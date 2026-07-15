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Tisza Párt navracsics tibor ferencz orsolya fidesz Deák Dániel vélemény

Ha egy ilyen új párt létrejön, az a Tisza számára is kihívást jelenthet

2026. július 15. 18:42

Egyre több jel utal arra, hogy Ferencz Orsolya és Navracsics Tibor egy új jobboldali politikai közösség létrehozásán dolgozik.

2026. július 15. 18:42
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Egyre több jel utal arra, hogy Ferencz Orsolya és Navracsics Tibor egy új jobboldali politikai közösség létrehozásán dolgozik.
Ferencz Orsolya szerint a Fidesz és a Tisza sem tudja ma hitelesen képviselni a polgári, nemzeti értékeket valló embereket, ezért a jelenlegi pártpolitikai kereteket meghaladó, új közösséget kell építeni. Bejegyzését Navracsics Tibor is megosztotta azzal a megjegyzéssel, hogy »Ferencz Orsolya most is pontosan fogalmazott«.
Nem először fogalmaznak meg kritikát a Fidesz működésével kapcsolatban. Az elmúlt hónapokban többször is a mélyreható megújulás szükségességéről beszéltek, nyílt levélben próbálták megmenteni a jobboldali médiát, most pedig egyre nyíltabban beszélnek egy új, értékalapú politikai közösség felépítéséről.
Navracsics Tibor ugyan továbbra sem mondta ki, hogy új párt alakul, de látványosan kitért a kérdés elől, miközben részletesen felvázolta, milyen politikai közösségben érezné otthon magát: polgári, kereszténydemokrata, konzervatív és européer irányvonalat említett. Azt is kijelentette, hogy egy EU-ból kilépni akaró pártnak biztosan nem lenne tagja.
A nyilatkozatok alapján egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a következő időszak egyik legérdekesebb politikai kérdése az lesz: valóban létrejön-e egy új polgári-jobboldali párt, amely a Fidesztől és a Tiszától is külön utat kíván járni.
Ha egy ilyen új párt létrejön, az a Tisza számára is kihívást jelenthet: megszólíthatja azokat a nemzeti-liberális szavazókat, akik kiábrándultak a Fideszből, jelenleg a Tiszát támogatják, de a későbbiekben egy olyan politikai erőt kereshetnek, amely sem a Fideszhez, sem a Tiszához nem kötődik.
Emellett az is érdekes kérdés lesz, hogy egy esetleges új jobboldali párt és a Fidesz a 2030-as országgyűlési választáson képes lesz-e valamilyen formában együttműködni a kormányváltás érdekében.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 10 komment

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hernadvolgyi-2
2026. július 15. 19:10
Tisza árváknak kell egy gyűjtőpárt.
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mostar2222
2026. július 15. 19:10
Ügyes vagy, dani. Ilyen filléres, kamu ábrándozásból megélni, már valami.
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lefitymalt-gazkamrazsido
2026. július 15. 19:05
Így van fordítsatok megint 180 fokot a köpönyegen és a faszszopó zsiódkat tegyétek be megint a bársonyszékekbe !
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formaegy-2
2026. július 15. 19:05
"Egyre több jel utal arra, hogy Ferencz Orsolya és Navracsics Tibor egy új jobboldali politikai közösség létrehozásán dolgozik." Esélyük nincs!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mindketten olyan személyek akit elfogadni úgy, mint új párt létrehozóját, és még vezetőnek is nem lehet!!!!!!!!!!!!!
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