Milliós migránstömeg kaphat állampolgárságot Spanyolországban

Elma Saiz migrációs miniszter megjegyezte, hogy a kérelmek 67 százalékát közép- és dél-amerikai migránsok nyújtották be. A kérelmezők legnagyobb részét kolumbiaiak tették ki, őket követték a marokkói, venezuelai és perui migránsok. A rendszer – tette hozzá – lehetővé teszi „több százezer ember számára, akik már most is az országunkban élnek, de félelembenés jogok nélkül, hogy lelkesedéssel és reménnyel nézzenek szembe a jövővel”.

A benyújtott kérelmek teljes száma messze meghaladja a kormány várakozásait. A királyi rendelet jóváhagyásakor a hatóságok arra számítottak, hogy körülbelül 500 000 illegális migráns fog legális státuszt kérni az intézkedés feltételei szerint, amely azokra vonatkozik, akik legalább öt hónapja Spanyolországban élnek és nincs büntetett előéletük.