„Küldjük haza őket!” – deportálóközpontokat hoz létre az EU az illegális migránsoknak

Az új szabályok értelmében a hatóságok átkutathatják a harmadik országbeli állampolgárokat, otthonaikat vagy más „releváns helyiségeket”, és lefoglalhatják személyes tárgyaikat annak érdekében, hogy biztosítsák a migránsok kitoloncolását.
A segélyszervezetek a migránsokért aggódnak
A baloldali, liberális és humanitárius szervezetek azonban hevesen tiltakoznak a döntés ellen. Maria Nyman, a katolikus Caritas humanitárius segélyszervezettől azt mondta, hogy a változások „megbélyegzik” és „kriminalizálják” a migránsokat, szerinte inkább nagyobb összefogásra lenne szükség a társadalmaknak.