Fontos mérföldkő: hétfőn tárgyalja Sulyok Tamás indítványát az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján tette közzé, hogy a június 22-i, jövő hétfői teljes ülésén tárgyalja a köztársasági elnöknek indítványát az alaptörvény értelmezéséről, az alaptörvény-módosítás fogalma, terjedelme tekintetében.

Sulyok Tamás, – akit Magyar Péter miniszterelnök már a választás előtt, majd az Országgyűlés alakuló ülésén és utána többször is lemondásra szólított fel –, egyetemben a legfőbb ügyésszel, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökével, jogi úton való eltávolítását akadályozná meg elképzelése szerint, ha az Ab neki adna igazat.