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parajdi sóbánya moldován istván szempont döntés bánya

Megvan a terv a parajdi sóbánya megmentésére

2026. június 03. 07:29

A szakemberek a nyolcvan éve lezárt Erzsébet-táró részleges megnyitásával tennék újra látogathatóvá a tavaly elárasztott parajdi sóbányát.

2026. június 03. 07:29
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Új fejlemények láttak napvilágot a parajdi sóbánya ügyében, amelyet tavaly májusban teljesen elárasztott a Korond-patak vize. A szakemberek most a nyolcvan éve lezárt Erzsébet-táró megnyitásában látnak lehetőséget arra, hogy a turisták ismét visszatérhessenek a parajdi sóbánya egy részébe.

Moldován István, a kitermelési részleg vezetője a Hargita Népének elmondta, hogy a helyreállításhoz további beavatkozásokra és jelentős forrásokra lenne szükség, bányászati szempontból azonban nem látja akadályát annak, hogy az Erzsébet-bánya egy része ismét látogatható legyen. Mint fogalmazott,

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nagyjából félútig tudtak bemenni, ezen a szakaszon pedig már megerősítették és aláácsolták a járatot.

Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Ez egy rézsűtáró volt, volt egy galéria része és két kamrája, melyekből a bal oldalit robbantották be a részleg bezárásakor. Később ez lett a bánya meddőhányója. Mi a jobb oldali kamrát tárnánk fel: bányászati szempontból meg lehet oldani, hogy az látogatható legyen

A részlegvezető hozzátette, jogilag jelenleg nincs hatáskörük a munkálatok elvégzésére, ezért engedélykérelmet nyújtottak be a hatóságokhoz. Közben azon is dolgoznak, hogy beazonosítsák egy lehetséges új bánya helyét, ez azonban részletes geológiai kutatást és tervezést igényel, ezért hosszabb folyamatra kell számítani. Az első adatokkal kapcsolatban még várják a szakhatóság kiértékelését, ezt követően gazdasági és technológiai szempontok alapján folytatódhat az előkészítés.

Moldován szerint az új bánya megnyitásánál a biztonság a legfontosabb szempont, ezért annak a Telegdy-bányarésznél magasabban kell elhelyezkednie, hogy kizárható legyen a vízbetörés veszélye. A kezdeti felmérések alapján a Telegdy-től nyugatabbra lehetne új kitermelési részt nyitni, a döntés és a finanszírozás azonban a központi igazgatóságtól, valamint minisztériumi jóváhagyástól függ.

Ugyanúgy biztonsági fedőréteget kell hagynunk sóból, de a kezdeti felmérések azt mutatják, hogy a Telegdy-től nyugatabbra meg tudnánk nyitni egy új kitermelési részt. A tárnanyitás mindenképp a központi igazgatóság döntésétől függ, ők kell finanszírozást adjanak rá. A lap szerint ehhez minisztériumi döntés is szükséges, de a befektetés kérdése teljesen rajtuk múlik.

Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

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tikkadt-szocske
2026. június 03. 07:48
"nagyjából félútig tudtak bemenni, ezen a szakaszon pedig már megerősítették és aláácsolták a járatot." Nagyjából félútig tudtunk bemenni, és ezen a szakaszon megerősítettük, aláácsoltuk a járatot. Az újságírás csúcsa.
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