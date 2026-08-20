Ft
Ft
31°C
19°C
Ft
Ft
31°C
19°C
08. 20.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 20.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
magyar érdemrend szent istván fülöp botond Magyar Péter

MOCSKOS SZÁJÚ GYŰLÖLKÖDŐT TÜNTETTEK KI AUGUSZTUS 20. ALKALMÁBÓL

2026. augusztus 20. 21:20

A magát "Vidéki prókátor" álnéven futtató Fülöp Botond kapta Magyar Péteréktől a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét.

2026. augusztus 20. 21:20
Vidéki Prókátor
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„MOCSKOS SZÁJÚ GYŰLÖLKÖDŐT TÜNTETTEK KI AUGUSZTUS 20. ALKALMÁBÓL. 
A magát "Vidéki prókátor" álnéven futtató Fülöp Botond kapta Magyar Péteréktől a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét. 
De ki is az a "Vidéki prókátor"? Egy beteg lelkű polgárháborús uszító. Összegyűjtöttem néhány szó szerinti idézetet a Facebook-oldaláról az elmúlt két évből, hogy mindenki eldönthesse: méltó-e ez az alak arra, hogy Szent István ünnepén állami kitüntetést kapjon. 
1.) "Emlékszel erre, Kocsis? Ekkora pofád volt, amikor még a hatalom bástyái mögül okádhattad ki a lelkivilágod tartalmát. Azt hiszed, elfelejtjük? Nem felejtjük el. Semmit sem felejtünk el és mostantól mindennek, minden egyes mocskos bűnötöknek következménye lesz! Most pedig szerénység és alázat, Kocsis, mert, hogy te is megértsd azzal a sötét agyaddal: felkenődtetek a falra".
(2026. 04. 19.)
2. A 2,3 millió Fidesz-szavazóról: "Akinek a bizalmát és szavazatát egy négy éve (...) honvédő háborúban álló ország és annak folyamatos életveszélyben élő és dolgozó vezetője elleni gyűlöletkeltéssel lehet elnyerni, az morális és/vagy szellemi nyomorult."
(2026. 03. 16.)
3. "Mennyibe fog még fájni nekünk, amíg Gazsi megtalálja és elfogadja végre önmagát? Komolyan mondom, nem hiszem el. Ezek egész egyszerűen mentálisan beteg emberek, akik olyan hulladékkal veszik körül magukat, akik a pénzért és a hatalomért mindenre képesek!"
(2026. 04. 02.)
4. "A Fidesz-szavazókról: "Ott voltam, amikor a jelenlegi állampárt gigantikus szippantóskocsiként kezdett működni, hogy magába szippantsa a magyar társadalom minden fekáliáját."
(2024. 09. 19.)
5. "Istenem, de jó lesz élő, egyenes adásban látni, ahogy ezeket az utolsó véglény gazembereket láncba verve vezetik a bíróság folyosóján!"
(2026. 04. 10.)
6. "Úgy tűnik, hogy Magyar Péter és csapata nem csak a kampányban nem tudott hibázni, de ugyanez mondható el a kormányalakításról is. Hajlok arra, hogy ez a kormány lesz az első rendszerváltás óta a legerősebb."
(2026. 04. 24.)
7. "Hatalmas élmény volt Magyar Péter sajtótájékoztatóját nézni. Egy felkészült, profi politikai őstehetséget, a szerepében szinte fürdőző, vérbeli és jó értelemben vett „politikai fenevadat” láthattunk, akinek ráadásul nincs takargatniavalója, nincs mitől félnie, mert tiszta a lelkiismerete, nem terhelik bűnök" 
(2026. 04. 13.)
8. "Biztos vagyok benne, hogy a Megváltó feltámadásának ünnepe után egy héttel a haza feltámadását ünnepelhetjük majd! És azt is ki merem jelenteni, hogy Magyar Péterhez hasonló hőse nagyon régen volt utoljára ennek a nemzetnek."
(2026. 04. 04.)
És így tovább. Vagy uszít a társadalom nem tiszás része ellen: véglényezi, fekáliázza őket, vagy a vékonybélig benyal Magyar Péternek. 
Erre jár állami kitüntetés 2026-ban Magyarországon. És még örülhetünk, hogy végül nem köztársasági elnök lett ebből a beteg figurából, "csak" állami kitüntetett.
Ja, egyébként a törvény szerint a Magyar Érdemrend "a magyar nemzet és az ország érdekében végzett kiemelkedő, példamutató tevékenység elismerésére adományozható". 
Szégyen, gyalázat.”

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Amerigo
2026. augusztus 20. 23:13
Cesare Lambroso elmélete szerint a "született bűnözőkre" jellemző fizikai jegyek közé tartoztak az aszimmetrikus arc- és koponyaalkat, a lapos homlok, a szűk szemek, valamint a ferde orr vagy száj [1, 2]. Emellett a nagy állkapocs és a furcsa méretű fülek is a bűnözői hajlam stigmáinak számítottak [1, 2]. Nem tudom, hogy jelen esetben egy bűnözö kapott állami kitüntetést?
Válasz erre
0
0
pisapeter
2026. augusztus 20. 23:12
Igen , ha csak azt mondjuk szarevő,akkor még dicsértük.
Válasz erre
1
0
Toma78
•••
2026. augusztus 20. 22:52 Szerkesztve
Na csak elő került Zsolti bácsi. Hát nézzetek csak rá erre a,véglényre! Azr is bezáratnám aki azr mondja ez lény nem egy aberrált beteg állat. Eddig nem láttam a rusnya pofáját, azt se tudtam, hogy az anyja a világra szarta ezt az okádék fostengert. Feltűnt már valakinek, hogy a legfröcsögőbb legmocskolódobb Tiszás férgek mind, ilyen aberrált állatok. Az anyja is bottal etette, zacskóval a fején...👎 Petikének biztos azért szimpatikus mett amikor a,nadrágjábs nyúl mindig ezr az arcot látja. Kopasz rusnya és pöttöm.. pont mint ez a féreg.. 🖕🤡🖕
Válasz erre
5
1
rottyos-ducse
2026. augusztus 20. 22:51
nem az a baj hogy pedofilok vagytok, hanem az hogy ezert szidta az anyatokat Aha
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!