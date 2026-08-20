Hadházy az augusztus 20-i közbeszerzésről: Attól, hogy kevesebbet lopnak, attól az még lopás

Álláspontja szerint a kisebb összeg nem jelent automatikusan tisztességesebb eljárást, különösen akkor, ha a nyilvánosságra került információk alapján felmerül a verseny korlátozásának lehetősége.

Hadházy arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sajtóban ismertetett események bizonyíthatónak bizonyulnak, akár a Büntető Törvénykönyvben szereplő, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerülhet. A politikus jelezte: tájékozódni fog az ügyben, és figyelemmel kíséri, hogy az új kormány milyen módon reagál a történtekre.