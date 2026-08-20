Tarjányi szerint Magyar Péternek túl kellene lépnie Orbánon

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Az elemző szerint Magyar Péter politikai kommunikációjában továbbra is túl nagy szerepet kap Orbán Viktor és a Fidesz.
Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző Facebook-bejegyzésében értékelte a Tisza első száz napját. Pozitívumként említette többek között, hogy a kormány megállapodást ért el az Európai Unióval korábban befagyasztott források egy részének felszabadításáról, megkezdte az előző rendszerhez kötődő állami szerződések felülvizsgálatát, javult az államháztartás havi egyenlege, és az ország külpolitikai elszigeteltsége is mérséklődött.
Az elemző szerint a parlament munkatempója szintén figyelemre méltó: száz nap alatt több mint harminc törvényt fogadtak el, két alkalommal módosították az Alaptörvényt, sor került államfőváltásra, valamint több intézményi átalakítás is megkezdődött.
Külön kitért arra az időszakra is, amikor a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt jelentősen visszaesett a paksi atomerőmű teljesítménye. Tarjányi szerint a kormány ekkor beavatkozott, és fogyasztáscsökkentő intézkedéseket szervezett. Ezeket szerinte nem lehet elvitatni a kabinet teljesítményei közül.
Tarjányi ugyanakkor óvatosságra int a száz nap mérlegének értékelésénél. Szerinte önmagában az elfogadott törvények száma nem mutatja meg, hogy javult-e az emberek mindennapi életének minősége.
Álláspontja szerint a gyors jogalkotás és a tényleges kormányzati eredmény két külön dolog: attól, hogy harminc törvényt elfogadtak, még nem lesz gyorsabb az egészségügyi ellátás, és az oktatás színvonala sem emelkedik automatikusan.
Úgy látja, az állam politikai működése látványosan megmozdult, az ország hétköznapi működésében azonban egyelőre kevésbé érzékelhető a változás. A következő időszakban ezért már ez utóbbinak kellene nagyobb hangsúlyt kapnia.
Az elemző szerint Magyar Péter politikai kommunikációjában továbbra is túl nagy szerepet kap Orbán Viktor és a Fidesz.
Tarjányi úgy véli, a választást már megnyerte a Tisza, ezért a kormányzásnak nem arról kellene szólnia, hogy naponta az előző kabinet hibáit sorolja.
Szerinte az emberek éppen azért váltották le az előző vezetést, mert elégedetlenek voltak vele, most pedig azt akarják látni, hogy az új kormány mit csinál jobban.
Tarjányi egy területen nem tartana hosszabb türelmi időt: a hatalom gyakorlásának módját illetően. Szerinte két Alaptörvény-módosítás száz nap alatt, az előző köztársasági elnök mandátumának idő előtti lezárása és az új államfő megválasztása olyan lépések, amelyekre érdemes odafigyelni.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ebből nem következik, hogy a Tisza ugyanazt a politikai rendszert építené ki, mint amelyet korábban leváltottak. Éppen az lenne a változás lényege, hogy ne csupán a hatalom birtokosa cserélődjön le, hanem a hatalomgyakorlás módja is megváltozzon.
Ennek kapcsán Tarjányi Baka András köztársasági elnök beiktatásakor elhangzott szavait is idézte, miszerint az új Magyarországot nem lehet bosszúra építeni. Az elemző szerint ez fontos szempont, mert az ország következő éveit nem elsősorban az dönti majd el, hogy hány embert számoltatnak el az előző rendszerből, hanem az, hogy sikerül-e közben hatékonyabban működő államot felépíteni.
Tarjányi Péter szerint az első száz nap alapján még nem érdemes végleges bizonyítványt kiállítani a Tisza-kormányról.
A türelmi idő határát azonban szerinte most már el lehet húzni: az első száz napban még indokolható volt az örökségre hivatkozni, a 101. naptól viszont már elsősorban a kormány saját teljesítményét kell számon kérni.
Nyitókép forrása: Facebook