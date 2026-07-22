Orbán Viktor: A politikai önkény rendszere jött létre

Nem erre gondoltunk, nem ilyen körülményekre számítottunk, de kénytelenek vagyunk itt megtartani a mai sajtótájékoztatót, mert a házban nem működik semmi. Az ügyészség tegnap minden demokratikus normán és jogszabályon túlterjeszkedve az összes szerverünket elvitte, a házban nincs internet, az egész rendszerünk nem működik, le vagyunk vágva a világhálóról – kezdte Orbán Viktor. A Fidesz elnöke közölte, két dolog miatt vannak itt: kedden a Fidesz elnöksége elfogadott egy dokumentumot, az ellenállási nyilatkozatot, amely a következő évek meghatározó dokumentuma lesz, valamint Bóka János miatt, akivel egy erős, mély és sikeres együttműködésre készül.

A Fidesz elnöke az ellenállási nyilatkozatról elmondta, az alaptörvény 17. módosítása egy teljesen új helyzetet állított elő, mint a Kádár-rendszer utolsó éveiben.