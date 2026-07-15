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német hatóság terrorelhárítási központ közlemény német police budapest

Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt

2026. július 15. 08:50

A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították.

2026. július 15. 08:50
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Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt; a 33 éves német férfi május 31-én hajnalban Kölnben több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény szerint a német nyomozók nagy erőkkel keresték a magyar kapcsolatokkal is rendelkező férfit, aki a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Azt írták, június 10-én a német hatóságok arról tájékoztatták a KR NNI fejvadászait, hogy a körözött Budapesten tartózkodhat, így a kiemelten veszélyes férfi elfogására a nyomozók azonnal akciót szerveztek, amelybe a Terrorelhárítási Központ műveleti egységét is bevonták.

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A férfit a német hatóságoktól érkezett értesítést követően öt órán belül elfogták Budapest VIII. kerületében, majd előállították; átadásáról később gondoskodnak – áll a közleményben.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció, forrása: Facebook / Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
Sün Balázs
2026. július 15. 10:39
A németektől kapott információ alapján a TEK 5 órán belül elfogta a külni lövöldözőt.Ez után 5 órán belül Magyar Péter 5 órán belül megszüntette a TEK-et. Szégyen. Remélem, hogy ezt a német emberek ( különösen Manfred, Ursula és Merz) és az EU és német vezetők is szégyennek tartják!!!
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0
0
Szuper
2026. július 15. 09:55
Pontos GPS koordináták megadása után már a TEK-nek sem gond! Remélem nem zoknik válogattak előtte a a Detakonyban, amely akadály gördített volna a gyors "manőver" ( megütés) elvégzésében? Ennek ellenére büszkék vagyunk reájuk!
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1
0
szelesdomb
•••
2026. július 15. 09:04 Szerkesztve
A nyóckerben voltak a magyarországi kapcsolatai, fogalmazzunk pontosan, a német állampolgárságú férfinak
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6
0
orokkuruc-2
2026. július 15. 09:01
a kalapácsos antifaszok kapcsán is ilyen gyors müködés kéne!
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4
0
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