Ölre ment egymással Meloni és a spanyol kormányfő: a migráció témáján különböztek össze a politikusok

„Küldjük haza őket!” – deportálóközpontokat hoz létre az EU az illegális migránsoknak
Kiakadtak a humanitárius és baloldali szervezetek.
Az olasz miniszterelnök nyíltan bírálta Spanyolország migránslegalizációs programját.
Éles szóváltás alakult ki az Európai Unió vezetői között a migrációs kérdések kapcsán: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyíltan bírálta Pedro Sánchez spanyol kormányfőt, amiért Spanyolország nagyszabású migránslegalizációs programot indított – írja az Euractiv.
A vita Mette Frederiksen dán miniszterelnök felszólalásával indult, aki elismeréssel szólt azokról az új uniós törekvésekről, amelyek lehetővé teszik kitoloncolási központok létrehozását az Európai Unión kívül.
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök azonban bírálta a dán kormányfő által képviselt keményvonalas irányt. Erre válaszul Giorgia Meloni olasz kormányfő ellentámadásba lendült:
határozottan kiállt a szigorúbb ellenőrzés mellett, és élesen kritizálta Spanyolország azon döntését, amely várhatóan mintegy félmillió, okmányok nélküli külföldi állampolgárnak ad majd legális státuszt.
Meloni érvelése szerint a spanyol kormány intézkedése nem tekinthető belügynek, mivel annak hatásai az egész schengeni övezetre kiterjednek. „Amit Spanyolország tesz, az érinti a szomszédait is” – szögezte le az olasz miniszterelnök, utalva arra, hogy a legalizált migránsok szabad mozgása az EU más tagállamaiban is érezteti hatását.
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Kiakadtak a humanitárius és baloldali szervezetek.
Nyitókép: François WALSCHAERTS / POOL / AFP
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