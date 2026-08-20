Hadházy az augusztus 20-i közbeszerzésről: Attól, hogy kevesebbet lopnak, attól az még lopás

Magyar Péterék egy kamunak tűnő közbeszerzéssel intézték az augusztus 20-i rendezvényeket
A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.
A G7 cikke szerint a közel négymilliárd forintos megbízást elnyerő cég már hetekkel a hivatalos közbeszerzés kiírása, sőt a korábbi szervező szerződésének felbontása előtt egyeztetni kezdett a lebonyolításról.
Súlyos kérdéseket vet fel az idei augusztus 20-i állami rendezvénysorozat szervezőjének kiválasztása. A közel négymilliárd forintos megbízást elnyerő Hardrock Kft. vezetője ugyanis a rendelkezésre álló információk szerint már hetekkel a közbeszerzés hivatalos kiírása, sőt még az előző szervezővel kötött szerződés felbontása előtt egyeztetett a rendezvény lebonyolításáról. Az ügyben a Tisza Párt korábbi rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós is szerepet vállalt a G7 cikke szerint. A korábbi szervező Lounge-csoporttal folytatott egyeztetések, illetve a közbeszerzés körülményei alapján felmerült annak a gyanúja is, hogy a pályázat valójában nem jelentett érdemi versenyt, hanem egy már előzetesen kialakított megállapodás utólagos formalizálását szolgálhatta.
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A Szent István-napi rendezvény közbeszerzését vitatják.
A történtekre Hadházy Ákos korábbi, független országgyűlési képviselő is reagált. Szerinte amennyiben a nyilvánosságra került levelezések és az azokból kirajzolódó időrend valóban hiteles, az komoly következményekkel járhat.
A balliberális politikus úgy fogalmazott: ha valóban rendszerváltás zajlik Magyarországon, akkor az ilyen ügyekre is megfelelő választ kell adni. Hadházy szerint önmagában az, hogy az idei rendezvénysorozat jóval kevesebbe kerül a korábbiaknál, nem teszi elfogadhatóvá a közbeszerzési eljárás esetleges szabálytalanságait.
Álláspontja szerint a kisebb összeg nem jelent automatikusan tisztességesebb eljárást, különösen akkor, ha a nyilvánosságra került információk alapján felmerül a verseny korlátozásának lehetősége.
Hadházy arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a sajtóban ismertetett események bizonyíthatónak bizonyulnak, akár a Büntető Törvénykönyvben szereplő, közbeszerzési eljárásban elkövetett versenyt korlátozó megállapodás gyanúja is felmerülhet. A politikus jelezte: tájékozódni fog az ügyben, és figyelemmel kíséri, hogy az új kormány milyen módon reagál a történtekre.
Az ügy különösképpen azért lehet kínos, mert a tiszás kormányváltás egyik fontos ígérete éppen az volt, hogy az állami pénzek felhasználásában megszűnnek a korábbi időszakra jellemző, politikailag meghatározott és versenyt korlátozó gyakorlatok.
A G7 cikkében rendelkezésre álló információk alapján ezért most nem pusztán az a kérdés, hogy az állam mennyit takarított meg az augusztus 20-i rendezvényen, hanem az is, hogy a közel négymilliárd forintos megbízás odaítélése valóban nyílt és tisztességes versenyben történt-e.
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