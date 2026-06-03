Megfordult a trend: 2025-ben már többen költöztek Németországból Magyarországra

Hosszú idő után először Magyarország javára fordult a Németországgal szembeni vándorlási mérleg. A német statisztikai hivatal, a Destatis friss adatait a Németországi magyarok oldala ismertette, ezek szerint 2025-ben 25.879-en költöztek Magyarországról Németországba, miközben 26.535-en tették meg az utat az ellenkező irányba – írta meg a Világgazdaság.

Ez azt jelenti, hogy 656-tal többen érkeztek Németországból Magyarországra, mint ahányan Magyarországról Németországba költöztek

A fordulat azért különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években jellemzően Németország volt a két ország közötti migráció nyertese. A különbség 2023-ban még kifejezetten nagy volt, akkor több mint 34 ezren költöztek Magyarországról Németországba, míg az ellenkező irányban alig 27 ezren indultak el. A mérleg akkor több mint 7500 fős német többletet mutatott.