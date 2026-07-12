„Persze azt is látni kell, hogy van itt egy, a hivatalnokok kinevezésénél még súlyosabb döntési helyzet is: az akkugyárakkal szembeni vasszigor érvényesítése nem járhat anélkül, hogy az új kormány világos irányt tudjon kijelölni a gazdaság számára. Ha nem az akkuipar alá tesz pénzt, jogi fegyvereket és politikai paripákat, akkor mégis pontosan mitől és milyen időtávlatban várja majd a GDP megtermelését és a munkahelyek teremtését? Ha pedig mégis, akkor tud-e egyensúlyt teremteni a profitabilitás és lakosság, valamint a dolgozók jóllétét és az élő környezet védelmét szolgáló garanciák között?

Kár tagadni, hogy ezek nehéz kérdések, de az eldöntésükig hátralevő idő ma már nem a TISZA-nak dolgozik. Bár maguk a tüntetők is hangsúlyozták, hogy nem kormányellenes megmozdulást szerveztek, a kritikus civilek és a lakosság jelezték , hogy ők akkor is hallatják a hangjukat, amikor nem a Fidesz van hatalmon. Egy utcai demonstráció pedig még akkor is jele a problémáknak, ha a tüntetők – egyelőre – nem az új kormányt tartják értük felelősnek. Ez pedig legalábbis figyelmeztetés a TISZA számára, amelynek támogatottsága még történelmi csúcson van. Előbb-utóbb viszont eljön az az idő, amikor a az egyre fogyatkozó vízbázist az egyre szomjasabb ipar számára tartalékoló jogszabályokat, az aktuális ipari és környezeti stratégiát és a kormányhivatal mindenkori felelősségét nem lehet majd szétválasztani az azt működtető kormányétól, amely nem mellesleg alkotmányozó többséggel is bír. A TISZA-nak pedig az előtt kell lépnie az akkuprobléma terén (is), hogy ez pillanat megérkezik.”