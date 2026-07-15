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deák dániel mandiner fidesz Magyar Péter Kacsoh Dániel orbán viktor

A Fidesz KIVONUL, a Tisza másol, ORBÁN Amerikában | REAKCIÓ Deák Dániellel (VIDEÓ)

2026. július 15. 18:00

Hatásos eszköz-e a Fidesz-KDNP számára a parlamenti kivonulás Magyar Péter beszéde alatt? Hogyan dönthet Sulyok Tamás? Lesz-e Fidesz-MI Hazánk együttműködés? Ezekről is szó esik az elemző és Kacsoh Dániel beszélgetésében. Itt a REAKCIÓ!

2026. július 15. 18:00
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A parlamenti kivonulás politikai üzenete, a 17. alaptörvény-módosítás körüli viták és a jobboldal előtt álló stratégiai kihívások a Reakció legújabb adásában. Kacsoh Dániel vendége ezúttal Deák Dániel politikai elemző, akivel a parlamenti események hátteréről, a várható politikai következményekről, valamint Orbán Viktor amerikai útjának jelentőségéről is beszélgetnek.

Deák Dániel szerint 

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a kormánypárti képviselők kivonulása nem megfutamodás, hanem tudatos politikai tiltakozás, amelynek célja, hogy ne asszisztáljanak ahhoz a parlamenti „koreográfiához”, amely Magyar Péter politikai érdekeit szolgálja. 

Úgy véli, a 2030-as választást végső soron nem a jogállamiságról szóló viták, hanem a gazdasági kérdések dönthetik el, ezért a politikai szereplőknek is erre kell helyezniük a hangsúlyt. Szóba kerül milyen átalakuláson megy keresztül a jobboldal, és milyen stratégia rajzolódhat ki a következő időszak politikai küzdelmeiben.

Nézze meg a Reakció teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

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Összesen 22 komment

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reciprofi
2026. július 15. 19:11
Orbán höhhöö..félelmetes ez az ember. Ha a fejére szarnának tuti azt mondaná, hogy bizonyítottan ez a legjobb védelem halálos UV sugárzás ellen. Emlékeztek hogy mennyire odáig voltak Kapitány István nemzetközi vezetői múltjától? Kígyót-békát hordtak rá! Ilyen álszent, szenya banda mint a fityisz a világon nincs A BYD globális kereskedelmi vállalatként működik, de elnökének Kínai Kommunista Párti tagsága, a milliárdos állami támogatások és a kormányzati iparpolitika kiszolgálása miatt szorosan kötődik a kínai pártállamhoz. Gondolom, ez a pozi része volt az eredeti dealnek. A byd tisztában van vele, mennyire átbaszták/lehúzták a magyar államot, ergo szijjártót, szóval nyilván nem a képességei miatt vették fel És mennyire örülnek a fideszesek, hogy a saját pártjuk éppen megsemmisül! Nyilván Orbán majd naponta elbúcsúztatja a képviselőit, akik a még meglévő kapcsolati tőkéjüket kihasználva szállnak ki a pártból! 🤣
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trd127
2026. július 15. 19:04
Deák utólag hibának és „hülyeségnek” nevezte, hogy a nyilvánosságban Magyar Péter magánéletével, konkrétan a péniszével foglalkozott. Ezen még ma is röhögök, és ez a Deák még ma is itt van, és véleményvezér.
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reciprofi
2026. július 15. 19:03
Orbán Viktor a nyár csúcsigazolásának nevezte, hogy Szijjártó a BYD-nél fog dolgozni höhööö..ruszkiszopó kém Petya több tíz milliárd adókedvezményt adott a kinaiaknak, mint politikus és a nemzetközi gyakorlat szerint, ő civilként sohasem helyezkedhet el ennél a vállalatnál ! Ezért nagyon sokan külföldön politikusok börtönben ülnek. Most komolyan, amikor majd a BYD a kormányzattal fog tárgyalni, akkor ezt a korrupt ruszki kémet f@szt küldik oda?höhöö...Akkor kínai-orosz kettős állampolgár is lesz? Nyilván csúcsigazolás egy professzionális technológiai cégnek egy korrupt bukott politikus, akit a saját területén is szakbarbár bunkónak tartottak a saját kollégái, de biztos nagy szükség van a felkészületlenségére a versenyszférában is, ahol nyilván ezzel fizetik ki a korábbi korrumpálásait. Ez már tényleg csak börtön megúszásáról és a lopott szajré megtartásáról szól! A fidesz újjászervezése már se nem cél, se nem reális opció! Most már nyíltan imádhatják a multikat.
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lefitymalt-gazkamrazsido
2026. július 15. 19:01
Az országból is vonuljatok ki... egyenes izraelbe a szent földetekre !
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