Ölre ment egymással Meloni és a spanyol kormányfő: a migráció témáján különböztek össze a politikusok

Éles szóváltás alakult ki az Európai Unió vezetői között a migrációs kérdések kapcsán: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyíltan bírálta Pedro Sánchez spanyol kormányfőt, amiért Spanyolország nagyszabású migránslegalizációs programot indított – írja az Euractiv.

A vita Mette Frederiksen dán miniszterelnök felszólalásával indult, aki elismeréssel szólt azokról az új uniós törekvésekről, amelyek lehetővé teszik kitoloncolási központok létrehozását az Európai Unión kívül.