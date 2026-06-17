„Küldjük haza őket!” – deportálóközpontokat hoz létre az EU az illegális migránsoknak

Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta az Európai Unió migrációs szabályainak módosítását. Ennek értelmében az országok kitoloncolási központokat hozhatnak létre az EU területén kívül – számol be róla az Euractiv.

Összefogott a jobboldal

Az EP 418-218 szavazattal fogadta el a módosítást. A jobboldali és a jobbközép frakciók együtt szavaztak a kérdésben. A baloldali EP-képviselők látható és hallható felháborodással törtek ki, „szégyelljétek magatokat!” – kiabálták.