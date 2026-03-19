Megfagyott a levegő Kijevben: az oroszok azt sem engedik Zelenszkijnek, hogy aláírja a „kapitulációs okmányokat”

Nem tekinti legitim tárgyalópartnernek az orosz vezetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, még kevésbé arra a szerepre, hogy Kijev nevében aláírja az ukrajnai háborúban a „kapitulációs okmányokat” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese csütörtökön a Telegram-csatornáján.

Zelenszkij „soha nem lesz az országunk számára törvényes tárgyalópartner, és még kevésbé a kapitulációs okmány aláírásának résztvevője” – fogalmazott Medvegyev.