Állami elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor”

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetést kapta Pongor Ildikó táncművész és Rainer M. János történész augusztus 20-án Baka András, a Tisza Párt által delegált köztársasági elnöktől, Magyar Péter tiszás miniszterelnöktől és Forsthoffer Ágnes tiszás házelnöktől.

Elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor” néven ismert Fülöp Botond is, a jogállamiságért végzett munkájáért.

Állami kitüntetést kapott továbbá Kovách Imre szociológus, Szabó Andrea szociológus-politológus és L. Ritók Nóra is.