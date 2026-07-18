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brüsszel magyar netflix

A végén még kiderül, hogy a cool gyerek nem adót csökkent

2026. július 18. 08:36

Nemcsak te fogsz többet fizetni, hanem minden drágább lesz körülötted.

2026. július 18. 08:36
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Gulyás Virág
Gulyás Virág
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„Hahah, a zseniális manipulátor ismét játszik! 
„Adókat vonunk ki!” Mondja magyar atyánk hangosan – és körülbelül eddig jut el az átlagember. Ledől a kanapéra, elindítja a Netflixet, kibontja a chipset, és elégedetten megállapítja:
„Na, ez a Magyar Peti mekkora arc! Még adókat is csökkent!”
Csakhogy a Netflix már fut így azt már kevesen olvassák végig, hogy olyan adónemeket szüntetnének meg, amelyek nagyon szűk körre vonatkoznak, miközben:
- megdupláznák a levegőterhelési díjat,
- szigorítanák a nagy vízfelhasználók és a szennyező vállalatok terheit,
- szűkítenék a társasági adókedvezményeket,
- és jelentősen átírnák a bizalmi vagyonkezelés adózási szabályait.
És mielőtt valaki két röhögő fejjel leírja, hogy „de hát ezeket a cégek fizetik”, elárulok egy közgazdasági 101 titkot: a cégek nem a Marsról jöttek. Amit pluszban befizetnek, azt beépítik az áraikba.
Vagyis kedves Netflixes honfitársam: nemcsak te fogsz többet fizetni, hanem minden drágább lesz körülötted. A szolgáltatás, a termék, az előfizetés, a hóvégi számla.
És akkor az uniós szinten készülő új és kiegészítő adónemekről még nem is beszéltünk. Brüsszelnek ugyanis nem arról híres a történelme, hogy kevesebb adót szeretne látni.
Szóval, mielőtt benyomod a következő epizódot, és hátradőlve megállapítod, hogy „Magyar Peti mekkora király”, kérlek, olvasd már el a kisbetűs részt is.
Mert a végén még kiderül, hogy a cool gyerek nem adót csökkent. 
Csak ügyesen kommunikál.”

Nyitókép: Hegedüs Róbert/MTI

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Összesen 23 komment

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ihavrilla
2026. július 18. 11:58
Nem igaz a cikk. Poloska igazán csökkent adót is. Pl. a széndioxid kibocsájtásét ( a tervek szerint eltörli) ami a multiknak kedvez és nem a falusi kisboltosnak.
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mostar2222
2026. július 18. 11:39
Kisliba, kihagytad az öt adónemet, amelyeket megszüntetnek.
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T. Péter
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2026. július 18. 10:39 Szerkesztve
"És mielőtt valaki két röhögő fejjel leírja, hogy „de hát ezeket a cégek fizetik”, elárulok egy közgazdasági 101 titkot: a cégek nem a Marsról jöttek. Amit pluszban befizetnek, azt beépítik az áraikba." Azannya Krausz, és erre így most rájöttél, Virág? Hirtelen megvilágosodtál? Amikor évek óta mondja mindenki hangosan és kórusban, hogy a cégekre, bankokra, kiskereskedelmi láncokra kivetett különadók nem az égből pottyannak le, hanem mi fizetjük, akkor merre aludtál éppen? Amikor mindenki szólt, hogy a rezsicsökkentésre fordított különbözet sem az égből pottyant le, hanem mi fizetjük másik ágon ugyanúgy, akkor merre jártál éppen? Amikor be nem állt a szánk, hogy ha elengedjük az összes nőnek az adót, attól még az sem az égből fog lepottyanni, hanem mi mindannyian (nőket is beleértve) más adóban, hitelben, kamatban, elmaradt bérben, magasabb árban, minden másban fizetjük meg, akkor épp mivel foglalkoztál?
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massivement7
2026. július 18. 10:39
Egy narancsnyik ajvékoló kiválasztott, de hiányoztatok már ti is a pöcébe vágott vinnyogó moszkovita szopodárok mellé... ja, nem.
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