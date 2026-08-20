Mohos Gábor segédpüspök: Szent István nyitott volt az új lehetőségekre, ugyanakkor ragaszkodott a sajátos magyar értékekhez

Forrás: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Mint mondta, nem azt kellene elsősorban keresnünk, ami elválaszt egymástól, hanem azt, ami összeköt és egy néppé tesz bennünket. A különbözőségnek nem a megosztottság forrásává, hanem az egymást gazdagító sokszínűség kifejeződésévé kellene válnia. Hangsúlyozta, hogy mindez nem elvtelenséget vagy megalkuvást jelent.

Szent István öröksége olyan, valódi értékeken alapuló, egyenes párbeszédre hív, amely elismeri és tiszteletben tartja a jogos nézetkülönbségeket, ugyanakkor keresi az együttműködés lehetőségét az egész ország és a nemzet közös érdekeinek szolgálatában.

Homíliájában Mohos Gábor az emberi élet végső szakaszáról is szólt. Minden ember élete mély titok – fogalmazott –, amely egyedülálló módon mutatkozik meg akkor, amikor valaki földi útjának végéhez érkezik. Ilyenkor mindent más fényben lát: világosabbá válik számára, mi volt vagy mi lett volna igazán fontos, és mi bizonyult lényegtelenebbnek, noha korábban meghatározónak tűnt. Ez az élet döntő, bizonyos értelemben szent időszaka, amelyre tisztelettel kell tekinteni.

A püspök ennek kapcsán felidézte:

hiteles információ szerint Kádár János, aki hosszú időn át az ateista rendszer első embere volt, a halálos ágyán papot hívatott magához.

Mohos Gábor kiemelte:

Isten igazságos, ezért mindenkinek szembesülnie kell tettei következményeivel. Isten azonban leginkább irgalmas, szeretettel teli Atya, aki az utolsó pillanatig kész megbocsátani annak a gyermekének, amelyik rossz úton járt, de végül visszatért hozzá – ahogyan Jézus is megbocsátott a kereszten a jobb latornak.

Szent István keresztény államférfi volt: kereszténysége meghatározta, hogyan viszonyult királyi hivatásához, uralkodói küldetése pedig azt, miként élte meg hitét a mindennapokban. Hivatását népe szolgálatának tekintette, hite pedig a legnehezebb helyzetekben is erőt adott számára. Élete végén, amikor a jövő sötétnek és emberileg reménytelennek látszott, hite indította uralkodói szolgálatának legmeghatározóbb tettére: népe sorsát és jövőjét a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásába ajánlotta.

Mohos Gábor hangsúlyozta, hogy az elmúlt ezer esztendő számos nehéz, olykor kilátástalannak tűnő időszakában a hívő magyar nép megtapasztalta ennek az anyai szeretetnek a valódi segítségét és oltalmát. Bár az ember hibákat követ el, amelyeknek következményei vannak, Szent István legértékesebb öröksége Szűz Mária hatékony anyai közelsége.

Ez „biztos alap és egyben kiapadhatatlan forrása reményünknek, amellyel a jövőbe tekintünk” – fogalmazott a püspök, majd homíliáját fohásszal zárta: „Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya és Szent István király, könyörögjetek értünk! Ámen.”

Forrás: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Udvardy György veszprémi érsek, Ternyák nyíregyházi megyéspüspök, Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Fazekas Ferenc szabadkai megyéspüspök, Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát, Stephan Turnovszky bécsi segédpüspök, Martos Levente Balázs és Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspökök, José Antonio Rodriguez Garcia, az Apostoli Nunciatúra ügyvivője, Németh Gábor, az MKPK titkára, papok, szerzetesek. Együtt ünnepeltek a társegyházak, a női szerzetesrendek, és a lovagrendek tagjai és képviselői.

A szertartáson jelen volt Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke, Varga Zs. András, a Kúria elnöke, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, Áder János volt köztársasági elnök és Semjén Zsolt korábbi miniszterelnök-helyettes.

Idén is megtartották a Szent Jobb-körmenetet Szent István jobb karjának kézfejereklyéjét a honvéd koronaőrség hordozta, előtte vonultak az Apostoli Szentszék által elismert lovagrendek, a szerzetesek és a papság, a püspöki konferencia tagjai, a Szent Jobb mögött Erdő Péter bíboros, majd a közjogi méltóságok és állami tisztségviselők, a diplomáciai testület tagjai, végül a népviseletbe öltözött hívek és plébániai zarándokcsoportok mentek. A körmenet a Zrínyi utca-Október 6. utca-József Attila utca-Széchenyi István tér-Zrínyi utca útvonalon haladt. (MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye