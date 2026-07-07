Forgatási napló

Állok az Ipolyban. A vize nagyjából harminc centi mély, és legalább huszonhat fokos. Régebben augusztus végére alakultak ki ilyen állapotok, most már június közepére. A hajdani ártér megmaradt fái alatt bivalyok hűsölnek. Hűsölnek és dagonyáznak. Látható élvezettel henteregnek a sáros vízben. El sem merem képzelni, hogy ha mostanra ilyen állapotok alakultak ki, mi lesz itt két hónap múlva.

Nem egészen önszántamból álldogálok a meder közepén a sípcsontig érő vízben, hanem mert egy forgatás helyszínén vagyunk. Egy úgynevezett portréfilm készül rólam, és ennek egyik helyszíne az Ipoly-part. A helyszíneket én találtam ki. A rendező arra kért, állítsak össze olyan helyszíneket, amelyek számomra fontossá váltak az elmúlt évtizedekben.