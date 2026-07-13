„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában.

Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése.

Tudja ezt a egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az Alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt.

Az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását.

Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen, ezzel szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését.

Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.

Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.

Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást.

Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt.

Természetesen a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzenem nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. A végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép.”

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