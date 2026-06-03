Megvan a terv a parajdi sóbánya megmentésére

Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen

A részlegvezető hozzátette, jogilag jelenleg nincs hatáskörük a munkálatok elvégzésére, ezért engedélykérelmet nyújtottak be a hatóságokhoz. Közben azon is dolgoznak, hogy beazonosítsák egy lehetséges új bánya helyét, ez azonban részletes geológiai kutatást és tervezést igényel, ezért hosszabb folyamatra kell számítani. Az első adatokkal kapcsolatban még várják a szakhatóság kiértékelését, ezt követően gazdasági és technológiai szempontok alapján folytatódhat az előkészítés.

Moldován szerint az új bánya megnyitásánál a biztonság a legfontosabb szempont, ezért annak a Telegdy-bányarésznél magasabban kell elhelyezkednie, hogy kizárható legyen a vízbetörés veszélye. A kezdeti felmérések alapján a Telegdy-től nyugatabbra lehetne új kitermelési részt nyitni, a döntés és a finanszírozás azonban a központi igazgatóságtól, valamint minisztériumi jóváhagyástól függ.