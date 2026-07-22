Orbán Viktor: A politikai önkény rendszere jött létre

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Az új politikai rendszert elutasítjuk, az elmozdított tisztségviselők megválasztásában pedig nem veszünk részt – mondta Orbán Viktor kormányfő a Fidesz-székház előtt Budapesten szerdán. A miniszterelnök a Mandiner kérdésére az amerikai útjáról beszélt.
Nem erre gondoltunk, nem ilyen körülményekre számítottunk, de kénytelenek vagyunk itt megtartani a mai sajtótájékoztatót, mert a házban nem működik semmi. Az ügyészség tegnap minden demokratikus normán és jogszabályon túlterjeszkedve az összes szerverünket elvitte, a házban nincs internet, az egész rendszerünk nem működik, le vagyunk vágva a világhálóról – kezdte Orbán Viktor. A Fidesz elnöke közölte, két dolog miatt vannak itt: kedden a Fidesz elnöksége elfogadott egy dokumentumot, az ellenállási nyilatkozatot, amely a következő évek meghatározó dokumentuma lesz, valamint Bóka János miatt, akivel egy erős, mély és sikeres együttműködésre készül.
A Fidesz elnöke az ellenállási nyilatkozatról elmondta, az alaptörvény 17. módosítása egy teljesen új helyzetet állított elő, mint a Kádár-rendszer utolsó éveiben.
Amikor sem demokrácia, sem jogállam nem volt. Amikor egy politikai versenyt korlátoznak, és a hatalom dönti el, ki indulhat a választáson és ki nem, amikor megtagadják a választóktól, hogy ők döntsenek, kikre bízzák az ország legfontosabb döntéseit. Ez történt, kizártak bennünket, kizárták a politikai élet felét a közéletből. Azzal pedig, hogy a köztársasági elnököt személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással elmozdították, felszámolták a jogállamot, a fékek és ellensúlyok rendszerét kiiktatták, egy politikai rendszer jött létre: a politikai önkény
– fogalmazott Orbán Viktor.
Leszögezte, a Fidesz ezzel szemben határozza meg magát, az új önkényuralmi rendszerrel szemben állnak. Hangsúlyozta, az új politikai rendszert elutasítják, az elmozdított tisztségviselők megválasztásában pedig nem vesznek részt. Azt ígérte, helyre fogják állítani a demokratikus jogállamot, és az addig megszületett illegitim döntéseket felülvizsgálják.
Sulyok Tamás volt az utolsó legitim köztársasági elnök
– jelezte.
Az ellenállási nyilatkozat az ellenállás jogát is tartalmazza, amely kimondja, hogy minden magyar embernek joga van az önkény ellen fellépnie, ellenállnia. A Fidesz szerepe, hogy mindenkit támogat aki ez ellen fellép, aki hallatja a hangját az önkény ellen. Nincs illúziónk, egymagunk nem tudjuk ezt helyreállítani, de közösen, a magyarokkal együtt igen – húzta alá.
A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János arról beszélt, megtisztelő, hogy egyhangú szavazással választották vezetőnek. – Azért jelentkeztem erre a feladatra, mert nagyon sokat kaptam ettől a politikai közösségtől: hitet, szeretetet, most a nyílt önkény napjaiban kész vagyok arra, hogy ne hátra, hanem előre lépjek, ha ezzel tudok szolgálni – fogalmazott, hozzátéve, célja, hogy olyan parlamenti képviselőcsoportja legyen ennek a politikai közösségnek, ami erőt, hitet ad és amely a saját arcát látja majd viszont benne. – Képesnek és alkalmasnak tekintem magamat erre – fűzte hozzá.
Arról, hogy kapott-e kritikát amiatt, mert Amerikába utazott, a párt elnöke tisztázta, fontos, de nem hivatalos tárgyalásokon vett részt, ha itthon lett volna, sem tudott volna ennél többet tenni az ellen, hogy az új kormány épp bontotta a jogállamot. Elmondta, saját forrásból utazott és vett részt a VB-n, egyúttal megjegyezte, örül, hogy csak négyévente van ilyen sportesemény, mert nem tudná megengedni magának.
Orbán Viktor arra is kitért, terveiről Tusnádfürdőn számol majd be részletesen, milyen eszközökkel küzdenek a Tisza ellen.
Szijjártó Péter lemondásáról elmondta, messzemenőkig támogatta a döntését, ugyanakkor szerinte a közéletben még fontos szerepet vizionál számára.
Orbán Viktor a Mandiner kérdésére elmondta, hogy magántárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokban. A pontos részleteket akkor hozza nyilvánosságra, ha a tárgyalófelei is megteszik ezt.
Nyitókép: Kovács András/Mandiner