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Orbán Viktor már reagált is Lázár János lemondására

2026. augusztus 20. 18:19

A Fidesz elnöke továbbra is számít Lázár Jánosra.

2026. augusztus 20. 18:19
Lázár Orbán

„Köszönöm, János, az eddigi parlamenti és kormányzati munkádat és mindazt, amit a közösségünkért tettél az elmúlt évtizedekben. 

Tapasztalatodra, elkötelezettségedre és bajtársiasságodra a jövőben is számítok” 

– írta Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, Magyarország korábbi miniszterelnöke Facebook-oldalán.

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Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Lázár János bejelentette, hogy agusztus 20-i hatályal lemond parlamenti mandátumáról.

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Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

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Összesen 22 komment

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Sorrend:
NeMá
2026. augusztus 20. 19:18
Új arcokkal tele rakják a fideszt a régi motorosok meg szervezkednek :) Tiszának új témák után kell néznie :) Arról tud majd beszélni amit április 12-óta csináltak!
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0
0
rottyos-ducse
2026. augusztus 20. 19:14
AAAAsiiiiiiiit
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0
2
mihint
2026. augusztus 20. 19:13
cccatch 2026. augusztus 20. 19:02: Szereptévesztésben vagy. "A fideszes arrogancia kritika esetén." Te azt mondod, hogy a kritika megalapozatlan vádak valóságosnak feltüntetése. Hajlamos vagyok a magánéletben is arrogáns lenni, ha valaki az ég színét vonja kétségbe, vádaskodással egyetemben. Szokjatok hozzá cici, nem mindenki a fészbúkon nevelkedett, az arroganciáról pedig nagyon eltérő a véleményünk. Végtére is, nincsen sok hátra a szinergiához, ha jót akarsz, készülj Te is, és jól tennéd, ha visszavennél a nagy arcodból.
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1
0
cccatch
2026. augusztus 20. 19:02
mihintcccatch 2026. augusztus 20. 18:44 Miben reménykedsz az ostoba megszólalásoddal, cicikeccs? --------------------------------------------------------------------------------------- Pont erről írtam nem régiben. A fideszes arrogancia kritika esetén. Ez volt az egyik oka hogy buktatok.
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0
2
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