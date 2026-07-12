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akkumulátorgyártó Tisza Párt környezetvédelem

A Tiszának most kell megmutatnia, hogy komolyan gondolja az akkugyártók megzabolázását

2026. július 12. 20:08

Egy utcai demonstráció pedig még akkor is jele a problémáknak, ha a tüntetők – egyelőre – nem az új kormányt tartják értük felelősnek. Ez pedig legalábbis figyelmeztetés a TISZA számára.

2026. július 12. 20:08
A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én.
Bogatin Bence
Bogatin Bence
Mérce

„Persze azt is látni kell, hogy van itt egy, a hivatalnokok kinevezésénél még súlyosabb döntési helyzet is: az akkugyárakkal szembeni vasszigor érvényesítése nem járhat anélkül, hogy az új kormány világos irányt tudjon kijelölni a gazdaság számára. Ha nem az akkuipar alá tesz pénzt, jogi fegyvereket és politikai paripákat, akkor mégis pontosan mitől és milyen időtávlatban várja majd a GDP megtermelését és a munkahelyek teremtését? Ha pedig mégis, akkor tud-e egyensúlyt teremteni a profitabilitás és lakosság, valamint a dolgozók jóllétét és az élő környezet védelmét szolgáló garanciák között?

Kár tagadni, hogy ezek nehéz kérdések, de az eldöntésükig hátralevő idő ma már nem a TISZA-nak dolgozik. Bár maguk a tüntetők is hangsúlyozták, hogy nem kormányellenes megmozdulást szerveztek, a kritikus civilek és a lakosság jelezték , hogy ők akkor is hallatják a hangjukat, amikor nem a Fidesz van hatalmon. Egy utcai demonstráció pedig még akkor is jele a problémáknak, ha a tüntetők – egyelőre – nem az új kormányt tartják értük felelősnek. Ez pedig legalábbis figyelmeztetés a TISZA számára, amelynek támogatottsága még történelmi csúcson van. Előbb-utóbb viszont eljön az az idő, amikor a az egyre fogyatkozó vízbázist az egyre szomjasabb ipar számára tartalékoló jogszabályokat, az aktuális ipari és környezeti stratégiát és a kormányhivatal mindenkori felelősségét nem lehet majd szétválasztani az azt működtető kormányétól, amely nem mellesleg alkotmányozó többséggel is bír. A TISZA-nak pedig az előtt kell lépnie az akkuprobléma terén (is), hogy ez pillanat megérkezik.”

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Összesen 6 komment

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tikkadt-szocske
2026. július 12. 21:26
El kell zavarni az összes gyárat, ki kell tiltani a vendégmunkásokat, fel kell venni az EU - pénzeket, bohóckodni kell a sötétt szavazóknak. TI-SZOP-ART A szopatás művészete.
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selyemmajom
2026. július 12. 21:26
"Ez a cikk is kész!" Bogatin Bence elégedetten csettintett majd haza száguldott a világoszöld rendszámú verdáján.
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bagoly-29
2026. július 12. 21:04
A sok zöld erdei manó kordában tartása a Tiszának sem lesz könnyű feladat! Ha meg verik egymást, azt nagyon fogom élvezni!
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calidus-2
2026. július 12. 20:40
a jó édes k.rva nénikéjét az összes baromnak aki egyébként az akkugyárak ellen áskálódott, meg tüncikézett, de azért otthon áll a garázsban a tesla, vagy más elektromos, ( ebben a mélyszegénységben) és már a bringából is elektromos van neki, mert az olyan menő, sőt lehet egyből kettő, mer kell az asszonynak vagy a gyereknek is, akinek egyébként ott az elektromos roller, meg még ki tudja micsoda......
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