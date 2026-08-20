Havasi Navracsics kezdeményezéséről: A Fidesznek nincs álláspontja erről, de nekem van

Navracsics a kezdeményezést a politikai megosztottság meghaladásának szándékával hirdette meg. Szerinte az elmúlt időszak azt mutatta, hogy a politikai bosszú, a másik oldal kiátkozása és kirekesztése nem vezet előre.

A kezdeményezés részleteit egyelőre nem ismertette, így azt sem tudni, pontosan milyen formában és kiknek a részvételével valósulna meg.

A videóban ugyanakkor Ferencz Orsolya, korábbi fideszes országgyűlési képviselő és egykori űrkutatásért felelős kormánybiztos is feltűnt.