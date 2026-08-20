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Szent István intelmei a 21. századi magyarokhoz

2026. augusztus 20. 20:34

El kell mondanunk a gyermekeknek, hogy ki volt Szent István király, az alapító hős, aki (az akkor még kulturális és politikai értelemben is meglehetősen halovány körvonalakat öltő „Nyugat” helyett) a mediterrán oikumenével lépett kapcsolatba és a keresztény kultúrközösséghez csatolta vissza Pannóniát.

2026. augusztus 20. 20:34
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Czopf Áron
Czopf Áron
Metapolitika Substack

„Miután Boldog IV. Károly király 1918-ban visszavonult az államügyek intézésétől, érezhetően új korszak kezdődött hazánk életében. Alkotmányos önazonosságunk abba a véres bohózatba fulladt, amit csak „huszadik századi történelmünkként” szoktunk emlegetni. A főhatalom jelét ezután közönséges senkik vették magukra: szerencselovagok, esküszegők, pártkatonák és bohócok. Csupa olyan ember, aki nyilvánvalóan méltatlan volt Szent István örökségére. Így pedig, az államélet csúcsának leomlásával a nemzetre hárult az a feladat, hogy életben tartsa a Szent István-i állameszmét, illetve, hogy a kezdettől egyre távolodó új nemzedékek számára továbbadja „a kezdet jelenlétét”. Természetesen ez a feladatunk ma is.

El kell mondanunk a gyermekeknek, hogy ki volt Szent István király, az alapító hős, aki (az akkor még kulturális és politikai értelemben is meglehetősen halovány körvonalakat öltő „Nyugat” helyett) a mediterrán oikumenével lépett kapcsolatba és a keresztény kultúrközösséghez csatolta vissza Pannóniát.

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El kell mondanunk, hogy mindenekelőtt szent volt, nem a szentség ártalmatlanított modern értelmében, hanem keresztény, isteni és emberi értelemben. Pontosan ezért Szent István a legnagyobb magyar kultúrhérosz, a senkihez sem hasonlítható alapító hős. Ezért akarjuk ma is az ő elveit követni.

*

Ezeket az elveket közvetíti számunkra az Intelmek (De institutione morum ad Emericum ducem) című könyv, amely rövidsége ellenére mindent tartalmaz, amit a magyar politikai közösség jövője érdekében szem előtt kell tartanunk.

(...)

Megfogalmazódik itt egy másik látszólagos paradoxon is: az idegenek elismerését csak úgy lehet kivívni, ha nem akarunk minden áron megfelelni nekik. Tehát nem kell a szokásaikhoz és uralmi kultúrájukhoz idomulnunk. „Mely görög kormányozta a latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra? Semelyik.”

Ahelyett, hogy a külvilág tetszését keresnénk, egyetlen szempontot kell szem előtt tartanunk: nekünk Szent István király örökségéhez kell hűnek lennünk. Ő mondja: „kövesd szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel”.

(...)

Bennünket nem sújt le, amikor 2026. augusztus 20-án azt tapasztaljuk, hogy honfitársaink jelentős része kizárólag a politikai jelenre és a pillanat uralására tud gondolni. Ezt a tényt komplexusok és önhittség nélkül egy új szellemi munkamegosztás részeként értelmezzük, amelyben a mi feladatunk lesz az, hogy metapolitikai síkon megragadjuk, továbbadjuk és aktualizáljuk Szent István örökségét. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a magyar politikai közösség ma is kizárólag a kezdet jegyében újulhat meg.”

Nyitókép: Pixabay

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
daidalos
2026. augusztus 20. 22:04
Nekem az tűnik fel sokszor, hogy komcsi-liberál-TSZnyik körökben, tehát olyanban, ahol vélhetőleg egy rosszillatú kukkot sem olvastak az Intelmekből, állandóan azt a passzust dörgölik az orrunk alá, mely szerint "az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő". Ezért kellene az összes arab-szír-mittudoménmi csürhét befogadni. Az első három intelem, amely a kereszténységről szól, érdekes módon, valahogy nem kap ekkora publicitást, és a többi sem, de még a VI. intelem további részei sem. Rögtön kiderülne ugyanis, valójában miről van szó, mit akart István mondani. Ráadásul ez hagyományosan egy rossz fordításon is alapszik. A "regnum" szó ugyanis abban az időben nem az országot, hanem a királyi udvart jelentette, a király tehát arra inti a trónörököst, hogy az udvarban legyenek jelen "a különb tájakról és tartományokból jött vendégek," távolról sem azt, hogy engedjünk be a hazánkba jöttment, agresszív gyilkos csőcseléket.
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2
0
Kanmacska
2026. augusztus 20. 21:09
Baka beszél az M1-en. Baromságokat, eddig. A hülyéje még nem tudja, hogy eltelik egy kis idő és őt is kib@sszák.
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0
sanya55-2
2026. augusztus 20. 21:05
Intelem; ne lépj kutya szarba és tiszaszarba se, s óvakodj a nyúlszájútól
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