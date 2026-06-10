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Tisza Párt győrfi pál tisztiorvosi hivatal politikai bosszúhadjárat Országos Mentőszolgálat

Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte?

2026. június 10. 06:42

A Tisza egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.

2026. június 10. 06:42
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Takács Péter
Takács Péter
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„A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.

Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára.

Hogy intézményvezetőket cserél egy új kormányzat – bár a Mentőszolgálat, a Tisztiorvosi Hivatal és az Egészségbiztosító esetében sem politikai kinevezettek, hanem komoly szakemberek álltak a szervezetek élén – még elfogadható, hiszen a mindenkori miniszternek jogában áll megválasztani, kivel kíván dolgozni. DE! Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte – tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon!?

Kedves Pali!

Nagyon sokak nevében köszönöm a munkádat, amivel megannyi embernek adtál mindig megbízható és megnyugtató válaszokat a legnehezebb szituációkban is – legyen szó világjárványról, tömegbalesetről vagy csak a Mentőszolgálat mindennapjait érintő hírekről.

Büszke vagyok rá, hogy veled dolgozhattam!”

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Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

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hallgató
2026. június 10. 08:10
Edvard Beneš felült a sirjaban és nagyon èlvezi.
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0
0
stormy
2026. június 10. 07:56
gyakorikerdesek.hu/politika__kulfoldi-politika__847288-miert-mondjak-azt-a-zsidokra-hogy-a-bosszu-nepe
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2
0
Unknown
2026. június 10. 07:52
Kell a kifizetőhely a saját embereknek, támogatóknak. Lehet, hogy az utód is megfelelő a pozícióra, de az lehet, ő volt a megbízható tiszás személy, infósszemély a mentőknél. Csak ők tudják a igazat. Mi meg MPésbagázsa személyiségére alapozva gondolunk valamit. Jogunk van hozzá, nem?????? Bár lehet, a jövőben az is csak egyirányú lehet, mert ezek - igen, ezek - nem cicóznak.
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machet
2026. június 10. 07:49
Mondjuk az a 3 szóvivő p...a is közröhej.
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