Demokrácia napja igen, magyar királyság nem – két népszavazási kérdésről határoztak

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Két hétig még van lehetőség a jogorvoslatra.
Két népszavazási kezdeményezésről is döntött a Nemzeti Választási Bizottság. AZ NVB testülete teljes egyetértésben – 9 igennel és nem szavazat nélkül – úgy határozott, hogy a következő, népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének nem enged teret:
„Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?”
Az indoklásban többek között az állt, hogy a kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat is felvet, hiszen „egy érvényes és eredményes népszavazás az alkotmányozó hatalomra, azaz az Országgyűlésre jelen esetben azt a kötelezettséget róná, hogy az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdését módosítva rendelkezzen hazánk – kezdeményezésben megjelölt új – államformájáról”.
Összegezve: a kérdés az Alaptörvény alapján tiltott tárgykört érintene,
így népszavazásra nem engedhető.
Az NVB – 8 igen és 1 nem szavazattal – ugyanakkor hitelesítette egy másik népszavazásra javasolt kérdést:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés április 12-ét a Demokrácia Napjává nyilvánítsa?”
Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy megfelel az Alaptörvény, illetve a népszavazási eljárásról szóló törvény követelményeinek.
Mindkét határozat ellen 14 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriánál.
Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán