Orbán Viktor már reagált is Lázár János lemondására

Lázár János lemondott parlamenti mandátumáról
A fideszes politikus azt írta, három nyomós oka volt lemondásának.
A Fidesz elnöke továbbra is számít Lázár Jánosra.
„Köszönöm, János, az eddigi parlamenti és kormányzati munkádat és mindazt, amit a közösségünkért tettél az elmúlt évtizedekben.
Tapasztalatodra, elkötelezettségedre és bajtársiasságodra a jövőben is számítok”
– írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Magyarország korábbi miniszterelnöke Facebook-oldalán.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János bejelentette, hogy agusztus 20-i hatályal lemond parlamenti mandátumáról.
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A fideszes politikus azt írta, három nyomós oka volt lemondásának.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala