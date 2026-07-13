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Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan.
„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani.
Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan. Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.
Mégis van, amivel egyetértek Magyar Péter bejegyzéséből: »Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.«”
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Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában.
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