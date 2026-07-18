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Magyar Péter döntés miniszterelnök

Csökkentené a választói korhatárt Magyar Péter, tiniknek is szavazati jogot adna

2026. július 18. 10:57

A miniszterelnök erről a közösségi oldalán értekezett szombaton.

2026. július 18. 10:57
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Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését

– írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a közösségi oldalán. A kormányfő kijelentése azért is meglepő, mert ilyen fiatalon csak néhány országban lehet szavazni a világon. 

16 éves kortól Ausztriában és Belgiumban lehet voksolni, míg Németországban és Máltán az európai parlamenti választásokon élhetnek választójogukkal a tinédzserek. Görögországban 17 évtől jár szavazati jog, míg Norvégiában azok a 17 évesek szavazhatnak, akik a választás évében töltenék be a 18-at. A csökkentés egyébként már számos országban felmerült, legutóbb Nagy-Britanniában került terítékre, de egyelőre nem született belőle döntés. 

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Magyar Péter ráadásul abból az okfejtésből jutott el erre az eredményre, hogy az Országházban a mai napig látszódik a Tisza István ellen elkövetett sikertelen merénylet golyónyoma. 

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 95 komment

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DeGar
2026. július 18. 12:21
Amennyiben a fiatalok ennyivel érettebbek lettek, akkor a nagykorúságot is 16 évtől kell számítani, annak minden következményével, pl.büntethetőség, házasságkötés stb. Ismét egy idiótaság az idiótától, csak azért, mert a tapasztalatlan, még nem dolgozó, de a szüleik jóvoltából általában gondtalanul élő kamaszoktól a beszólásaival népszerűségre szert tevő kretén ettől remél szavazatokat, amikorra kiderül, hogy a fb- on lógás semmire nem elég.
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sulyom-2
2026. július 18. 12:20
Én ezt politikai pedofíliának nevezném, ezért inkább felemelném 21 évre...
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1
0
streamreader
2026. július 18. 12:18
Érthető a meggyőződése: fészbúkozó miniszterelnöknek fészbúkozó, tik-tokozó követői nagyközönségre van szüksége a szavazatok begyűjtésére. Egyzek a meggyőződéssel, ha a 18 év alattiaknak betiltják a szociális hálózatok használatát. :P
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3
0
Robert69
2026. július 18. 12:17
Amikor az üzemnyag árak az égbe szöknek, stratégiai készletek fogynak, Lassan kiszáradnak a folyóink és tavaink Miniszeterelnök levtársnak ehhez nincs egy szava sem. Azzal foglalkozik négy év múlva hogyan nyerheti meg a választásokat ismét uralkodásának harmadik hónapjában. Nem korhatár csökkentésen, hanem valódi probléma megoldásokon kellene dolgozni. Ez a NESHITLER és a RUFFSTAFÓJA bedönti az egész országot.
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