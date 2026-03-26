Újabb tiszás csomagbotrány: élelmiszerosztogatás Siófokon, mellébeszélő tiszás jelölt (VIDEÓ)

Siófokon járt stábunk, ahol információink szerint Magyar Péter helyi jelöltje, Csatári Ernő egy ottani raktárban tárol hatalmas mennyiségben előre elkészített élelmiszercsomagokat, hogy ezeket kiosztogassa kampány közben. A raktár vélhető tulajdonosa válaszok helyett kihívta a rendőrséget, akik nem állapítottak meg jogsértést stábunk felé. Ezt követően Lulla településen próbáltuk kérdezni a tiszás híveket a csomagosztásról, azonban válasz gyanánt elpakolták a standot és hazamentek. Végül váratlanul megjelent Csatári is, aki Magyar Péter-i süketelésbe kezdett és fejhangon beszélt a semmiről. Fejétől bűzlik a hal.