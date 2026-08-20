Tarjányi szerint Magyar Péternek túl kellene lépnie Orbánon

Tarjányi Péter biztonságpolitikai elemző Facebook-bejegyzésében értékelte a Tisza első száz napját. Pozitívumként említette többek között, hogy a kormány megállapodást ért el az Európai Unióval korábban befagyasztott források egy részének felszabadításáról, megkezdte az előző rendszerhez kötődő állami szerződések felülvizsgálatát, javult az államháztartás havi egyenlege, és az ország külpolitikai elszigeteltsége is mérséklődött.

Az elemző szerint a parlament munkatempója szintén figyelemre méltó: száz nap alatt több mint harminc törvényt fogadtak el, két alkalommal módosították az Alaptörvényt, sor került államfőváltásra, valamint több intézményi átalakítás is megkezdődött.