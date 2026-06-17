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kitoloncolás európai unió európai parlament migráció

„Küldjük haza őket!” – deportálóközpontokat hoz létre az EU az illegális migránsoknak

2026. június 17. 19:30

Kiakadtak a humanitárius és baloldali szervezetek.

2026. június 17. 19:30
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Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió migrációs szabályainak módosítását. Ennek értelmében az országok kitoloncolási központokat hozhatnak létre az EU területén kívül – számol be róla az Euractiv. 

Összefogott a jobboldal 

Az EP 418-218 szavazattal fogadta el a módosítást. A jobboldali és a jobbközép frakciók együtt szavaztak a kérdésben. A baloldali EP-képviselők látható és hallható felháborodással törtek ki, „szégyelljétek magatokat!” – kiabálták.

A „visszatérési központokba” az új szabályok szerint azokat a migránsokat küldhetik a tagállamok, akikről megállapítják, hogy nincs joguk az országban maradni. 

A legújabb hírek szerint a tagállamok többsége azt is támogatja, hogy az ilyen központok építésére uniós forrásokat biztosítsanak, hiába ellenkezett az ötlettel Spanyolország és Franciaország.

Célunk, hogy 2026-ban kössük meg az első megállapodásokat ezeknek a struktúráknak a létrehozására, hogy 2027-től működőképesek legyenek”

– mondta vasárnap Kyriakos Mitsotakis görög miniszterelnök.

Kemények szabályok jönnek 

Az új intézkedések szigorú kötelezettséget írnak elő azoknak a migránsoknak, akik ellen kiutasítási eljárás folyik: el kell hagyniuk az országot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Akik ellenállnak, vagy biztonsági kockázatot jelentenek, vagy fennáll a szökés veszélye, akár két évig is őrizetben tarthatók.

Az új szabályok értelmében a hatóságok átkutathatják a harmadik országbeli állampolgárokat, otthonaikat vagy más „releváns helyiségeket”, és lefoglalhatják személyes tárgyaikat annak érdekében, hogy biztosítsák a migránsok kitoloncolását.

A segélyszervezetek a migránsokért aggódnak 

A baloldali, liberális és humanitárius szervezetek azonban hevesen tiltakoznak a döntés ellen. Maria Nyman, a katolikus Caritas humanitárius segélyszervezettől azt mondta, hogy a változások „megbélyegzik” és „kriminalizálják” a migránsokat, szerinte inkább nagyobb összefogásra lenne szükség a társadalmaknak.

Alessandro Zan, a baloldali S&D frakció tagja szerint a döntés Európa történelmének „sötét fejezete”. A törvény most már csak a tagállamok formális jóváhagyására vár – amelyet már előzetesen támogattak –, hogy hatályba lépjen. A legtöbb új intézkedés azonnal alkalmazandó lesz, egyes rendelkezések pedig 12 hónappal később.

Magyarország (még) nem érintett

A szavazás szóba került Orbán Viktor szerdai brüsszeli sajtótájékoztatóján. A volt miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországot ez a mostani döntés nem érinti, hiszen az előző kormány bevándorlásellenes politikájának hála Magyarországon nincsenek migránsok. Ez azonban könnyen megváltozhat, ha az új magyar kormány végrehajtja a migrációs paktumot. A Fidesz elnöke kiemelte, hogy a migrációs paktum semmilyen formában sem elfogadható.

Nyitókép forrása: JENS SCHLUETER / AFP

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
bagoly-29
2026. június 17. 20:47
Azt még értem valahogy, hogy a széplelkek miért tiltakoznak, de a marxisták mi a fenéért?
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0
0
ezegyjonev
2026. június 17. 20:03
Ez csak látványszínház az európai bennszülötteknek. Ilyen hülyeségekkel terelik el a figyelmet arról, hogy a probléma gyökerével nem is akarnak foglalkozni: a korlátlan beengedéssel. Még csak azt sem lehet mondani, hogy pótcselekvés, mert cselekvés nem lesz, megfúrják a végrehajtást.
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1
0
patópál
2026. június 17. 19:46
Határvédelem kell, nem a beözönlött szar szétkenegetése.
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2
0
ihavrilla
2026. június 17. 19:39
Nem lesz az egészből semmi.
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2
0
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