Úgy véli, a 2030-as választást végső soron nem a jogállamiságról szóló viták, hanem a gazdasági kérdések dönthetik el, ezért a politikai szereplőknek is erre kell helyezniük a hangsúlyt. Szóba kerül milyen átalakuláson megy keresztül a jobboldal, és milyen stratégia rajzolódhat ki a következő időszak politikai küzdelmeiben.

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