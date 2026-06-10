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hegedűs zsolt győrfi pál mentőszolgálat intézmény miniszter

Megszólalt az egészségügyi miniszter – ezért váltották le Győrfi Pált

2026. június 10. 08:46

„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük” – hangsúlyozza Hegedűs.

2026. június 10. 08:46
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Győrfi Pál kommunikációs igazgatói szerepkörből történő távozása nem pusztán személyi változás, hanem egy korszak lezárásának lehetősége is lehet az Országos Mentőszolgálatnál – erről írt Facebook-bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

A tárcavezető szerint Győrfi Pál nem csupán a mentőszolgálat legismertebb arca volt, hanem hosszú éveken keresztül az intézmény kommunikációs igazgatójaként is meghatározó szerepet játszott abban, miként jelent meg a szervezet a nyilvánosság előtt.

Kedden az Országos Mentőszolgálat új szóvivőt nevezett ki: Constantinovits Miklós megbízott főigazgató döntése alapján a feladatot Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el a jövőben. Hegedűs szerint a mentés olyan közszolgáltatás, ahol a hibák, a szervezési problémák vagy a késlekedések akár emberéletekben mérhető következményekkel járhatnak. Éppen ezért úgy véli, a mentőszolgálat kommunikációjának elsődleges feladata nem az intézmény mindenáron történő védelme, hanem a szakmaiság, az átláthatóság és a közbizalom erősítése.

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A miniszter szerint a hibák elhallgatása vagy a túlzott intézményi önvédelem hosszú távon éppen azt a bizalmat rombolja, amelynek megőrzése minden egészségügyi intézmény alapvető érdeke. Megfogalmazása szerint a lakosság nem tökéletes rendszereket vár el, hanem olyan intézményeket, amelyek képesek szembenézni saját hibáikkal, tanulnak azokból, és nyíltan kommunikálják a szükséges változtatásokat.

A miniszter bejegyzésében külön kitért Szűcs Brigittára, aki szerinte lehetőséget jelenthet egy új kommunikációs szemlélet meghonosítására.

Úgy fogalmazott, hogy egy új szereplő önmagában még nem jelent garanciát a változásra, ugyanakkor esélyt adhat arra, hogy a mentőszolgálat kommunikációja a jövőben inkább magyarázzon és feltárjon, mintsem védekezzen vagy elhallgasson problémákat. Hegedűs Zsolt szerint a valódi fordulathoz nem elegendő vezetőket cserélni vagy szervezeti átalakításokat végrehajtani. Szükség van egy olyan egészségügyi kultúrára is, amely a transzparenciára, a betegbiztonságra, a szakmai alázatra és a hibák őszinte feldolgozására épül.

„Győrfi Pál távozása ebből a szerepből tehát nem egyszerű személycsere. Inkább annak a felismerése lehet, hogy a régi kommunikációs kultúra elfáradt, elhasználódott, és már nem képes hitelesen képviselni azt az egészségügyet, amelyre szükségünk van” – fogalmaz.

„A mentőknek egy pillanatra sem celebarcokra, nem intézményvédő reflexekre és nem PR-mondatokra van szükségük, hanem szakmai, őszinte, emberséges és tanulni képes kommunikációra — olyan hangra, amely egyszerre védi a betegbiztonságot, a dolgozók méltóságát és a közbizalmat.”

Mert – Hegedűs szerint – a bizalom nem abból születik, hogy minden hibát megmagyarázunk, és mindenáron védjük az intézményt vagy annak vezetését. „Hanem abból, hogy végre merünk szembenézni a hibákkal.”

Győrfi Pál jelen állás szerint marad a mentőknél. „Tizennyolc éves kora óta ott dolgozik, és ez önmagában példamutató, méltányolandó életút. Ezt el lehet és el is kell ismerni. De mindennek rendelt ideje van. Van idő szolgálni, van idő képviselni egy intézményt, és van idő átadni a helyet egy új hangnak, egy új szemléletnek, egy új kultúrának. Most ennek az ideje jött el” – zárja írását a miniszter.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

***

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Idézőjel

Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte?

A Tisza egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.

Összesen 94 komment

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Sorrend:
elegemvan
2026. június 10. 11:24
Hogy hangzik majd a trendi tájékoztatás? - tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a mai napon, az M1 -en történ tömegbalesetben, a mentőállomáson uralkodó általános káosz miatt, nem találták a kocsikulcsot. Ezért, a hat súlyos sérült közül kettő a helyszínen életét vesztette. A 20 perc alatt kiérő mentősök dugóba keveredtek, a sofőr csak 4 hónapja dolgozik a cégnél és nem volt megfelelő hangerőre állítva a sziréna, ezért nem tudtak időben a kórházba érni a sérülttel, aki a mentőben vesztette életét. A helikopter nem tudott leszállni a sok bámészkodótól, tehát tulajdonképpen mindenki meghalt. Mi a f@sz? Miért kell ilyen szintre levinni a forgácsolást? Hol lesz a vége? Mit üzen ez a többi beosztott mentőszolgálatnál dolgozónak? Kezdhetnek rettegni, hogy kiteszik őket, mert elavultak? Mert modernebb kell? Néha tényleg úgy érzem, hogy ez a világ megérett a pusztulásra.
Válasz erre
1
0
mai nap
2026. június 10. 11:18
Menj vissza a műtőasztalon mellé, vagy állj be valamelyik nép népitánc-együttesébe, arra vagy való, nem miniszternek!
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2
0
Ernest01
2026. június 10. 11:11
Na, ma is kéne valamit csinálni, basszuk ki a Györfyt,kb ezt érzem, ez csak egy szóvivő aki általában a mentőszolgálat véleményét tolmácsolja. Ráadásul elismerik hogy nem biztos hogy bármi változás lesz.
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4
0
SzaZo
2026. június 10. 11:10
Bolsevik patkányok, mindent elpusztítanak. A történelem soràn párszor már eljátszották ezt: jött a vérszomjas csőcselék, élükön a dilettáns, primitív gyilkosokkal és romboltak. Egyszer már végleg meg kelleme állítani ezt a betegséget. Végleg! mp1G p.m. is not my PM
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4
0
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