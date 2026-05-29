A kegyelem a bűnös embert illeti meg, az ártatlanságot az elnök nem mérlegelheti

Sajnálatosnak tartom, hogy a két évvel ezelőtti államelnök-váltás újra az aktuálpolitika fókuszába került, ahelyett, hogy már a történészek elemezhetnék – higgadtan. Ha már így alakult, érdemesnek gondolom, hogy néhány alapelv mentén a véleményemet leírjam pár olyan kérdésről, amik valahogy sem akkor, sem manapság nem kerültek elég hangsúlyosan az elemzők tollára.

Ilyen kérdés, hogy miért létezik a kegyelmezés jogköre, azt az elnök milyen feltételek mellett alkalmazhatja, van-e köze ennek az eljárásnak az igazságszolgáltatáshoz, és ezek fényében mi lehet a szereplők értékelése.

Kezdhetjük a szó elemzésével. A 'kegy' főnév már alig szerepel a szókincsünkben. Hiányát, a kegyetlenséget, inkább használjuk. Jóindulatot, megbocsátást jelent olyan összefüggésben, amikor a két személy között szinte végtelen távolság van. A király vagy az Isten az, aki kegyet gyakorol. Az ő kegyéből, kegyelméből létezünk, mert neki, a királynak, vagy az Istennek joga van az életünk fölött is rendelkezni, azt bármikor elvenni. Emögött könnyen kimutatható az eredendő bűn tétele, ami szerint eleve minden ember bűnös és ezt a napi kisebb-nagyobb bűnökkel még tetézi is. A kegy fő forrása az Isten, a világi urak pedig Isten megbízottjaként gyakorolják az ő jogait. Ez a gondolkodás a középkorban teljesedett ki. Egy nagyobb középkori főúr a királytól pallosjogot kaphatott és senkinek nem tartozott számadással.