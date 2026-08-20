Havasi Navracsics kezdeményezéséről: A Fidesznek nincs álláspontja erről, de nekem van

Havasi hozzátette, hogy továbbra is érvényes a Fidesz országos elnöksége és parlamenti frakciója által júliusban elfogadott úgynevezett „ellenállási nyilatkozat”.
A dokumentumban a Fidesz illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az Alaptörvény súlyos megsértésével, a hatalom kizárólagos megszerzésének szándékával jött létre. A párt közölte azt is, hogy elutasítja az új rendszert, és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában. Azt is jelezték, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálnák az időközben meghozott döntéseket.