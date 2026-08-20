„MOCSKOS SZÁJÚ GYŰLÖLKÖDŐT TÜNTETTEK KI AUGUSZTUS 20. ALKALMÁBÓL.

A magát "Vidéki prókátor" álnéven futtató Fülöp Botond kapta Magyar Péteréktől a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét.

De ki is az a "Vidéki prókátor"? Egy beteg lelkű polgárháborús uszító. Összegyűjtöttem néhány szó szerinti idézetet a Facebook-oldaláról az elmúlt két évből, hogy mindenki eldönthesse: méltó-e ez az alak arra, hogy Szent István ünnepén állami kitüntetést kapjon.

1.) "Emlékszel erre, Kocsis? Ekkora pofád volt, amikor még a hatalom bástyái mögül okádhattad ki a lelkivilágod tartalmát. Azt hiszed, elfelejtjük? Nem felejtjük el. Semmit sem felejtünk el és mostantól mindennek, minden egyes mocskos bűnötöknek következménye lesz! Most pedig szerénység és alázat, Kocsis, mert, hogy te is megértsd azzal a sötét agyaddal: felkenődtetek a falra".

(2026. 04. 19.)

2. A 2,3 millió Fidesz-szavazóról: "Akinek a bizalmát és szavazatát egy négy éve (...) honvédő háborúban álló ország és annak folyamatos életveszélyben élő és dolgozó vezetője elleni gyűlöletkeltéssel lehet elnyerni, az morális és/vagy szellemi nyomorult."

(2026. 03. 16.)

3. "Mennyibe fog még fájni nekünk, amíg Gazsi megtalálja és elfogadja végre önmagát? Komolyan mondom, nem hiszem el. Ezek egész egyszerűen mentálisan beteg emberek, akik olyan hulladékkal veszik körül magukat, akik a pénzért és a hatalomért mindenre képesek!"

(2026. 04. 02.)

4. "A Fidesz-szavazókról: "Ott voltam, amikor a jelenlegi állampárt gigantikus szippantóskocsiként kezdett működni, hogy magába szippantsa a magyar társadalom minden fekáliáját."

(2024. 09. 19.)

5. "Istenem, de jó lesz élő, egyenes adásban látni, ahogy ezeket az utolsó véglény gazembereket láncba verve vezetik a bíróság folyosóján!"

(2026. 04. 10.)

6. "Úgy tűnik, hogy Magyar Péter és csapata nem csak a kampányban nem tudott hibázni, de ugyanez mondható el a kormányalakításról is. Hajlok arra, hogy ez a kormány lesz az első rendszerváltás óta a legerősebb."

(2026. 04. 24.)

7. "Hatalmas élmény volt Magyar Péter sajtótájékoztatóját nézni. Egy felkészült, profi politikai őstehetséget, a szerepében szinte fürdőző, vérbeli és jó értelemben vett „politikai fenevadat” láthattunk, akinek ráadásul nincs takargatniavalója, nincs mitől félnie, mert tiszta a lelkiismerete, nem terhelik bűnök"

(2026. 04. 13.)

8. "Biztos vagyok benne, hogy a Megváltó feltámadásának ünnepe után egy héttel a haza feltámadását ünnepelhetjük majd! És azt is ki merem jelenteni, hogy Magyar Péterhez hasonló hőse nagyon régen volt utoljára ennek a nemzetnek."

(2026. 04. 04.)

És így tovább. Vagy uszít a társadalom nem tiszás része ellen: véglényezi, fekáliázza őket, vagy a vékonybélig benyal Magyar Péternek.

Erre jár állami kitüntetés 2026-ban Magyarországon. És még örülhetünk, hogy végül nem köztársasági elnök lett ebből a beteg figurából, "csak" állami kitüntetett.

Ja, egyébként a törvény szerint a Magyar Érdemrend "a magyar nemzet és az ország érdekében végzett kiemelkedő, példamutató tevékenység elismerésére adományozható".

Szégyen, gyalázat.”

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