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tisza párt hadházy ákos közbeszerzés g7

Hadházy az augusztus 20-i közbeszerzésről: Attól, hogy kevesebbet lopnak, attól az még lopás

2026. augusztus 20. 13:01

A G7 cikke szerint a közel négymilliárd forintos megbízást elnyerő cég már hetekkel a hivatalos közbeszerzés kiírása, sőt a korábbi szervező szerződésének felbontása előtt egyeztetni kezdett a lebonyolításról.

2026. augusztus 20. 13:01
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Súlyos kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása. A közel négymilliárd forintos megbízást elnyerő Hardrock Kft. vezetője ugyanis a rendelkezésre álló információk szerint már hetekkel a közbeszerzés hivatalos kiírása, sőt még az előző szervezővel kötött szerződés felbontása előtt egyeztetett a rendezvény lebonyolításáról. Az ügyben a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós is szerepet vállalt a G7 cikke szerint. A korábbi szervező Lounge-csoporttal folytatott egyeztetések, illetve a közbeszerzés körülményei alapján felmerült annak a gyanúja is, hogy a pályázat valójában nem jelentett érdemi versenyt, hanem egy már előzetesen kialakított megállapodás utólagos formalizálását szolgálhatta.

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A történtekre Hadházy Ákos korábbi, független országgyűlési képviselő is reagált. Szerinte amennyiben a nyilvánosságra került levelezések és az azokból kirajzolódó időrend valóban hiteles, az komoly következményekkel járhat.

A balliberális politikus úgy fogalmazott: ha valóban rendszerváltás zajlik Magyarországon, akkor az ilyen ügyekre is megfelelő választ kell adni. Hadházy szerint önmagában az, hogy az idei rendezvénysorozat jóval kevesebbe kerül a korábbiaknál, nem teszi elfogadhatóvá a közbeszerzési eljárás esetleges szabálytalanságait.

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Álláspontja szerint a kisebb összeg nem jelent automatikusan tisztességesebb eljárást, különösen akkor, ha a nyilvánosságra került információk alapján felmerül a verseny korlátozásának lehetősége.

Hadházy arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sajtóban ismertetett események bizonyíthatónak bizonyulnak, akár a Büntető Törvénykönyvben szereplő, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerülhet. A politikus jelezte: tájékozódni fog az ügyben, és figyelemmel kíséri, hogy az új kormány milyen módon reagál a történtekre.

Az ügy különösképpen azért lehet kínos, mert a tiszás kormányváltás egyik fontos ígérete éppen az volt, hogy az állami pénzek felhasználásában megszűnnek a korábbi időszakra jellemző, politikailag meghatározott és versenyt korlátozó gyakorlatok.

A G7 cikkében rendelkezésre álló információk alapján ezért most nem pusztán az a kérdés, hogy az állam mennyit takarított meg az augusztus 20-i rendezvényen, hanem az is, hogy a közel négymilliárd forintos megbízás odaítélése valóban nyílt és tisztességes versenyben történt-e.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
Salitis
2026. augusztus 20. 14:48
Jó reggelt, hülyegyerek! 3 hónap alatt kevesebbet loptak mint az elődeik 16 év alatt??? Azta! Ki hitte volna!
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1
0
cccatch
2026. augusztus 20. 14:45
Kibaszott undormány ez a Hadakozohazy anarchista fasz.
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0
0
lucasko
2026. augusztus 20. 14:34
A pénzügyi csalás nem csak a pénzedet veszi el – tönkreteszi a megélhetésedet, a bizalmadat és az érzelmeidet. Miután elvesztettem a megtakarításaimat, reménytelennek éreztem magam. Aztán találtam egy behajtási szakértőt, aki áttekintette az ügyemet, feltárta az igazságot, és segített visszaszerezni a pénzemet. A profizmusuk és az elkötelezettségük mindent megváltoztatott. Ha átvertek, ne add fel – vannak szakértők, akik segíthetnek visszaszerezni a pénzed." Vedd fel velük a kapcsolatot a [email protected] címen.
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0
ördöngös pepecselés
•••
2026. augusztus 20. 14:30 Szerkesztve
PoloskaPöti azt mondta. hogy ez a félkegyelmű meg lesz híva a közmédiába. Írja már meg neki valaki, hogy nem hinném!
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