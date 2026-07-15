„Egyre több jel utal arra, hogy Ferencz Orsolya és Navracsics Tibor egy új jobboldali politikai közösség létrehozásán dolgozik.

Ferencz Orsolya szerint a Fidesz és a Tisza sem tudja ma hitelesen képviselni a polgári, nemzeti értékeket valló embereket, ezért a jelenlegi pártpolitikai kereteket meghaladó, új közösséget kell építeni. Bejegyzését Navracsics Tibor is megosztotta azzal a megjegyzéssel, hogy »Ferencz Orsolya most is pontosan fogalmazott«.

Nem először fogalmaznak meg kritikát a Fidesz működésével kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban többször is a mélyreható megújulás szükségességéről beszéltek, nyílt levélben próbálták megmenteni a jobboldali médiát, most pedig egyre nyíltabban beszélnek egy új, értékalapú politikai közösség felépítéséről.

Navracsics Tibor ugyan továbbra sem mondta ki, hogy új párt alakul, de látványosan kitért a kérdés elől, miközben részletesen felvázolta, milyen politikai közösségben érezné otthon magát: polgári, kereszténydemokrata, konzervatív és européer irányvonalat említett. Azt is kijelentette, hogy egy EU-ból kilépni akaró pártnak biztosan nem lenne tagja.

A nyilatkozatok alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a következő időszak egyik legérdekesebb politikai kérdése az lesz: valóban létrejön-e egy új polgári-jobboldali párt, amely a Fidesztől és a Tiszától is külön utat kíván járni.

Ha egy ilyen új párt létrejön, az a Tisza számára is kihívást jelenthet: megszólíthatja azokat a nemzeti-liberális szavazókat, akik kiábrándultak a Fideszből, jelenleg a Tiszát támogatják, de a későbbiekben egy olyan politikai erőt kereshetnek, amely sem a Fideszhez, sem a Tiszához nem kötődik.

Emellett az is érdekes kérdés lesz, hogy egy esetleges új jobboldali párt és a Fidesz a 2030-as országgyűlési választáson képes lesz-e valamilyen formában együttműködni a kormányváltás érdekében.”