A rendőrség előállította K. Endrét

Hamis tanúzásra febujtással vádolják.
Péntek reggel rendőrök vonultak ki a férfi otthonához, ahol előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki – jelentette be a rendőrség szóvivője péntek délelőtt.
K. Endrét hamis tanúzásra való felbujtással gyanúsítják.
Mint ismert, K. Endre a bicskei gyermekotthonban V. János igazgató helyettese volt abban az időszakban, amikor az intézményben több gyermek is szexuális bántalmazásról számolt be. V. Jánost végül nyolc év fegyházbüntetésre ítélték.
K. Endrét azzal vádolták, hogy az eljárás során nyomást gyakorolt az áldozatokra: arra próbálta rávenni őket, hogy vonják vissza vallomásaikat és tegyenek hamis tanúvallomást. Az ügyben kényszerítés bűntette miatt jogerősen 3 év 4 hónap szabadságvesztésre ítélték, emellett öt évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint a foglalkozástól.
Végül az akkori köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmet adott neki. Ebből robbant ki később a „kegyelmi ügyként” elhíresült botrány.
A nyitókép illusztráció, forrás: MTI/Donka Ferenc
