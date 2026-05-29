A rendőrség előállította K. Endrét

Péntek reggel rendőrök vonultak ki a férfi otthonához, ahol előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki – jelentette be a rendőrség szóvivője péntek délelőtt.

K. Endrét hamis tanúzásra való felbujtással gyanúsítják.

Mint ismert, K. Endre a bicskei gyermekotthonban V. János igazgató helyettese volt abban az időszakban, amikor az intézményben több gyermek is szexuális bántalmazásról számolt be. V. Jánost végül nyolc év fegyházbüntetésre ítélték.