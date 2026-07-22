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Orbán Viktor: A politikai önkény rendszere jött létre

2026. július 22. 11:10

Az új politikai rendszert elutasítjuk, az elmozdított tisztségviselők megválasztásában pedig nem veszünk részt – mondta Orbán Viktor kormányfő a Fidesz-székház előtt Budapesten szerdán. A miniszterelnök a Mandiner kérdésére az amerikai útjáról beszélt.

2026. július 22. 11:10
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Nem erre gondoltunk, nem ilyen körülményekre számítottunk, de kénytelenek vagyunk itt megtartani a mai sajtótájékoztatót, mert a házban nem működik semmi. Az ügyészség tegnap minden demokratikus normán és jogszabályon túlterjeszkedve az összes szerverünket elvitte, a házban nincs internet, az egész rendszerünk nem működik, le vagyunk vágva a világhálóról – kezdte Orbán Viktor. A Fidesz elnöke közölte, két dolog miatt vannak itt: kedden a Fidesz elnöksége elfogadott egy dokumentumot, az ellenállási nyilatkozatot, amely a következő évek meghatározó dokumentuma lesz, valamint Bóka János miatt, akivel egy erős, mély és sikeres együttműködésre készül.

A Fidesz elnöke az ellenállási nyilatkozatról elmondta, az alaptörvény 17. módosítása egy teljesen új helyzetet állított elő, mint a Kádár-rendszer utolsó éveiben.

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Amikor sem demokrácia, sem jogállam nem volt. Amikor egy politikai versenyt korlátoznak, és a hatalom dönti el, ki indulhat a választáson és ki nem, amikor megtagadják a választóktól, hogy ők döntsenek, kikre bízzák az ország legfontosabb döntéseit. Ez  történt, kizártak bennünket, kizárták a politikai élet felét a közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, felszámolták a jogállamot, a fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktatták, egy politikai rendszer jött létre: a politikai önkény

– fogalmazott Orbán Viktor.

Leszögezte, a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát, az új önkényuralmi rendszerrel szemben állnak. Hangsúlyozta, az új politikai rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők megválasztásában pedig nem vesznek részt. Azt ígérte, helyre fogják állítani a demokratikus jogállamot, és az addig megszületett illegitim döntéseket felülvizsgálják.

Sulyok Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök

– jelezte.

Az ellenállási nyilatkozat az ellenállás jogát is tartalmazza, amely kimondja, hogy minden magyar embernek joga van az önkény ellen fellépnie, ellenállnia. A Fidesz szerepe, hogy mindenkit támogat aki ez ellen fellép, aki hallatja a hangját az önkény ellen. Nincs illúziónk, egymagunk nem tudjuk ezt helyreállítani, de közösen, a magyarokkal együtt igen – húzta alá.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János arról beszélt, megtisztelő, hogy egyhangú szavazással választották vezetőnek. – Azért jelentkeztem erre a feladatra, mert nagyon sokat kaptam ettől a politikai közösségtől: hitet, szeretetet, most a nyílt önkény napjaiban kész vagyok arra, hogy ne hátra, hanem előre lépjek, ha ezzel tudok szolgálni – fogalmazott, hozzátéve,  célja, hogy olyan parlamenti képviselőcsoportja legyen ennek a politikai közösségnek, ami erőt, hitet ad és amely a saját arcát látja majd viszont benne. – Képesnek és alkalmasnak tekintem magamat erre – fűzte hozzá.

Arról, hogy kapott-e kritikát amiatt, mert Amerikába utazott, a párt elnöke tisztázta, fontos, de nem hivatalos tárgyalásokon vett részt, ha itthon lett volna, sem tudott volna ennél többet tenni az ellen, hogy az új kormány épp bontotta a jogállamot. Elmondta, saját forrásból utazott és vett részt a VB-n, egyúttal megjegyezte, örül, hogy csak négyévente van ilyen sportesemény, mert nem tudná megengedni magának.

Orbán Viktor arra is kitért, terveiről Tusnádfürdőn számol majd be részletesen, milyen eszközökkel küzdenek a Tisza ellen. 

Szijjártó Péter lemondásáról elmondta, messzemenőkig támogatta a döntését, ugyanakkor szerinte a közéletben még fontos szerepet vizionál számára.

Orbán Viktor a Mandiner kérdésére elmondta, hogy magántárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban. A pontos részleteket akkor hozza nyilvánosságra, ha a tárgyalófelei is megteszik ezt.

Nyitókép: Kovács András/Mandiner

 

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Összesen 253 komment

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Sorrend:
reciprofi
2026. július 22. 13:51
néhai Ch.Pilot ez a seggfej boldogan feldobja a FideSS propaganda szarát ,oszt a vezérimádattól bambán tátott szájjal aláállva zabálja Összefoglaló a 2006. évi őszi eseményekkel összefüggő ügyészi intézkedések vizsgálatáról jogiforum.hu/szakertok/jogi-osszefoglalok/2011/04/15/osszefoglalo-a-2006-evi-oszi-esemenyekkel-osszefuggo-ugyeszi-intezkedesek-vizsgalatarol/?fbclid=IwAR2ko5uqVsG1Lni_IjQwYbzLd5RRzQuvrP7Ms8XaJefm_qVRSIvHz2vYly8&utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_campaign=mandiner_202306 "3. Az azonosító jelvény használatnak elmaradása:beszerzésével megállapította, hogy a rendőrségnél már 2006 őszét megelőzően az a gyakorlat alakult ki, hogy a csapaterős tevékenység során használt gyakorló/bevetési ruházaton nem viseltek azonosító jelvényt. Mindezekre figyelemmel a Főügyészség a hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazáshoz kapcsolódó bűnsegélyt, illetve bűnpártolást nem látta megállapíthatónak. átmentem önkéntes tűzoltóba ...lepösöltem az égő pofád höhöö
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desikerult
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2026. július 22. 13:48 Szerkesztve
Dixtroy 2026. július 22. 13:00 "desikerult 2026. július 22. 12:49 Dehogy érted. Csak hőbörögni akarsz. Talán a két szervezetet kicsit összeköti, hogy az NKA felett egy fidesz tag, fidesz képviselő miniszternek volt utasítási joga és élt is vele. Hidd el, normális helyen nem szoktak tízmilliárdokat bemondásos alapon kidobni papír nélkül pár nap alatt. Úgy pláne nem, hogy véletlenül minden oevk-ra 100 misi jut :-). Szerinted az véletlen, hogy Hankó épp a napokban kezd érvelni azzal, hogy igaziból a Kormány döntött? Vajon miért érvel konkrétumokkal, ha az egész ügy (persze a te fejedben) kamu? Na mindegy. Az a régi bonmot jut eszembe rólad, hogy a közismerten fennálló kínzó papírhiány miatt az Ön esetében eltekintünk a sorok között olvasás terhétől :-). Egyebekben meg a lekicsinylő stílusod okán annyi megjegyzést hadd tegyek, hogy attól önmagában nem lesz nagyobb ám a farkad ha a máséra azt mondod hogy kicsi. De ez legyen a te terhed.
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reciprofi
2026. július 22. 13:45
néhai Ch.Pilot seggfej.. Nagyonhülye így csinált még hülyébbet belőled a FideSS- Jogosan volt műveleti terület a Kossuth tér.index.hu/belfold/muveleti0802/?token=f01137fb01ddd59abb4bbae39638b7f1A 2006-os őszi kormányellenes tüntetések és zavargások idején a budapesti Kossuth teret 2006. október 23-án nyilvánította „műveleti területté” a rendőrség. A feszült politikai helyzet miatt a kordonokkal körbezárt tér hosszú hónapokig, egészen a következő év elejéig ebben a jogi státuszban maradt.Amíg lesznek tüntetések, műveleti terület marad a Kossuth tér Infostart - 2006. december 6. 13:47 Bizonytalan ideig továbbra is műveleti terület marad a Kossuth tér Parlament körüli része. A BRFK helyettes szóvivője szerint természetes, hogy a rendőrség több helyen, közterületen tartalék erőket állomásoztat, amikor folyamatosak a demonstrációk
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trd127
2026. július 22. 13:44
Azt mondta a bukott Orbán bácsika, hogy erősödik a Fidesz. Jaj. A Nézőpont Intézet kihozhatná, hogy a Fidesz 265 százalékon, a Tisza mínusz 4382 százalékon áll.
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