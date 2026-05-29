Trump árnyéka vetül Grönlandra: a Migrációkutató Intézet elemzője elárulta, miért ódzkodnak ettől a helyiek

Hol húzódik a legitim amerikai érdekérvényesítés határa?

Az amerikai–grönlandi vita egyik legérzékenyebb kérdése ma már nem pusztán az, hogy Washington milyen mértékben akar jelen lenni az Északi-sarkvidéken, hanem az is, hogy meddig tekinthető legitimnek ez a befolyásépítés.

A New York Times korábbi értesülései szerint az Egyesült Államok nemcsak nagyobb katonai jelenlétet szeretne Grönlandon, hanem még jobban beleszólna bizonyos stratégiai beruházásokba, annak érdekében, hogy távol tartsa Kínát és Oroszországot a térségtől. A hidegháború idején még 17 amerikai támaszpont működött a szigeten, ma már csak a Pituffik-bázis maradt meg, Washington azonban

hosszabb kifutópályák,

mélyvízi kikötők és

új védelmi infrastruktúra lehetőségét is vizsgálja.

Gönczi Róbert ezzel kapcsolatban aláhúzta:

A nagyhatalmak természetesen mindig igyekeznek saját biztonsági érdekeiket érvényesíteni stratégiai térségekben, és az Arktisz ma egyértelműen ilyen terület.”

A kulcskérdés szerinte nem a jelenlét ténye, hanem annak módja:

„Ha Washington biztonsági együttműködést, infrastrukturális beruházásokat vagy katonai fejlesztéseket ajánl fel partnerségi alapon, az még beleférhet a legitim érdekérvényesítés kategóriájába. Ha azonban gazdasági nyomásgyakorlás, politikai beavatkozás vagy nyílt annexiós retorika jelenik meg, akkor már könnyen a szuverenitás korlátozásáról beszélhetünk.”

A vita azért is különösen érzékeny, mert Grönland ugyan széles autonómiával rendelkezik, hivatalosan továbbra is a NATO-tag Dániához tartozik. Gönczi szerint ezért a problémakör a teljes nyugati szövetségi rendszer hitelességét is érinti.

Ha az Egyesült Államok egy NATO-szövetséges területével kapcsolatban erőpolitikát alkalmaz, az stratégiai szinten is rombolhatja a transzatlanti bizalmat”

– hangsúlyozta a szakértő, majd a következőre is felhívta a figyelmet:

Ezért a grönlandi ügy valójában nem pusztán arktiszi kérdés, hanem a XXI. századi nyugati geopolitikai rend egyik fontos tesztje is.”

A mostani tüntetések és diplomáciai feszültségek tehát könnyen egy hosszabb geopolitikai konfliktussal terhelt időszak előhírnökei is lehetnek, amelyben a kisebb szereplőknek egyre nehezebb lesz megőrizniük saját mozgásterüket a nagyhatalmi érdekek között. Miközben Washington, Moszkva és Peking egyre nagyobb stratégiai jelentőséget tulajdonít az Északi-sarkvidéknek, Grönland lakói egyre világosabban jelzik: nem akarnak pusztán nagyhatalmi játszmák tárgyává válni.