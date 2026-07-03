Milliós migránstömeg kaphat állampolgárságot Spanyolországban

Ölre ment egymással Meloni és a spanyol kormányfő: a migráció témáján különböztek össze a politikusok
Az olasz miniszterelnök nyíltan bírálta Spanyolország migránslegalizációs programját.
A baloldali kormány megadja az állampolgári jogokat a bevándorló tömegeknek.
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1,2 millió illegális migráns kérelmezett legális státuszt Spanyolország tömeges legalizációs kampányának keretében
– jelentette be csütörtökön a spanyol Bevándorlási Minisztérium. A minisztérium szerint a június 30-i határidő előtt kérelmet benyújtó 1 174 968 személy közül 609 737 kérelmét már elfogadták feldolgozásra, és ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt kaptak. Közel 11 000 kérelmező kapott már teljes jogú státuszt a spanyol kormány által tavaly áprilisban jóváhagyott rendkívüli királyi rendelet értelmében – írja a Politico.
Elma Saiz migrációs miniszter megjegyezte, hogy a kérelmek 67 százalékát közép- és dél-amerikai migránsok nyújtották be. A kérelmezők legnagyobb részét kolumbiaiak tették ki, őket követték a marokkói, venezuelai és perui migránsok. A rendszer – tette hozzá – lehetővé teszi „több százezer ember számára, akik már most is az országunkban élnek, de félelembenés jogok nélkül, hogy lelkesedéssel és reménnyel nézzenek szembe a jövővel”.
A benyújtott kérelmek teljes száma messze meghaladja a kormány várakozásait. A királyi rendelet jóváhagyásakor a hatóságok arra számítottak, hogy körülbelül 500 000 illegális migráns fog legális státuszt kérni az intézkedés feltételei szerint, amely azokra vonatkozik, akik legalább öt hónapja Spanyolországban élnek és nincs büntetett előéletük.
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Az olasz miniszterelnök nyíltan bírálta Spanyolország migránslegalizációs programját.
A spanyol jobbközép Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo
azt állította, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök a kormány tömeges migránslegalizációval kívánja bővíteni szavazóbázisát.
A radikális jobboldali Vox párt is bírálta a kormányt, José María Figaredo parlamenti szóvivő „csendes választási csalásnak” nevezte a fejleményeket. A párt csütörtökön a hatályos jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a külföldön élő spanyolok levélszavazati jogának felfüggesztését szorgalmazta, azzal érvelve, hogy a folyamat manipulálható.
Fotó: NurPhoto via AFP