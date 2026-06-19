Fontos mérföldkő: hétfőn tárgyalja Sulyok Tamás indítványát az Alkotmánybíróság

Kormánnyal szembeni tiltakozás, Sulyok Tamás melletti kiállás lesz vasárnap délután négytől
A Sándor-palotánál várják a demonstrálókat.
A köztársasági elnök négy kérdést tett fel a bíráknak.
Az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján tette közzé, hogy a június 22-i, jövő hétfői teljes ülésén tárgyalja a köztársasági elnöknek indítványát az alaptörvény értelmezéséről, az alaptörvény-módosítás fogalma, terjedelme tekintetében.
Sulyok Tamás, – akit Magyar Péter miniszterelnök már a választás előtt, majd az Országgyűlés alakuló ülésén és utána többször is lemondásra szólított fel –, egyetemben a legfőbb ügyésszel, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökével, jogi úton való eltávolítását akadályozná meg elképzelése szerint, ha az Ab neki adna igazat.
Mivel Sulyok nem volt hajlandó lemondani, a kormányfő bejelentette, jogalkotással fogják elérni a távozását
– emlékeztetett a Népszava.
Az államfő négy kérdést tett fel az Ab-nak, amelyek lényegében, jogi nyelvezettel mind arra irányul, hogy eltávolítható-e jogi aktussal, ennek érdekében módosítható-e az alaptörvény, illetve az Alkotmánybíróságnak van-e hatásköre ezzel kapcsolatban.
– olvasható az indítványban.
A lap emlékeztetett, hogy a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón is előkerült Sulyok Tamás ügye. Magyar Éva szóvivő újságíró kérdésre válaszolva elmondta, hogy a miniszterelnök kitart azon elképzelése mellett, hogy azoknak a közjogi méltóságoknak, – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is – távoznia kell hivatalából, akik az „előző rendszer bábjai voltak”.
Június 7-én, vasárnap délután a budapesti Sándor-palota előtt rendezték meg a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A tüntetés célja az volt, hogy a résztvevők kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter követeli.
A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólalt fel.
Az esemény szervezője, Szabó Lászlót a Magyar Nemzetnek elmondta: az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy
bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon, ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését,
és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti”.
Szabó arra is figyelmeztetett: egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák – idézte a Magyar Nemzet.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A Sándor-palotánál várják a demonstrálókat.
Ezt is ajánljuk a témában
A tájékoztatón Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos és Vitézy Dávid miniszter is részt vett. A tárcavezető állítása szerint az uniós források hazahozatala menetrend szerint halad. Elhangzott, hogy komoly átalakítás jöhet a Hősök tere környékén, kitilthatják a Városligetből az autósokat.