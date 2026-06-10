Eszenyi Enikő újabb rendezése dőlt be – a Ghostot sem viszi színpadra

A budapesti lemondást a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban történtek előzték meg. A teátrumban több társulati tag is bizonytalanságot és rossz érzéseket jelzett az Eszenyivel közös munka lehetősége miatt, ezért a Primadonnák című előadást, amelyet ő rendezett volna, előbb felfüggesztették, majd végleg törölték a repertoárból. Vadász Dániel igazgató a döntést a biztonságos és aggályoktól mentes munkakörnyezet fenntartásával indokolta.

A debreceni ügy után Eszenyi Enikő hosszú évek hallgatását megtörve nyilatkozatot adott ki, amelyben először ismerte el nyilvánosan a felelősségét, és bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megbántott vagy megalázott. A rendező megítélése a hat évvel ezelőtti vígszínházi események óta megosztja a színházi világot, a vita pedig Lengyel Tamás megszólalása után újra felerősödött.

Lengyel Tamás azt kifogásolta, hogy a 2020-as kivizsgálás részletes jegyzőkönyveit, amelyekben 71 egykori és jelenlegi társulati tag tett tanúvallomást, adatvédelmi okokból megsemmisítették, a kiadott iratokból pedig kitakarták a levont következtetéseket. A Fővárosi Önkormányzat visszautasította a vádakat, és közölte, hogy „senki nem tussolt el semmit”, szerintük a jegyzőkönyvek megsemmisítését, az iratok anonimizálását és a következtetések kitakarását a hatályos adatvédelmi szabályok tették szükségessé. A debreceni társulat ellenállása, Eszenyi bocsánatkérése és mostani budapesti visszalépése azt jelzi, hogy a korábbi ügy következményei továbbra is érezhetőek a színházi életben.