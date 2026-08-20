Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
08. 20.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 20.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
vidéki prókátor fülöp botond Magyar Péter cserhalmi györgy

Állami elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor”

2026. augusztus 20. 11:27

Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben ezúttal nem hozták nyilvánosságra előzetesen az állami kitüntetettek névsorát.

2026. augusztus 20. 11:27
null

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetést kapta Pongor Ildikó táncművész és Rainer M. János történész augusztus 20-án Baka András, a Tisza Párt által delegált köztársasági elnöktől, Magyar Péter tiszás miniszterelnöktől és Forsthoffer Ágnes tiszás házelnöktől.

Elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor” néven ismert Fülöp Botond is, a jogállamiságért végzett munkájáért.

Állami kitüntetést kapott továbbá Kovách Imre szociológus, Szabó Andrea szociológus-politológus és L. Ritók Nóra is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György vehette át Magyar Péteréktől.

Nyitókép forrása: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemhiszemel-2
2026. augusztus 20. 14:53
Ez is egy gonosz törpe...
Válasz erre
0
0
lucasko
2026. augusztus 20. 14:35
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. augusztus 20. 14:11
egyenkent kell ezeket eltuntetni, maskent mindent tonkretesznek
Válasz erre
0
0
nyugalom
•••
2026. augusztus 20. 13:53 Szerkesztve
Baka beszedet az uj m1 2 óras keséssel adta le. Ezentúl a paksihapsiról szól minden! Bősze ehhez a bagazshoz adta a nevét! Bojkottaljuk az m1 tv-t, rtl-t, poloskát.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!