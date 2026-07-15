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Hatásos eszköz-e a Fidesz-KDNP számára a parlamenti kivonulás Magyar Péter beszéde alatt? Hogyan dönthet Sulyok Tamás? Lesz-e Fidesz-MI Hazánk együttműködés? Ezekről is szó esik az elemző és Kacsoh Dániel beszélgetésében. Itt a REAKCIÓ!
A parlamenti kivonulás politikai üzenete, a 17. alaptörvény-módosítás körüli viták és a jobboldal előtt álló stratégiai kihívások a Reakció legújabb adásában. Kacsoh Dániel vendége ezúttal Deák Dániel politikai elemző, akivel a parlamenti események hátteréről, a várható politikai következményekről, valamint Orbán Viktor amerikai útjának jelentőségéről is beszélgetnek.
Deák Dániel szerint
a kormánypárti képviselők kivonulása nem megfutamodás, hanem tudatos politikai tiltakozás, amelynek célja, hogy ne asszisztáljanak ahhoz a parlamenti „koreográfiához”, amely Magyar Péter politikai érdekeit szolgálja.
Úgy véli, a 2030-as választást végső soron nem a jogállamiságról szóló viták, hanem a gazdasági kérdések dönthetik el, ezért a politikai szereplőknek is erre kell helyezniük a hangsúlyt. Szóba kerül milyen átalakuláson megy keresztül a jobboldal, és milyen stratégia rajzolódhat ki a következő időszak politikai küzdelmeiben.
Nézze meg a Reakció teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!