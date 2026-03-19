Lehullt a lepel: senki sem hisz már Zelenszkijnek – még a németek is elismerték, nem Putyinon múlik a béke
A Berliner Zeitung szerint egyedül az ukrán elnökön áll vagy bukik a béke.
Ezúttal is elszaladt a ló Dmitrij Medvegyevvel.
Nem tekinti legitim tárgyalópartnernek az orosz vezetés Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, még kevésbé arra a szerepre, hogy Kijev nevében aláírja az ukrajnai háborúban a „kapitulációs okmányokat” – írta Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese csütörtökön a Telegram-csatornáján.
Zelenszkij „soha nem lesz az országunk számára törvényes tárgyalópartner, és még kevésbé a kapitulációs okmány aláírásának résztvevője” – fogalmazott Medvegyev.
A volt orosz elnök és kormányfő emlékeztetett arra, hogy a második világháború végén Adolf Hitler sem lehetett a tárgyalások résztvevője,
ezért a náci Németország feltétel nélküli kapitulációs okmányát Wilhelm Keitel tábornagy, a német fegyveres erők főparancsnokságának parancsnoka, továbbá Hans-Jürgen Stumpf ezredes és Hans-Georg von Friedeburg tengernagy írta alá.
„Úgy tűnik, az undorító zöld levéltetű a biológia, valamint a jó és a rossz törvényeinek dacára azt reméli, hogy meghosszabbíthatja létezését. Jóváhagytak számára 90 milliárd dollárt, a belpolitikai mozgósítás pedig mind nagyobb lendületet vesz. A büdös kutya komolyan arra számít, hogy választásokat tart a haldokló országban, hogy feltámad és visszanyeri legitim státuszát. A bűzölgő hulla galvanizálása első számú projekt. Ezt nem is titkolja a kábítószertől tántorgó zombi környezete” – fogalmazott Medvegyev.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
(MTI)
