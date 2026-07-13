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sulyok tamás országgyűlés alaptörvény Magyar Péter alkotmánybíróság vélemény

Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt!

2026. július 13. 08:32

Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában.

2026. július 13. 08:32
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Tudjuk, hogy mire készül a bukott állampárt! Tudjuk, hogy a Fidesz kézi irányításra tért át a Sándor-palotában.
Ma szavaz az Országgyűlés az Alaptörvény 17. módosításáról. Ezzel fontos lépéséhez érkezik a Tisztítótűz művelet. A mai döntés fontos lépés az orbáni gazdasági és politikai maffia felszámolásához. Egyrészt megteremti a lehetőséget a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozására, másrészt megszünteti a több évtizedes politikai monopólium lehetőségét, harmadrészt a magyar nép demokratikus felhatalmazása alapján megkezdődhet az orbáni politikai bábok lecserélése.
Tudja ezt a egykori állampárt is. Ahogy azt is, hogy az Alaptörvény szerit a köztársasági elnöknek öt napja van aláírni a ma elfogadandó jogszabályt. 
Az Alaptörvény módosítását tartalmilag nem vizsgálhatja a köztársasági elnök. Kizárólag közjogi érvénytelenség esetén küldhetné meg az Alkotmánybírósághoz előzetes normakontrollra. Ilyen helyzet azonban nyilvánvalóan nem áll fenn. Tudja ezt Sulyok Tamás is, ezért a múlt hét közepéig úgy tűnt, hogy az elnök kénytelen-kelletlen, de alá fogja írni az elfogadott Alaptörvény-módosítást és ezzel a saját leváltását.
Igen ám, de szerda környékén a Fidesz akcióba lépett, és megtiltotta a köztársasági elnöknek az aláírást, és tulajdonképpen, ezzel szembe menve az Alkotmánnyal. Gulyás Gergely vezetésével a Fidesz előre legyártotta azt az alkotmánybírósági beadványt, amelyet az elnöknek kéne beadnia, ellehetetlenítve ezzel a módosítás hatályba lépését és így az orbáni maffia letörését. 
Az Alkotmánybíróságon Orbán Viktor régi samesza, Polt Péter már várja a Fidesz által szövegezett “elnöki” beadványt, hogy akár örökre elfektesse az ügyet.
Legyen mindenki számára teljesen világos, aki ebben a sötét, alkotmányellenes akcióban részt vesz, és ezzel megakadályozná a demokratikus népakarat érvényelsülését, hogy ezért később vállalnia kell a felelősséget.
Amennyiben Sulyok Tamás a maradék integritását is elvesztve meghajol Orbán Viktor maffiafőnök parancsának, és nem írja alá öt napon belül a ma elfogadásra kerülő Alaptörvény-módosítást, akkor az Országgyűlés elindítja ellene a megfosztási eljárást. 
Ezt követően az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök már nem gyakorolhatja a jogköreit, és helyette az Országgyűlés elnöke tudja aláírni a jogszabályt. 
Természetesen a bukott állampárt a következő napokban minden alkotmányellenes lépésre kész lesz, de innen is üzenem nekik, hogy nem fognak sikerrel járni. A végső hatalom forrása ugyanis a magyar nép.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 19 komment

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The Loner
2026. július 13. 08:59
Beszartak-a-fideszesek ! „Gyerünk, Péter! Taposd el az összes fideszest!” Azt a Péter szokta amikor ki qrják valamelyik esti szórakozó helyről. :))) Na , komolyra fordítva a szót. Ez lenne a sokat hangoztatott „szeretet országa”? Az ilyen mondatok tökéletesen megmutatják, milyen indulatok és gyűlölet dolgozik egyesekben. Aki politikai ellenfeleit nem vitában akarja legyőzni, hanem eltaposni, az nem a demokrácia, hanem a bosszú nyelvét beszéli. Én inkább arra fogadnék, hogy hosszú távon nem a gyűlölet, hanem a józan ész győz. Addig azonban nehéz időszak várhat az országra. A történelem már megmutatta, hová vezet, amikor egy irigy, bosszúszomjas politikai tábor egyetlen ember mögé sorakozik fel, és tőle várja ellenfelei félreállítását. Ez veszélyes gondolkodás, amely megosztja a nemzetet, rombolja a közbizalmat, és újra felidézi a kommunizmus politikai leszámolásainak szellemét. Magyarországnak nem gyűlöletre, hanem rendre, stabilitásra és nemzeti összefogásra van szüksége.
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fernandvix
2026. július 13. 08:59
Polly_neni 2026. július 13. 07:45 "...bukott állampárt" Bukott, mert megbuktatták. Most jön a szitás állampárt, de csak nagyon rövid ideig lesznek itt a nyakunkon, mert úgy el lesz zavarva, mint a pinty. Jaj nyanya. Milyen közvéleménykutatási adatra építed álmaidat?
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fernandvix
2026. július 13. 08:57
Ki is a kommunista? Melyik párt volt amelyik egy az egyben lemásolta az MSZMP közvetett pártirányítását?
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Beszartak-a-fideszesek
2026. július 13. 08:56
Új hét, ugyanaz a szánalmas fideszes epeömlés. Imádom. 😊
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