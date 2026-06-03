Megfordult a trend: 2025-ben már többen költöztek Németországból Magyarországra

Minden idők legnagyobb kokainfogását jelentették be Magyarországon
Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Csepelen a DELTA Program keretében.
2025-ben több mint 25 ezren érkeztek Németországból Magyarországra.
Hosszú idő után először Magyarország javára fordult a Németországgal szembeni vándorlási mérleg. A német statisztikai hivatal, a Destatis friss adatait a Németországi magyarok oldala ismertette, ezek szerint 2025-ben 25.879-en költöztek Magyarországról Németországba, miközben 26.535-en tették meg az utat az ellenkező irányba – írta meg a Világgazdaság.
Ez azt jelenti, hogy 656-tal többen érkeztek Németországból Magyarországra, mint ahányan Magyarországról Németországba költöztek
A fordulat azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években jellemzően Németország volt a két ország közötti migráció nyertese. A különbség 2023-ban még kifejezetten nagy volt, akkor több mint 34 ezren költöztek Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren indultak el. A mérleg akkor több mint 7500 fős német többletet mutatott.
A mostani változást azonban nem elsősorban az okozta, hogy hirtelen sokkal többen érkeznének Németországból Magyarországra. A számok inkább azt mutatják, hogy látványosan visszaesett a Magyarországról Németországba költözők száma. Míg 2024-ben még közel 30 ezren választották Németországot új lakóhelyül, 2025-ben már csak valamivel több mint 25 ezren. Ez egy év alatt több mint négyezer fős csökkenést jelent.
Ezzel szemben a Németországból Magyarországra irányuló vándorlás viszonylag stabil maradt. Az elmúlt hat évben évente 26 és 30 ezer között mozgott azok száma, akik Németországból Magyarországra költöztek, így a tavalyi 26.535 fős adat önmagában nem számít kiugrónak. A trendváltás mögött tehát elsősorban az áll, hogy kevesebben indulnak el Magyarországról Németország felé. A német állampolgárok mozgása külön is érdekes képet mutat. A hivatalos adatok szerint 2025-ben 1817 német állampolgár költözött Németországból Magyarországra, míg Magyarországról Németországba 772 német állampolgár távozott. A statisztikában ugyanakkor kettős állampolgárok is szerepelhetnek.
A hosszabb távú adatok alapján jól látszik, mekkora változás történt a 2010-es évekhez képest. Akkor még erős volt a Magyarországról Németországba irányuló kivándorlás, 2013 és 2015 között évente több mint 55 ezren költöztek Magyarországról Németországba, a nettó egyenleg pedig több tízezer fős német többletet mutatott. A mostani folyamat egy szélesebb európai trendbe is illeszkedik, Németországban ugyanis 2025-ben a nettó bevándorlás 235 ezer főre csökkent az egy évvel korábbi 430 ezerről. A számok alapján Európa legnagyobb gazdasága továbbra is vonzó célpont maradt, de a bevándorlás üteme érezhetően lassul.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Több mint fél tonna kokaint foglaltak le a hatóságok Csepelen a DELTA Program keretében.