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augusztus 20 szent istván erdő péter

Erdő Péter Szent István-napi üzenete: Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban

2026. augusztus 20. 14:29

A bíboros, esztergom-budapesti érsek a Facebookon közzétett videójában üzent a nemzetnek.

2026. augusztus 20. 14:29
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Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy

konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a mienk, és ami bennünket a hazához köt”

fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Facebookon csütörtökön, Szent István ünnepén közzétett viedóüzenetében. „Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk” – tette hozzá.

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Ebben a szellemben imádkozzunk hazánkért, népünkért”

– folytatta.

Erdő Péter hangsúlyozta: „nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban, mert Isten valóban szeret bennünket, mert ő az, aki gondoskodik az egész emberiségről”.

Ebben a hitben kérjük Isten áldását és Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre”

– fogalmazott a bíboros.

Nyitókép: Mandiner/Ficsor Márton

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. augusztus 20. 14:46
Egymasnak testverei is vagyunk, csak a fideszeseknek nem Minden fel lett jegyezve, minden el lesz rendezve
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0
2
templar62
2026. augusztus 20. 14:45
Gott mit uns .
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0
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