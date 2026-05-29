Trump árnyéka vetül Grönlandra: a Migrációkutató Intézet elemzője elárulta, miért ódzkodnak ettől a helyiek

Trump jelezte: nem felejtette el Grönlandot
Gönczi Róbert szerint a mostani vita már messze túlmutat az amerikai elnök személyén.
Az elmúlt hetekben ismét Grönland került a nemzetközi politika fókuszába. Nuuk utcáin több száz tüntető demonstrált az új amerikai konzulátus megnyitása és Donald Trump különmegbízottjának látogatása ellen, miközben Washington egyre nyíltabban beszél arról, hogy stratégiai és nemzetbiztonsági okokból növelné jelenlétét a szigeten.
A helyi politikusok és civilek egy része tüntetni készül, mert attól tartanak, hogy az amerikai jelenlét fokozása hosszabb távon veszélyeztetheti a sziget önrendelkezését.
A háttérben egyszerre húzódnak meg katonai, gazdasági és nagyhatalmi érdekek. Az Egyesült Államok
tekint kiemelt stratégiai területként Grönlandra, a helyi társadalom jelentős része azonban attól tart, hogy a sziget fokozatosan egy új arktiszi geopolitikai konfliktus frontvonalába sodródik.
A mostanihoz hasonló demonstrációk és az őslakosok 2025-ös nyilatkozatai is jól mutatják, hogy a vita ma már nem csupán külpolitikai kérdés, hanem identitásbeli és szuverenitási konfliktus is, amelyben a sziget társadalma sem egységes.
Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője segített lapunknak abban, hogy tisztán lássunk ebben a korántsem egyszerű geopolitikai helyzetben.
„A grönlandi társadalomban rendkívül erős az az identitásalapú reflex, hogy a sziget jövőjéről kizárólag a grönlandiak dönthetnek. Ez történelmi tapasztalatból is fakad: a dán gyarmati múlt, majd az autonómia fokozatos kiépítése miatt a szuverenitás kérdése nem pusztán jogi, hanem érzelmi és identitáspolitikai ügy is”
– fogalmazott a szakértő, aki szerint ugyanakkor a mostani tiltakozások intenzitása már túlmutat az egyszerű szuverenitási vitákon.
A grönlandiak egy része attól tart, hogy a sziget a XXI. századi nagyhatalmi versengés egyik frontvonalává válik.
Az Északi-sarkvidék stratégiai jelentősége folyamatosan nő: új hajózási útvonalak nyílhatnak meg, felértékelődnek a ritkaföldfémek és az energetikai erőforrások, miközben a katonai dimenzió is egyre hangsúlyosabb”
– mondta Gönczi Róbert, hozzátéve:
A tüntetések szlogenjei – például a »Grönland a grönlandiaké« – pontosan ezt a félelmet tükrözik: a helyiek nem akarnak egy új típusú arktiszi hidegháború passzív szereplőivé válni.”
Donald Trump már első elnöki ciklusa alatt is nyíltan beszélt arról, hogy az Egyesült Államok stratégiai okokból megszerezné Grönlandot, az elmúlt hónapokban pedig ismét egyre aktívabbá vált az amerikai diplomácia a térségben. Washington új konzulátust nyitott Nuukban, miközben az amerikai vezetés
tárgyal a sziget vezetőivel.
A háttérben elsősorban az Északi-sarkvidék felértékelődése áll. A már említett gazdasági vonatkozások mellett Grönland földrajzi elhelyezkedése miatt kulcsszerepet játszik az észak-atlanti térség katonai ellenőrzésében is. Gönczi Róbert szerint Washington biztonsági aggályai részben valósak, ugyanakkor az amerikai retorika sokszor tudatosan túlzó.
Az Egyesült Államok számára Grönland valóban stratégiai jelentőségű terület: az északi rakétavédelmi rendszerek, a korai előrejelző infrastruktúra és az Atlanti-óceán–Arktisz térség összekapcsolása miatt a Pituffik-bázis – korábban Thule – kiemelt fontosságú”
– árulta el a szakértő, és rámutatott:
Az is igaz, hogy Oroszország az elmúlt években intenzíven militarizálta az északi térséget, míg Kína »közel-arktiszi államként« próbálja növelni gazdasági és tudományos jelenlétét.”
Gönczi szerint ugyanakkor a helyzet – Demkó Attila korábbi megállapításait alátámasztva – korántsem olyan súlyos, mint ahogyan azt egyes washingtoni nyilatkozatok sugallják:
A kínai beruházási kísérletek jelentős részét korábban maga Koppenhága vagy a nyugati szövetségi rendszer blokkolta. A sziget továbbra is NATO-terület, amerikai katonai jelenléttel.”
A kutató szerint a Fehér Ház jelenlegi politikája sok szempontból klasszikus geopolitikai logikát követ: az Egyesült Államok még azelőtt akarja megszilárdítani pozícióit, hogy rivális hatalmak tartós gazdasági vagy technológiai befolyást építhetnének ki a térségben.
A szakértő szerint a vita nem elsősorban a célokról, hanem azok megfogalmazásáról és a hangnemről szól:
„Trump kommunikációja ezt sokszor tranzakciós és birodalmi nyelvezettel fogalmazza meg, ami a szövetségeseket is elidegeníti.”
A grönlandi tiltakozásokban éppen ezért nem csupán Amerika-ellenesség jelenik meg, hanem az a félelem is, hogy a sziget fokozatosan elveszítheti politikai mozgásterét a nagyhatalmi versengés közepette.
A Trump-adminisztráció láthatóan arra is épít, hogy a grönlandi társadalomban régóta jelen vannak a Dániától való nagyobb függetlenséget sürgető törekvések, illetve az európai országgal szembeni – történelmi és társadalmi sérelmektől fűtött – elégedetlenségek. Washington több nyilatkozatban is utalt arra, hogy
az Egyesült Államok egy önállóbb Grönland számára is vonzó gazdasági és biztonsági partner lehetne.
Jeff Landry, Donald Trump különmegbízottja nemrég egyenesen arról beszélt, hogy Grönland „a függőségből a gazdasági önállóság felé vezető úton” haladhatna tovább amerikai támogatással. Később azt is kijelentette:
Szerintem Grönland független országként ugyanolyan jó vagy akár jobb gazdasággal is rendelkezhetne.”
Gönczi Róbert meglátása szerint „Trump stratégiája láthatóan abból indul ki, hogy egy »függetlenebb« Grönland könnyebben vonható amerikai gazdasági és biztonsági vonzásába”.
Rámutatott:
Ez bizonyos szempontból logikus gondolkodás: egy kis, erőforrásokban gazdag, de korlátozott kapacitású állam könnyen függő helyzetbe kerülhet egy nagyhatalomtól.”
A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a grönlandi közvélemény korántsem tekinthető automatikusan Amerika-barátnak:
A mostani tiltakozásokból az látszik, hogy sok grönlandi a Dániától való nagyobb önállóságot támogatja, de nem akarja azt amerikai függőségre cserélni.”
A tüntetések hangulata is ezt tükrözte. A tiltakozás egyik szervezője, Aqqalukkuluk Fontain a BBC-nek úgy fogalmazott:
A kormányunk már megmondta Donald Trumpnak és az adminisztrációjának, hogy Grönland nem eladó.”
Majd hozzátette:
Az üzenetünk az amerikai népnek és a világ többi részének szól. Egy demokratikus világban a nem, az nem.”
Gönczi Róbert ezzel kapcsolatban rámutatott:
„Paradox módon Trump nyomásgyakorlása rövid távon inkább lassíthatja azt a folyamatot, amely hosszabb távon akár kedvezhetne is Washingtonnak.”
A szakértő szerint a jelenlegi helyzetben sok grönlandi úgy érzi: választás elé akarják állítani őket Koppenhága és Washington között, miközben ők valójában saját politikai mozgásterük megőrzésére törekednek.
Az amerikai–grönlandi vita egyik legérzékenyebb kérdése ma már nem pusztán az, hogy Washington milyen mértékben akar jelen lenni az Északi-sarkvidéken, hanem az is, hogy meddig tekinthető legitimnek ez a befolyásépítés.
A New York Times korábbi értesülései szerint az Egyesült Államok nemcsak nagyobb katonai jelenlétet szeretne Grönlandon, hanem még jobban beleszólna bizonyos stratégiai beruházásokba, annak érdekében, hogy távol tartsa Kínát és Oroszországot a térségtől. A hidegháború idején még 17 amerikai támaszpont működött a szigeten, ma már csak a Pituffik-bázis maradt meg, Washington azonban
Gönczi Róbert ezzel kapcsolatban aláhúzta:
A nagyhatalmak természetesen mindig igyekeznek saját biztonsági érdekeiket érvényesíteni stratégiai térségekben, és az Arktisz ma egyértelműen ilyen terület.”
A kulcskérdés szerinte nem a jelenlét ténye, hanem annak módja:
„Ha Washington biztonsági együttműködést, infrastrukturális beruházásokat vagy katonai fejlesztéseket ajánl fel partnerségi alapon, az még beleférhet a legitim érdekérvényesítés kategóriájába. Ha azonban gazdasági nyomásgyakorlás, politikai beavatkozás vagy nyílt annexiós retorika jelenik meg, akkor már könnyen a szuverenitás korlátozásáról beszélhetünk.”
A vita azért is különösen érzékeny, mert Grönland ugyan széles autonómiával rendelkezik, hivatalosan továbbra is a NATO-tag Dániához tartozik. Gönczi szerint ezért a problémakör a teljes nyugati szövetségi rendszer hitelességét is érinti.
Ha az Egyesült Államok egy NATO-szövetséges területével kapcsolatban erőpolitikát alkalmaz, az stratégiai szinten is rombolhatja a transzatlanti bizalmat”
– hangsúlyozta a szakértő, majd a következőre is felhívta a figyelmet:
Ezért a grönlandi ügy valójában nem pusztán arktiszi kérdés, hanem a XXI. századi nyugati geopolitikai rend egyik fontos tesztje is.”
A mostani tüntetések és diplomáciai feszültségek tehát könnyen egy hosszabb geopolitikai konfliktussal terhelt időszak előhírnökei is lehetnek, amelyben a kisebb szereplőknek egyre nehezebb lesz megőrizniük saját mozgásterüket a nagyhatalmi érdekek között. Miközben Washington, Moszkva és Peking egyre nagyobb stratégiai jelentőséget tulajdonít az Északi-sarkvidéknek, Grönland lakói egyre világosabban jelzik: nem akarnak pusztán nagyhatalmi játszmák tárgyává válni.
Fotó: Ina FASSBENDER / AFP