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szent istván Magyar Péter beszéd

Magyar Péter is beszédet mondott az ünnepi tisztavatáson

2026. augusztus 20. 09:30

A miniszterelnök szerint valakinek országot kell alapítania, valakinek szabadságot kell kivívnia, valakinek újjá kell építenie a hazát. „Ez most a mi feladatunk” – mondta szerényen a Kossuth-téren.

2026. augusztus 20. 09:30
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Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep állami rendezvényei a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással kezdődtek a Kossuth-téren, ahol egyúttal 103 tisztjelölt tette le az esküt. Az eseményen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is. A tisztavatás előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter mondott beszédet, utána pedig a miniszterelnök.

Magyar Péter egyebek mellett úgy fogalmazott: „A hazáért. Két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. Benne van az is, ha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e, nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni.”

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A miniszterelnök szerint Szent István pontosan tudta, országot alapítani nem egyetlen döntés. „Nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.

A dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a munka, ami hazát formál.”

Hozzáfűzte: „A felkészülés békében történik, a jelentősége a bajban derül ki. Önök egy olyan hadsereg tisztjévé válnak, amelynek mély és sokszor fájdalmas, több évszázadokon átnyúló történelme van. Voltak győzelmeink, vereségeink, nagyszerű parancsnokaink és olyan időszakaink is, amikor magyar katonák olyan döntések következményeit viselték, amelyeket nem ők hoztak meg. Ebből a történelemből mindent meg kell tanulnunk, a dicsőséget és a tanulságait is.”

Beszélt arról is, szerinte Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.

„Európában háború van, a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor, új fegyverrendszerek jelennek meg, drónok, mesterséges intelligencia, kiberhadviselés. A hadviselés hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Erős honvédségre van szükség, nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg: békében szeretnénk élni” – fogalmazott.

A beszéd végén némi aktuálpolitikai áthallás is belefért a kormányfőtől. „Ma, augusztus 20-án, Szent István napján, több mint ezer éves történetünket ünnepeljük, de egy ország története soha nincs készen, minden nemzedék hozzáír valamit.

Valakinek országot kell alapítania, valakinek szabadságot kell kivívnia, valakinek újjá kell építenie a hazát. Ez most a mi feladatunk”

– hangoztatta Magyar Péter.

Az ünnepi rendezvény után légi parádé következett a Dunán, amit Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar kommentált az Országház erkélyéről. Az abszolút filmszínház jegyében az egész eseményt természetesen élőben lehet követni a kormányfő és a kormány közösségi médiás felületein is. 

 

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Összesen 289 komment

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Sorrend:
trd127
2026. augusztus 20. 14:53
Megalázzák a Kossuth teret! 2006-ban a fideszesek hónapokon át oda hugyoztak, oda szartak a tér közepére. Elképesztően penetráns bűz volt a sok emberi szartól. Akkor nem alázták meg a Kossuth teret. Most, hogy együtt táncolnak sokan, most megalázzák. Édesjóistenem.
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0
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Csubszi
2026. augusztus 20. 14:51
Minden szava hazugság!
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1
0
tapir32
2026. augusztus 20. 14:49
A rezsicsökkentés hatékony segítség a lakosságnak és energia spórolásra ösztönöz. Egyrészt, mindenki az átlagfogyasztás alatt akar maradni másrészt, hosszú távon az átlag is csökken. Aki, megszorításokat akar bevezetni az beismeri, hogy alkalmatlan a gazdasági problémák kezelésére és az ország vezetésére. Hitványságának következményeit a lakosságra akarja tolni. Le Magyar Péterrel! Az euró bevezetését 5-10 évvel el kell halasztani.
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1
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godless-2
•••
2026. augusztus 20. 14:45 Szerkesztve
Nem tudom milyen nemzetről delírál mp. Éjjel érkeztünk Horvátországból, ma reggel el kellett vinnem a lányomat iskolai táborba. Ahogy átautóztunk reggel Budán, furcsa látvány volt a napsütötte város. Sehol egy nemzeti lobogó a társasházakon, a gazdag felső középosztálybeli villàk előtt, sem az irodaházakon, sem az iskolákon, sem a templomokon !! Aki nem hiszi, nézze meg a saját szemével! A magyar nemzet szabadságra ment, elutazott, vagy egyszerűen elpárolgott. Úgy látszik, hogy itt többnyire csak magyar állampolgárok élnek, ès csak elvétve egy-két magyar… Mindenesetre hazaérve gyorsan ki tűztem az erkèlyre egy magyar zászlót!
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2
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