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nemzeti választási bizottság demokrácia nap kérdés királyság

Demokrácia napja igen, magyar királyság nem – két népszavazási kérdésről határoztak

2026. július 21. 10:00

Két hétig még van lehetőség a jogorvoslatra.

2026. július 21. 10:00
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Két népszavazási kezdeményezésről is döntött a Nemzeti Választási Bizottság. AZ NVB testülete teljes egyetértésben – 9 igennel és nem szavazat nélkül – úgy határozott, hogy a következő, népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének nem enged teret:

Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?”

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Az indoklásban többek között az állt, hogy a kérdés egyértelműségi és alkotmányossági problémákat is felvet, hiszen „egy érvényes és eredményes népszavazás az alkotmányozó hatalomra, azaz az Országgyűlésre jelen esetben azt a kötelezettséget róná, hogy az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdését módosítva rendelkezzen hazánk – kezdeményezésben megjelölt új – államformájáról”. 

Összegezve: a kérdés az Alaptörvény alapján tiltott tárgykört érintene, 

így népszavazásra nem engedhető. 

Az NVB – 8 igen és 1 nem szavazattal – ugyanakkor hitelesítette egy másik népszavazásra javasolt kérdést:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés április 12-ét a Demokrácia Napjává nyilvánítsa?

Ezzel kapcsolatban megállapították, hogy megfelel az Alaptörvény, illetve a népszavazási eljárásról szóló törvény követelményeinek.

Mindkét határozat ellen 14 napon belül lehet jogorvoslatot kérni a Kúriánál.
 

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

 

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Összesen 75 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 14:09
🍓 H​e​​l​​​y​i​​​ ​​c​s​a​​j​​ok ​szexre ​m​​​á​​r​​a​​​:​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​​.​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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namégmitnem
2026. július 21. 14:08
Szóval polos király akart lenni, de az akciót egyelőre elnapolták. Majd ha a Duna jege befagy,aTisza megszállja és intézkedik (a Szent Koronát jó volna idejében biztonságba helyezni...esetleg letétbe valahol? De hol? A Vatikánban? Nehéz kérdés) Április 12-e gyásznappá nyilvánitásában viszont benne vagyok.
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kisskiss-7
2026. július 21. 13:42
🍓 H​e​​l​​y​i​​ ​​c​​s​​​a​j​​​ok ​szexre ​m​​​á​​r​​a​​:​ 👉 𝗡​​​𝗨​𝟒​​​.​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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0
0
rasdi1
2026. július 21. 13:40
"...azaz az Országgyűlésre jelen esetben azt a kötelezettséget róná, hogy az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdését módosítva rendelkezzen hazánk – kezdeményezésben megjelölt új – államformájáról”... Tekintettel arra, hogy az adott kérdés az Alaptörvény módosításával kapcsolatban merül fel, messze nem tartom indokoltnak az Alaptörvény módosítására hivatkozva történő elutasítását. Nem tudom elfogadni, hogy egyes pontok egyszerűen, 2/3-os többséggel módosíthatók, más pontok eleve kizárandónak tekinthetők legyenek egy későbbi módosítás esetén történő megtárgyalásból.
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