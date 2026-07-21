Demokrácia napja igen, magyar királyság nem – két népszavazási kérdésről határoztak

Két népszavazási kezdeményezésről is döntött a Nemzeti Választási Bizottság. AZ NVB testülete teljes egyetértésben – 9 igennel és nem szavazat nélkül – úgy határozott, hogy a következő, népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének nem enged teret:

„Egy Alkotmány módosítás kapcsán egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország államformája királyság (Alkotmányos Monarchia) legyen?”