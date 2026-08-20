Magyar Péter is beszédet mondott az ünnepi tisztavatáson

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep állami rendezvényei a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással kezdődtek a Kossuth-téren, ahol egyúttal 103 tisztjelölt tette le az esküt. Az eseményen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is. A tisztavatás előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter mondott beszédet, utána pedig a miniszterelnök.

Magyar Péter egyebek mellett úgy fogalmazott: „A hazáért. Két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. Benne van az is, ha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e, nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni.”