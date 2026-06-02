Nem volt oka panaszra Magyar Péteréknek – egy sor ismert név is mélyen a zsebébe nyúlt a Tisza Pártért

2026. június 02. 12:20

A legnagyobb összeggel a műtrágyakirály Bige László és családja támogatta a jelenlegi kormánypártot, de olyan nevekre is fény derült, mint Romsics Ignác vagy Mellár Tamás.

2026. június 02. 12:20
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, elérhetővé vált a Tisza pénzügyi beszámolója is. Ebből többek között kiderült, hogy a nyíltan Orbán-kormány ellenes „műtrágyakriály”, 

Bige László és családja mintegy 100 millió forintot adományozott Magyar Péteréknek.

De mások is több tízmillió forinttal járultak hozzá az új kormánypárt kampányához. Név és összeg szerint a következő személyek nyúltak készséggel a zsebükbe:

  • Zelcsényi Miklós Gábor – 39,94 millió forint,
  • Földi Károlyné – 38 millió forint,
  • Rácz László – 30,58 millió forint,
  • Jákli Andrea – 25 millió forint,
  • Földi Zsuzsanna – 15 millió forint.

Zelcsényi Miklós neve onnan lehet ismerős, hogy többedmagával tulajdonosa a lábbeli- és bőráru-kiskereskedelemben tevékenykedő Castelli Kft.-nek, aminek a 2024-es adózott eredménye 54 585 000 volt. Zelcsényi neve azonban jobban összeforrt a Balatonman Triatlon Kft.-vel. Ez a cég több sportrendezvény lebonyolításáért is felel, ezek közül az Ultrabalaton extrém futóverseny a legismertebb.

Ugyanakkor a nyilvánosság számára kevésbé ismert Földi Károlyné neve, aki 38 millió forinttal szerepel a párt adományozói listáján. A hölgy a vecsési Földfém Kft.-hez köthető, amely ipari szerelvények gyártásával foglalkozik, és 2024-ben több mint félmilliárd forintos nyereséget ért el. Szintén a Földfém tulajdonosai között szerepel Földi Zsuzsanna, aki 15 millió forinttal támogatta meg Magyar Péteréket 2025-ben – derült ki az Index összeállításából.

De a lap felhívta még a figyelmet Jákli Andrea adományozóra is, aki a humán-egészségügyi ellátás területen tevékenykedő, kaposvári székhelyű Park Kórház és Otthonok Kft. ügyvezetője, valamint a Méltó Életért Alapítvány kurátora. S itt jön be egy másik „érdekes összefonódás”: ugyanis ez az alapítvány segítette Csatári Ernő tiszás országgyűlési képviselő választási kampányát több ezer tartósélelmiszer-csomaggal, amiket a Somogy 04-es választókerület összes településére eljuttattak.

Ismert nevekben sem volt hiány

A portál cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy könnyen beazonosítható nevek is felkerültek a jelenlegi kormánypárt támogatói listájára. Ilyen többek között az MDF-t és a Fideszt is megjárt, végül a Párbeszéd színeiben politizáló Mellár Tamás. De ott találjuk még Romsics Ignác Széchenyi-díjas történészt, Falus András, szintén Széchenyi-díjas immunológus, genetikust vagy Mérő László matematikus és publicistát is.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

uranvaros
2026. június 02. 14:57
Pénzátfolyás. Pénzátfolyatás. Új magyar szavak algoritmus és mesterséges intelligencia által. Azért elképesztő mekkora erők feszülnek egymásnak fölöttünk. Isten áldjon és óvjon mindannyiunkat.
hexahelicene
2026. június 02. 14:55
Magyar Pétert még nem tudtam beazonosítani. Afaszi vagy skizo, vagy pszhicho. Ez 1 idegen entitás. Az is lehet bazmeg.
khomeini
2026. június 02. 14:51
Romsics, Falus? Elmehetnek a büdös picsába
kelemen-3
2026. június 02. 14:45
Újabb jele, hogy a NER leváltotta Fidesz-kormányt. Ezek korábban jó sok támog-t kaptak Orbánéktól.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!