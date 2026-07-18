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Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Nemcsak te fogsz többet fizetni, hanem minden drágább lesz körülötted.
„Hahah, a zseniális manipulátor ismét játszik!
„Adókat vonunk ki!” Mondja magyar atyánk hangosan – és körülbelül eddig jut el az átlagember. Ledől a kanapéra, elindítja a Netflixet, kibontja a chipset, és elégedetten megállapítja:
„Na, ez a Magyar Peti mekkora arc! Még adókat is csökkent!”
Csakhogy a Netflix már fut így azt már kevesen olvassák végig, hogy olyan adónemeket szüntetnének meg, amelyek nagyon szűk körre vonatkoznak, miközben:
- megdupláznák a levegőterhelési díjat,
- szigorítanák a nagy vízfelhasználók és a szennyező vállalatok terheit,
- szűkítenék a társasági adókedvezményeket,
- és jelentősen átírnák a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait.
És mielőtt valaki két röhögő fejjel leírja, hogy „de hát ezeket a cégek fizetik”, elárulok egy közgazdasági 101 titkot: a cégek nem a Marsról jöttek. Amit pluszban befizetnek, azt beépítik az áraikba.
Vagyis kedves Netflixes honfitársam: nemcsak te fogsz többet fizetni, hanem minden drágább lesz körülötted. A szolgáltatás, a termék, az előfizetés, a hóvégi számla.
És akkor az uniós szinten készülő új és kiegészítő adónemekről még nem is beszéltünk. Brüsszelnek ugyanis nem arról híres a történelme, hogy kevesebb adót szeretne látni.
Szóval, mielőtt benyomod a következő epizódot, és hátradőlve megállapítod, hogy „Magyar Peti mekkora király”, kérlek, olvasd már el a kisbetűs részt is.
Mert a végén még kiderül, hogy a cool gyerek nem adót csökkent.
Csak ügyesen kommunikál.”
Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI