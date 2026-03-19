háború Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Dmitrij Medvegyev Volodimir Zelenszkij

Megfagyott a levegő Kijevben: az oroszok azt sem engedik Zelenszkijnek, hogy aláírja a „kapitulációs okmányokat”

2026. március 19. 21:08

Ezúttal is elszaladt a ló Dmitrij Medvegyevvel.

2026. március 19. 21:08
Nem tekinti legitim tárgyalópartnernek az orosz vezetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, még kevésbé arra a szerepre, hogy Kijev nevében aláírja az ukrajnai háborúban a „kapitulációs okmányokat” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese csütörtökön a Telegram-csatornáján.

Zelenszkij „soha nem lesz az országunk számára törvényes tárgyalópartner, és még kevésbé a kapitulációs okmány aláírásának résztvevője” – fogalmazott Medvegyev.

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

A volt orosz elnök és kormányfő emlékeztetett arra, hogy a második világháború végén Adolf Hitler sem lehetett a tárgyalások résztvevője,

ezért a náci Németország feltétel nélküli kapitulációs okmányát Wilhelm Keitel tábornagy, a német fegyveres erők főparancsnokságának parancsnoka, továbbá Hans-Jürgen Stumpf ezredes és Hans-Georg von Friedeburg tengernagy írta alá.

„Úgy tűnik, az undorító zöld levéltetű a biológia, valamint a jó és a rossz törvényeinek dacára azt reméli, hogy meghosszabbíthatja létezését. Jóváhagytak számára 90 milliárd dollárt, a belpolitikai mozgósítás pedig mind nagyobb lendületet vesz. A büdös kutya komolyan arra számít, hogy választásokat tart a haldokló országban, hogy feltámad és visszanyeri legitim státuszát. A bűzölgő hulla galvanizálása első számú projekt. Ezt nem is titkolja a kábítószertől tántorgó zombi környezete” – fogalmazott Medvegyev.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

(MTI)

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Oszodibeszed
2026. március 19. 22:21
A németországi kapitulációs okmányokat már csak azért sem írhatta alá maga Hitler, mert akkorra már nem volt az élők sorában. Még áprilisban meghalt. Amúgy meg tényleg ez az ukránok stílusa. És az is tény, hogy se hitelt, se kapitulációt, se uniós csatlakozási egyezményt nem lehet megkötni ezzel a lejárt mandátumú ex-elnökkel. Jogilag megtámadható mindaz, amit tesz.
nempolitizalok-0
2026. március 19. 22:13
Igaza van.
Interista
2026. március 19. 22:07
Óriási duma Medvegyevtől. Sírtam a röhögéstől.😄😅😂🤣 Pedig csak az igazat mondja a pöcszongoristáról és elcseszett sleppjéről.
yalaelnok
2026. március 19. 22:01
"A bűzölgő hulla galvanizálása első számú projekt. Ezt nem is titkolja a kábítószertől tántorgó zombi környezete” Kreatív!
