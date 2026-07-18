Csökkentené a választói korhatárt Magyar Péter, tiniknek is szavazati jogot adna

Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését

– írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő kijelentése azért is meglepő, mert ilyen fiatalon csak néhány országban lehet szavazni a világon.

16 éves kortól Ausztriában és Belgiumban lehet voksolni, míg Németországban és Máltán az európai parlamenti választásokon élhetnek választójogukkal a tinédzserek. Görögországban 17 évtől jár szavazati jog, míg Norvégiában azok a 17 évesek szavazhatnak, akik a választás évében töltenék be a 18-at. A csökkentés egyébként már számos országban felmerült, legutóbb Nagy-Britanniában került terítékre, de egyelőre nem született belőle döntés.