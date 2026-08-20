Állami elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor”

Cserhalmi György kapja a Magyar Érdemrend nagykeresztjét
Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.
Az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben ezúttal nem hozták nyilvánosságra előzetesen az állami kitüntetettek névsorát.
A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal kitüntetést kapta Pongor Ildikó táncművész és Rainer M. János történész augusztus 20-án Baka András, a Tisza Párt által delegált köztársasági elnöktől, Magyar Péter tiszás miniszterelnöktől és Forsthoffer Ágnes tiszás házelnöktől.
Elismerésben részesült a kegyelmi ügyet kirobbantó, „Vidéki prókátor” néven ismert Fülöp Botond is, a jogállamiságért végzett munkájáért.
Állami kitüntetést kapott továbbá Kovách Imre szociológus, Szabó Andrea szociológus-politológus és L. Ritók Nóra is.
A Magyar Érdemrend nagykeresztjét Cserhalmi György vehette át Magyar Péteréktől.
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Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen a Magyar Érdemrend nagykeresztjét – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.