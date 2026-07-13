„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani.

Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan. Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.

Mégis van, amivel egyetértek Magyar Péter bejegyzéséből: »Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.«”