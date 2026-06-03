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Fejlemény magyar statisztika német bevándorlás

Megfordult a trend: 2025-ben már többen költöztek Németországból Magyarországra

2026. június 03. 09:03

2025-ben több mint 25 ezren érkeztek Németországból Magyarországra.

2026. június 03. 09:03
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Hosszú idő után először Magyarország javára fordult a Németországgal szembeni vándorlási mérleg. A német statisztikai hivatal, a Destatis friss adatait a Németországi magyarok oldala ismertette, ezek szerint 2025-ben 25.879-en költöztek Magyarországról Németországba, miközben 26.535-en tették meg az utat az ellenkező irányba – írta meg a Világgazdaság.

Ez azt jelenti, hogy 656-tal többen érkeztek Németországból Magyarországra, mint ahányan Magyarországról Németországba költöztek 

A fordulat azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években jellemzően Németország volt a két ország közötti migráció nyertese. A különbség 2023-ban még kifejezetten nagy volt, akkor több mint 34 ezren költöztek Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren indultak el. A mérleg akkor több mint 7500 fős német többletet mutatott.

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A mostani változást azonban nem elsősorban az okozta, hogy hirtelen sokkal többen érkeznének Németországból Magyarországra. A számok inkább azt mutatják, hogy látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma. Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, 2025-ben már csak valamivel több mint 25 ezren. Ez egy év alatt több mint négyezer fős csökkenést jelent.

Ezzel szemben a Németországból Magyarországra irányuló vándorlás viszonylag stabil maradt. Az elmúlt hat évben évente 26 és 30 ezer között mozgott azok száma, akik Németországból Magyarországra költöztek, így a tavalyi 26.535 fős adat önmagában nem számít kiugrónak. A trendváltás mögött tehát elsősorban az áll, hogy kevesebben indulnak el Magyarországról Németország felé. A német állampolgárok mozgása külön is érdekes képet mutat. A hivatalos adatok szerint 2025-ben 1817 német állampolgár költözött Németországból Magyarországra, míg Magyarországról Németországba 772 német állampolgár távozott. A statisztikában ugyanakkor kettős állampolgárok is szerepelhetnek.

A hosszabb távú adatok alapján jól látszik, mekkora változás történt a 2010-es évekhez képest. Akkor még erős volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás, 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezren költöztek Magyarországról Németországba, a nettó egyenleg pedig több tízezer fős német többletet mutatott. A mostani folyamat egy szélesebb európai trendbe is illeszkedik, Németországban ugyanis 2025-ben a nettó bevándorlás 235 ezer főre csökkent az egy évvel korábbi 430 ezerről. A számok alapján Európa legnagyobb gazdasága továbbra is vonzó célpont maradt, de a bevándorlás üteme érezhetően lassul.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

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Összesen 7 komment

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Galerida
2026. június 03. 09:24
Ahogy alakul a helyzet a németeknél, talán Merz is péter birodalmába fog menekülni az AFD elől...
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0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
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2026. június 03. 09:22 Szerkesztve
INDULHATNAK HAZA PÁR ÉV ÉS UGYANAZ LESZ MINT NÁLUK " OTTHON" - HA BEVEZETIK EZEK AZ ÁLLATOK AZ EURÓT A NYUGDÍJUK SEM FOG SOKKAL JOBB LENNI AMI MOST VAN AZT A NÉMET LENGYEL FRANCIA UKRÁN ÉS ANGOL TITKOSSZOLGÁLAT INTÉZTE EINSTAND HAZA A FASZBA
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0
gullwing
2026. június 03. 09:18
nuevas-reglas 2026. június 03. 09:09 • Szerkesztve Nemetorszagban nott a munkanelkuliseg, tehat a legalja melosoktol, pl. a magyar vendegmunkasoktol valnak meg eloszor Nemeteket ez nem erinti, 25ezer nemet lakik Mo-n osszesen, mig ennek a 10xese magyar el nemetorszagban (es ezek csak a bejelentettek). Nemetorszag lakossaga 10xese a magyarnak, igy kb. 100x nagyobb az eselye hogy egy magyar odamigral, mint hogy egy nemet ide. Fogyatékos vagy bazd meg! Azt sem éred MIRŐL szól a cikk! Agyhalott 🤣🤣🤣🤣
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2
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Burdisgarage
2026. június 03. 09:18
Majd most visszafordul, nem ezért jöttek idw.
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