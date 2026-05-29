kegyelmi ügy novák katalin rendőrség hamis tanúzás

A rendőrség előállította K. Endrét

2026. május 29. 11:17

Hamis tanúzásra febujtással vádolják.

2026. május 29. 11:17
Rendőrség

Péntek reggel rendőrök vonultak ki a férfi otthonához, ahol előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki – jelentette be a rendőrség szóvivője péntek délelőtt.

K. Endrét hamis tanúzásra való felbujtással gyanúsítják.

Mint ismert, K. Endre a bicskei gyermekotthonban V. János igazgató helyettese volt abban az időszakban, amikor az intézményben több gyermek is szexuális bántalmazásról számolt be. V. Jánost végül nyolc év fegyházbüntetésre ítélték.

K. Endrét azzal vádolták, hogy az eljárás során nyomást gyakorolt az áldozatokra: arra próbálta rávenni őket, hogy vonják vissza vallomásaikat és tegyenek hamis tanúvallomást. Az ügyben kényszerítés bűntette miatt jogerősen 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték, emellett öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint a foglalkozástól.

Végül az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmet adott neki. Ebből robbant ki később a „kegyelmi ügyként” elhíresült botrány.

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ördöngös pepecselés
2026. május 29. 11:52
a politikai megrendelésre dolgozó rendőrséget hívják politikai rendőrségnek diktatúrák működtetik. A tisza diktatúra el is kezdte
zsombor56
2026. május 29. 11:51
Támogatom!! Csak kapják el az ilyen külföldi titkosszágálatok zsoldjában álló talpi"Becsületes szemétládát! Megérdelmi , nem tudom sajnálni, mert amit elkövett az megbocsájtatlan bün a hivatása megcsufolása, ártatlan gyerekek voltak az áldozatok! Ülje le a hátralévő időt, nincs kegyelem az ilyen aljas embernek.
falcatus-2
2026. május 29. 11:42
"K. Endrét azzal vádolták, hogy az eljárás során nyomást gyakorolt az áldozatokra: arra próbálta rávenni őket, hogy vonják vissza vallomásaikat és tegyenek hamis tanúvallomást..." Hamis állítás, maga az áldozat mondta el a bíróságon, hogy ez nem igaz, K. Endre nem tett ilyent.
ihavrilla
2026. május 29. 11:41
Miért büntették meg K. Endrét, Nem ugyanezért? Ha nem, akkor nincs elévülés?
