Erdő Péter Szent István-napi üzenete: Nagyon fontos, hogy egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban

Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy

konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a mienk, és ami bennünket a hazához köt”

– fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Facebookon csütörtökön, Szent István ünnepén közzétett viedóüzenetében. „Ez az örökség kötelez bennünket, hogy egyetértésben, békességben ünnepeljünk” – tette hozzá.