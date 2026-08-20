Erdő Péter Szent István-napi üzenete: Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban

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A bíboros, esztergom-budapesti érsek a Facebookon közzétett videójában üzent a nemzetnek.
Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy
konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a mienk, és ami bennünket a hazához köt”
– fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Facebookon csütörtökön, Szent István ünnepén közzétett viedóüzenetében. „Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk” – tette hozzá.
Ebben a szellemben imádkozzunk hazánkért, népünkért”
– folytatta.
Erdő Péter hangsúlyozta: „nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről”.
Ebben a hitben kérjük Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre”
– fogalmazott a bíboros.
Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton