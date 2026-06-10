Győrfi Pál búcsút int a szóvivői posztnak – ő veszi át a helyét (FOTÓ)
Véget ér egy korszak.
A Tisza egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.
„A Tisza új egészségügyi vezetése menesztette Győrfi Pált az Országos Mentőszolgálat szóvivői posztjáról.
Nyilvánvalóan nem szakmai okok állnak a háttérben, hiszen Pali hosszú évek óta ikonikus, sokak által szeretett alakja volt a magyar mentésügynek. Hála mindig precíz és tényszerű beszámolóinak, nyugodt stílusának, magyar emberek százezrei bíztak benne, adtak a szavára.
Hogy intézményvezetőket cserél egy új kormányzat – bár a Mentőszolgálat, a Tisztiorvosi Hivatal és az Egészségbiztosító esetében sem politikai kinevezettek, hanem komoly szakemberek álltak a szervezetek élén – még elfogadható, hiszen a mindenkori miniszternek jogában áll megválasztani, kivel kíván dolgozni. DE! Miért kell a politikai bosszúhadjáratot bárkire kiterjeszteni, aki az előző kormányok idején is csak a munkáját végezte – tisztességgel, becsülettel, magas színvonalon!?
Kedves Pali!
Nagyon sokak nevében köszönöm a munkádat, amivel megannyi embernek adtál mindig megbízható és megnyugtató válaszokat a legnehezebb szituációkban is – legyen szó világjárványról, tömegbalesetről vagy csak a Mentőszolgálat mindennapjait érintő hírekről.
Büszke vagyok rá, hogy veled dolgozhattam!”
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Véget ér egy korszak.
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