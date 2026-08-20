Magyar Péter is beszédet mondott az ünnepi tisztavatáson

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A miniszterelnök szerint valakinek országot kell alapítania, valakinek szabadságot kell kivívnia, valakinek újjá kell építenie a hazát. „Ez most a mi feladatunk” – mondta szerényen a Kossuth-téren.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep állami rendezvényei a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással kezdődtek a Kossuth-téren, ahol egyúttal 103 tisztjelölt tette le az esküt. Az eseményen jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is. A tisztavatás előtt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter mondott beszédet, utána pedig a miniszterelnök.
Magyar Péter egyebek mellett úgy fogalmazott: „A hazáért. Két egyszerű szó, de egy katonának talán nincs két fontosabb szó az életében. Benne van az esküjük, benne van az egyenruhájuk, benne van minden hajnal, amikor szolgálatba indulnak, minden döntés, amelyet parancsnokként meghoznak, és benne van minden ember, akit rájuk bíznak. Benne van az is, ha egyszer eljön a pillanat, amikor Magyarországnak szüksége van önökre, akkor nem kérdezik meg majd, hogy nehéz-e, nem kérdezik meg, hogy kényelmes-e. Nem azt kérdezik, hogy más megtenné-e helyettük, hanem teszik a dolgukat, mert ezt jelenti szolgálni.”
A miniszterelnök szerint Szent István pontosan tudta, országot alapítani nem egyetlen döntés. „Nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája.
A dicsőséges napok és a szürke hétköznapok mindennapjában rejlik az a munka, ami hazát formál.”
Hozzáfűzte: „A felkészülés békében történik, a jelentősége a bajban derül ki. Önök egy olyan hadsereg tisztjévé válnak, amelynek mély és sokszor fájdalmas, több évszázadokon átnyúló történelme van. Voltak győzelmeink, vereségeink, nagyszerű parancsnokaink és olyan időszakaink is, amikor magyar katonák olyan döntések következményeit viselték, amelyeket nem ők hoztak meg. Ebből a történelemből mindent meg kell tanulnunk, a dicsőséget és a tanulságait is.”
Beszélt arról is, szerinte Magyar az, aki ezt a hazát a sajátjának érzi, aki hozzátesz, aki dolgozik érte, és aki szükség esetén megvédi.
„Európában háború van, a világ kiszámíthatatlanabb, mint hosszú évtizedek óta bármikor, új fegyverrendszerek jelennek meg, drónok, mesterséges intelligencia, kiberhadviselés. A hadviselés hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Erős honvédségre van szükség, nem azért, mert háborút akarunk, éppen ellenkezőleg: békében szeretnénk élni” – fogalmazott.
A beszéd végén némi aktuálpolitikai áthallás is belefért a kormányfőtől. „Ma, augusztus 20-án, Szent István napján, több mint ezer éves történetünket ünnepeljük, de egy ország története soha nincs készen, minden nemzedék hozzáír valamit.
Valakinek országot kell alapítania, valakinek szabadságot kell kivívnia, valakinek újjá kell építenie a hazát. Ez most a mi feladatunk”
– hangoztatta Magyar Péter.
Az ünnepi rendezvény után légi parádé következett a Dunán, amit Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar kommentált az Országház erkélyéről. Az abszolút filmszínház jegyében az egész eseményt természetesen élőben lehet követni a kormányfő és a kormány közösségi médiás felületein is.