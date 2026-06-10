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lengyel tamás eszenyi enikő ghost rendező döntés

Eszenyi Enikő újabb rendezése dőlt be – a Ghostot sem viszi színpadra

2026. június 10. 09:15

A rendező döntése újabb fordulatot hozhat az egyre szélesedő szakmai vitában.

2026. június 10. 09:15
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Eszenyi Enikő nem rendezi meg a József Attila Színház következő évadára tervezett Ghost című darabot, miután hivatalosan is jelezte visszalépését a teátrum igazgatójának. A rendező kedden rövid közleményben tudatta döntését – írta meg a Blikk.

Tájékoztattam a József Attila Színház igazgatóját, hogy lemondtam a Ghost című darab rendezéséről. Köszönöm a társulatból azoknak, akik mellettem állnak. Sok sikert kívánok a következő évadra

– írta a közösségi oldalán.

A budapesti lemondást a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban történtek előzték meg. A teátrumban több társulati tag is bizonytalanságot és rossz érzéseket jelzett az Eszenyivel közös munka lehetősége miatt, ezért a Primadonnák című előadást, amelyet ő rendezett volna, előbb felfüggesztették, majd végleg törölték a repertoárból. Vadász Dániel igazgató a döntést a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezet fenntartásával indokolta.

A debreceni ügy után Eszenyi Enikő hosszú évek hallgatását megtörve nyilatkozatot adott ki, amelyben először ismerte el nyilvánosan a felelősségét, és bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megbántott vagy megalázott. A rendező megítélése a hat évvel ezelőtti vígszínházi események óta megosztja a színházi világot, a vita pedig Lengyel Tamás megszólalása után újra felerősödött.

Lengyel Tamás azt kifogásolta, hogy a 2020-as kivizsgálás részletes jegyzőkönyveit, amelyekben 71 egykori és jelenlegi társulati tag tett tanúvallomást, adatvédelmi okokból megsemmisítették, a kiadott iratokból pedig kitakarták a levont következtetéseket. A Fővárosi Önkormányzat visszautasította a vádakat, és közölte, hogy „senki nem tussolt el semmit”, szerintük a jegyzőkönyvek megsemmisítését, az iratok anonimizálását és a következtetések kitakarását a hatályos adatvédelmi szabályok tették szükségessé. A debreceni társulat ellenállása, Eszenyi bocsánatkérése és mostani budapesti visszalépése azt jelzi, hogy a korábbi ügy következményei továbbra is érezhetőek a színházi életben.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

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Összesen 17 komment

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2026. június 10. 11:26
Eszenyi Enikő megbocsájthatatlan bűne az, hogy: 1.) NEM BUZI; 2.) ÉS NEM BASZ...GATJA--VAGY NEM ÖLÉGGÉ TESZI "AZT"--A FIDESZ SZIMPATIZÁNS MŰVÉSZEKET. EZZEL MOSTAN ELÁZTATJA...ÖNMAGÁT. Hiába no" a m.p. izmus nem tűri a gerinces embereket..se nőbe' se férfiba'....
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auditorium
2026. június 10. 11:22
Szabad megkérdeznem, mi Eszenyi Enikő bűne ? Én ui. nem ismerem és nincs információm róla.
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analysator
2026. június 10. 11:20
A színház tipikusan nem demokratikusan működő sóhivatal kéne legyen. Vannak, akik értenek hozzá, hogyan kell ütőképesen csinálni. Nem kötődöm sem Alföldihez, sem Eszenyihez, de tanácsolom nekik, hagyják ott a csepűrágókat, had csináljanak azok maguknak színházat. Aztán nézzük meg, hányan vesznek jegyet a végeredményre, hány előadást élnek meg az elmegyógyintézet által létrehozott darabok. Tartsa el őket a piac, ne az állam emlőin lógjanak. A piac pedig kegyetlen és nem demokratikus. Akiket megtör egy aprócska asszonyka lelkileg, azoknak súlyos neveltetési, önértékelési és mentális zavarai vannak. Menjenek egy intézetbe, ahol patakparton madárcsicsergést hallgathatnak. Nézzék csak meg, miket élt át és túl egy Darvas Iván, Mensáros László, Páger Antal és még sorolhatnám. Őket egy egész rendszer bántalmazta, szakmától eltiltással, börtönbe zárással és nem megtörtek, hanem még nagyobb művészként tértek vissza. MIért érdekel bárkit egy Lengyel, egy Molnár vagy egy Hevér nyígása?
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oberennsinnen49
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2026. június 10. 10:59 Szerkesztve
Eszenyiről, amit az átlagpolgár tud: nem foglal állást politikai kérdésekben. És ez főbenjáró bűn, rasszizmus, fasizmus, kirekesztő, sőt. kimondottan rejtett antiszemita magatartás, az "örök" szabadság kápói, a liberál-nácik szemében. Ettől csak az főbenjáróbb bűn, ha Eszenyi: heteroszexuális...
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