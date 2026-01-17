Demkó Attila a Mandinernek: „Donald Trump egyféleképpen jöhetne ki rosszul a grönlandi helyzetből”

A hidegháború idején 17 amerikai támaszpont működött a szigeten, és a szakértő szerint ma is elképzelhető lenne újabb bázisok létesítése, ha Dánia ebben együttműködőbb lenne.

Az amerikaiak politikai nyomással elérhetik, hogy Koppenhága hozzájáruljon ehhez.

Donald Trump kommunikációjában felmerült az is, hogy az új amerikai rakétavédelmi rendszer, a Golden Dome egyes elemei Grönlandra kerülnének, ez azonban már minősített haditechnikai kérdés, amelyről csak feltételezések vannak.

Kína és Oroszország: valós vagy felnagyított fenyegetés?

A Trump-adminisztráció rendszeresen hivatkozik arra, hogy Oroszország és Kína egyre aktívabb az északi térségben, és ez indokolja az amerikai fellépést Grönland körül. Demkó Attila szerint azonban rövid távon ez a fenyegetés jóval kisebb, mint ahogy azt Washingtonban sokszor beállítják.

Kína elsősorban gazdasági irányból próbált teret nyerni a szigeten:

Kínai bányászati cégek igyekeztek megjelenni ott, de végül kiszorították őket”

– mondta a szakértő. Vagyis a kínai jelenlét inkább próbálkozás volt, mintsem tartós berendezkedés.

Oroszország inkább katonai dimenzióban aktív az északi sarkvidéken, ahol a világ legjelentősebb jégtörő flottájával és több bázissal rendelkezik. Demkó szerint azonban ebből nem következik automatikusan az, hogy Grönland közvetlen veszélyben lenne.

Az oroszok erőprojekcióban nem annyira jók, ráadásul Ukrajnában is le vannak kötve”

– mutatott rá. A biztonságpolitikai szakértő rövid távon sem az orosz, sem a kínai fenyegetést nem értékeli magasra, bár évtizedes távlatban – főleg Kína esetében – ez változhat. Összességében úgy látja: a Trump-retorika részben túlzó, és inkább politikai érvelésként szolgál, mintsem egy azonnali katonai veszély pontos leírásaként.

Feszültség a NATO-n belül

A grönlandi vita azért is különösen érzékeny, mert két NATO-tagország, az Egyesült Államok és Dánia között alakult ki éles ellentét. Demkó szerint ez már most is komoly politikai kapacitásokat köt le a szövetségen belül.