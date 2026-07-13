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Tisza Párt fidesz Magyar Péter Gulyás Gergely Alaptörvény-módosítás

A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani

2026. július 13. 10:03

Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan.

2026. július 13. 10:03
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Gulyás Gergely
Gulyás Gergely
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„A miniszterelnök kipihenten sem képes igazat mondani. 
Az alkotmánymódosítás kapcsán rám, illetve a Fidesz-frakcióra vonatkozó valamennyi állítása valótlan. Miközben ma a Tisza az elmúlt 36 év leggyalázatosabb parlamenti döntésére készül, a miniszterelnök minden alapot nélkülöző vádakat fogalmaz meg azokkal szemben, akiket éppen közjogi eszközökkel akar kiiktatni a demokratikus versenyből.
Mégis van, amivel egyetértek Magyar Péter bejegyzéséből: »Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.«”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 18 komment

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Sorrend:
zsocc44
2026. július 13. 12:27
mostar2222 2026. július 13. 11:06 Még egy tiszás bonobó, aki egy szót sem ért az egészből. De azért okoskodik! Igazi szájkaratés niemand vagy! De sebaj! Kormányzás nincs, az ország szabad esésben. Ami még van az sem tart örökké. Jelen helyzetben, Sulyok lenne a legkisebb probléma! De mivel semmihez sem értenek a kólás dobozok, Julien király meg egy beteg jószág, ezért ennyi jut nektek. Meg majd a fekete leves, úgy ősszel!
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johannluipigus
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2026. július 13. 12:09 Szerkesztve
Milyen miniszterelnök? Ha újra születne poloska, akkor sem lenne alkalmas miniszterelnöknek, ezért arra kérem Frakcióvezető urat, ne járassuk már le ezt a szót.
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szkajvoker-lajos
2026. július 13. 11:52
mostar2222 2026. július 13. 11:47 "nektek olcsó ideológiákat, átlátszó elveket kreálnak néha, az csak kellék. Ahogy ti is" - nyilván ezt a menyétei sógorkoma elvtárs (meg a görög) bugyuta 'jogi' erőlködésére érted jelen téeszes prolitempó ügyben. És hogy pojácajobbágyként 'kellék' vagy, abban is egyetértünk :)
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mostar2222
2026. július 13. 11:47
szkajvoker-lajos Mert pénzről szól az egész, az egész sok év. Az, hogy nektek olcsó ideológiákat, átlátszó elveket kreálnak néha, az csak kellék. Ahogy ti is.
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