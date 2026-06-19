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sulyok tamás országgyűlés alaptörvény köztársasági elnök Magyar Péter kérdés alkotmánybíróság

Fontos mérföldkő: hétfőn tárgyalja Sulyok Tamás indítványát az Alkotmánybíróság

2026. június 19. 13:43

A köztársasági elnök négy kérdést tett fel a bíráknak.

2026. június 19. 13:43
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Az Alkotmánybíróság (Ab) honlapján tette közzé, hogy a június 22-i, jövő hétfői teljes ülésén tárgyalja a köztársasági elnöknek indítványát az alaptörvény értelmezéséről, az alaptörvény-módosítás fogalma, terjedelme tekintetében. 

Sulyok Tamás, – akit Magyar Péter miniszterelnök már a választás előtt, majd az Országgyűlés alakuló ülésén és utána többször is lemondásra szólított fel –, egyetemben a legfőbb ügyésszel, a Kúria, az Országos Bírói Hivatal, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal és a Médiahatóság elnökével, jogi úton való eltávolítását akadályozná meg elképzelése szerint, ha az Ab neki adna igazat. 

Mivel Sulyok nem volt hajlandó lemondani, a kormányfő bejelentette, jogalkotással fogják elérni a távozását

 – emlékeztetett a Népszava

Négy kérdést tett fel Sulyok Tamás

Az államfő négy kérdést tett fel az Ab-nak, amelyek lényegében, jogi nyelvezettel mind arra irányul, hogy eltávolítható-e jogi aktussal, ennek érdekében módosítható-e az alaptörvény, illetve az Alkotmánybíróságnak van-e hatásköre ezzel kapcsolatban. 

  • A köztársasági elnök az Abtv. 38. § (1) bekezdés alapján az Alaptörvény S) cikkének, R) cikkének (1) bekezdésének, valamint a 24. cikk (5) bekezdésének értelmezését kéri az Alkotmánybíróságtól.
  • A köztársasági elnök az Alaptörvény módosításának fogalma, az alkotmánymódosító hatáskörrendszer tárgyi terjedelme, az Alaptörvény, mint a jog alapján az alkotmányos funkciója, valamint a megalkotásra vonatkozó eljárási alkotmánybírósági terjedelme az alábbi kérdésekről tette fel és kérte az Alkotmánybíróság értelmezését

 – olvasható az indítványban.

Magyar Péter nem tesz le céljáról

A lap emlékeztetett, hogy a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón is előkerült Sulyok Tamás ügye. Magyar Éva szóvivő újságíró kérdésre válaszolva elmondta, hogy a miniszterelnök kitart azon elképzelése mellett, hogy azoknak a közjogi méltóságoknak, – köztük Sulyok Tamás köztársasági elnöknek is – távoznia kell hivatalából, akik az „előző rendszer bábjai voltak”.

Tüntetésen álltak ki a közjogi méltóságok mellett

Június 7-én, vasárnap délután a budapesti Sándor-palota előtt rendezték meg a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A tüntetés célja az volt, hogy a résztvevők kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter követeli.

A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólalt fel.

Az esemény szervezője, Szabó Lászlót a Magyar Nemzetnek elmondta: az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy

bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon, ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését,

és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti”.

Szabó arra is figyelmeztetett: egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák – idézte a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

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Összesen 2 komment

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Gintonic68
2026. június 19. 14:54
Az "előző rendszer bábjainak" távozni kell, hogy helyükre az új rendszer bábjai kerülhessenek !!! Nice...☕
Válasz erre
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