcsolatfelvételben a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója is szerepet vállalt, az ügyre rálátó források pedig korrupciógyanút és kamuközbeszerzést emlegetnek.

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A megbízást a Hardrock Kft. nyerte el nettó 3,1 milliárd forintos ajánlattal, a három meghívott cég közül csak ők pályáztak, miután a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) június 23-án azonnali hatállyal felmondta a szerződéseit a Balásy Gyula tulajdonában álló Lounge-csoporttal.

Csakhogy a kiszivárgott levelezés szerint

a később nyertes cég ügyvezetője, Besnyő Dániel már hetekkel a július 7-i kiírás előtt információkat kért és kapott a Lounge-tól az augusztus 20-i rendezvény költségvetéséről,

alvállalkozóiról és a lebonyolítás fő elemeiről – méghozzá még azelőtt, hogy az NRÜ felbontotta volna a szerződést a korábbi szervezővel, vagyis amikor hivatalosan jogalapja sem lett volna egy új tender kiírásának.

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Összesen 30 komment

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Sorrend:
brokenwoodi4
2026. augusztus 20. 14:51
Szóval az a baj, hogy nem Balási....
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gbis40
2026. augusztus 20. 14:46
Megmagyarázni mindent lehet, de ezek az oldalak, mind balos kötődésűek. Ezt még egy óvodás is tudja.
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rofirofi
2026. augusztus 20. 14:42
"Botrányos" :D Cégekkel dolgoznak ÁTLÁTHATÓAN, ez a fideszes komcsiknak botrányos :D Sokkal jobb lenne titkosítani a szerzödéseket 100 évre mint a Fidesz csinálta aztán csodálkoznak az emberek, hogy tavaszra hogy lett a NER-nek még 10 extra szuperjachtja.
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angolpuska
2026. augusztus 20. 14:42
Sógor-koma megbízások. Ez az átláthatóság? Kettős mérce? Mocskok vagytok.
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