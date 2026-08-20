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Havasi Navracsics kezdeményezéséről: A Fidesznek nincs álláspontja erről, de nekem van

2026. augusztus 20. 11:34

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Tiszával szembeni politikai szembenállást inkább erősíteni kellene.

2026. augusztus 20. 11:34
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„Jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja Navracsics Tibor kezdeményezéséről, de nekem van” – közölte Havasi Bertalan az MTI megkeresésére.

A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott:

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Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen.”

Havasi hozzátette, hogy továbbra is érvényes a Fidesz országos elnöksége és parlamenti frakciója által júliusban elfogadott úgynevezett „ellenállási nyilatkozat”.

A dokumentumban a Fidesz illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az Alaptörvény súlyos megsértésével, a hatalom kizárólagos megszerzésének szándékával jött létre. A párt közölte azt is, hogy elutasítja az új rendszert, és nem vesz részt az elmozdított tisztségviselők helyére kerülő személyek megválasztásában. Azt is jelezték, hogy a demokratikus jogállam helyreállítása után felülvizsgálnák az időközben meghozott döntéseket.

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Navracsics párbeszédet kezdeményezett

Navracsics Tibor augusztus 20-án jelentette be, hogy „Polgári Demokraták” néven olyan társadalmi kezdeményezést indít, amely párthovatartozástól függetlenül mindenkit megszólítana.

A politikus szerint lehetőséget kell teremteni arra, hogy az emberek közösen beszéljenek az elmúlt száz nap, az elmúlt tizenhat év, illetve akár az elmúlt harminchat év politikai és társadalmi tanulságairól.

Navracsics a kezdeményezést a politikai megosztottság meghaladásának szándékával hirdette meg. Szerinte az elmúlt időszak azt mutatta, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kiátkozása és kirekesztése nem vezet előre.

A kezdeményezés részleteit egyelőre nem ismertette, így azt sem tudni, pontosan milyen formában és kiknek a részvételével valósulna meg.

A videóban ugyanakkor Ferencz Orsolya, korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrkutatásért felelős kormánybiztos is feltűnt.

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 57 komment

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pankotaidili-2
2026. augusztus 20. 14:51
Mikor szabadul már meg a párt ezektől a szarkeverő kullancsoktól?
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ricsi1975
2026. augusztus 20. 14:47
Navracsics az egyik áruló. Nagyon valószínű, hogy már a választások előtt összejátszott a szárazon szerető poloskával. Érdemes lemne utánajárni.
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masamód
2026. augusztus 20. 14:38
Szerintem Navracsics nem áruló, hanem esély, pont azért, mert nem lehet "lepropagandistázni", nem luxizott stb. Korábban is kritikus volt a Fidesz egyes lépéseivel szemben, de mindig kiállt az értékei mellett. Honnan veszitek, hogy "liberális, atlantista ügynök"??? Abszolút szuverenista. Van tapasztalata, tudása, kiválóan kommunikál, és józan. Mindenben M.P. fölött áll (még fizikailag is, igen, remekül mutatnának egymás mellett, szívesen látnám, ahogy lenéz rá).
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Vata Aripeit
2026. augusztus 20. 14:38
HB a legnagyobb arc. Tényleg nem hittem volna, de talán nem véletlenül volt olyan sokáig OV mellett. Navra meg orsika meg játszanak a homokba egymás micsodájával. Szánalmas az az erölködés, amit ezek ketten, amit NT folyamatosan tolni próbál. A középút, meg a hablaty. Ugyanmá'
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