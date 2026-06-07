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sulyok tamás göncz árpád hack péter jogállam diktatúra Magyar Péter

Kormánnyal szembeni tiltakozás, Sulyok Tamás melletti kiállás lesz vasárnap délután négytől

2026. június 07. 10:29

A Sándor-palotánál várják a demonstrálókat.

2026. június 07. 10:29
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A Magyar Nemzet arról ír, hogy 

vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt

 rendezik meg a Ne féljetek! – szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A cél, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter követeli.

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A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a KözTér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel.

Az esemény szervezője, Szabó Lászlót a lapnak elmondta: az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy 

bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon, ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, 

és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.

Szabó László figyelmeztetett: egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint 

ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák.

Magyar Péter már jelezte, hogy célja eléréséhez nem a megfosztási eljárást választanák, hanem az alaptörvény módosítását. A kialakult helyzetre való tekintettel a köztársasági elnök korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. Az állami intézmények vezetői is sorra jelezték: mandátumukat a hatályos jogszabályok szerint kívánják kitölteni – emlékeztetnek.

A fenyegetett állami vezetők:

Sulyok Tamás köztársasági elnök,
Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

A Fidesz közleményben állt ki az államfő mellett, Gulyás Gergely, a párt parlamenti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott: 

egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás.

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt emlékeztetett: a magyar közjogban legfeljebb politikai nyomásgyakorlásra találni példát. Felidézte, 

1992. október 23-án a Kossuth téren kifütyülték és lemondásra szólították fel Göncz Árpád köztársasági elnököt, ennek azonban nem volt közjogi következménye,

 mert az államfő megbízatása kizárólag törvényben meghatározott eljárással szűnhet meg. A példa jól mutatja, hogy 

még jelentős politikai vagy társadalmi nyomás sem írhatja felül a közjogi kereteket

 – hangsúlyozta.

Hack Péter jogászprofesszor, aki három évtizede tart az ELTE jogi karán retorikakurzusokat, a köztársasági elnök elmozdítását elemző Facebook-posztját a vitatkozással indította: „A hallgatóimnak mindig azt tanítottam, hogy a vitákban az érveik mindig legyenek erősebbek, mint a jelzőik. Aki a vitában erős jelzőket használ, annak gyengék az érvei. 

Vitatkozni nem személyekkel, hanem álláspontokkal kell, aki személyeskedik, annak nincsenek érvei.

Az alkotmányjogász szerint

 a Tisza Párt részéről a vitában nem hangzottak el közjogi érvek az elnök elmozdítása mellett.

 Emlékeztetett: az elnök jelölése és megválasztása 1990 óta gyakorlatilag ugyanazon szabályok szerint történt, ahogyan Göncz Árpádot, Mádl Ferencet, Sólyom Lászlót és a Fidesz által jelölt elnököket megválasztották. Mint megjegyezte, azoknál a közjogi tisztségeknél, ahol ezek a vádak jogosak, indokoltak lehetnek a rendhagyó lépések, az elnök esetében azonban ezek az érvek nem állnak meg.”

Hack Péter nyilvánvalónak nevezte, hogy az új kormány csapdába is lép: 

„Aki a pozíciójába a jogállam megsértésével került, a pozíció megszűnésekor nem hivatkozhat arra, hogy a jogállami elveket sérti a hivatal megszűnése,

 hiszen nem lehet különböző mércét alkalmazni a hivatalba lépéskor és a hivatalból elmozdításkor.” Szerinte az elnök elmozdításánál pontosan ez történik.

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Idézőjel

Ha azt gondoljuk, hogy egy parlamenti többségnek mindent szabad, az nem jogállami gondolkodásmód

Nem lehet nem jogállami eszközökkel jogállamot építeni.

Nyitókép: Bencsik Gábor Facebook-oldala

Összesen 53 komment

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Sorrend:
tapir32
2026. június 07. 12:30
Magyar Péter az ország szégyene. Magyar méltatlan a miniszterelnök pozíció betöltésére. Mondjon le! Magyar Péter kérjen bocsánatot Sulyok Tamástól és a magyar néptől, amiért mocskolta és rágalmazta a Köztársasági Elnököt.
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0
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hernadvolgyi-2
2026. június 07. 12:28
antoniosalazar 2026. június 07. 12:05 "Az MSZMP (Magyar Szocialista Munkáspárt) pártállami rendszerében ..." Behelyettesítve. A TISZA ( Tisztelet és Szabadság Párt) pártállami rendszerében ...
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0
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 07. 12:26
»antoniosalazar 2026. június 07. 11:59 5m007h 0p3ra70r 2026. június 07. 11:53 • Szerkesztve »antoniosalazar 2026. június 07. 11:49 A buszokon vitték a túristákat akik megnézték Orbán beszédjét?« Szervezett buszokkal vitték a miniszterelnök beiktatási bulikájára a tömeget, igen vagy nem? (a szomszéd faluból 4 busz indult politikai koordinációval) Duma. Hol vannnak a fényképek? Ilyenekre gondolok.« 🤣🤣🤣🤣 Drónfelvételt is mutassak? Te szerencsetlén. Megnyugodhatsz, videóztam ahogy a gyerekeket terelték fel a buszra tiszás felsőben a pártmegbízottak. Ritkán látni ilyet manapság, leginkább Észak-Koreában jellemző.
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5m007h 0p3ra70r
2026. június 07. 12:22
»antoniosalazar 2026. június 07. 12:05 Ez melyik emberre nem igaz?« A tisza pártállamában a fidesz közvetett pártirányítással érvényesíti az akaratát? Miközben állítólag a honvédség, a rendőrség, az ügyészség, a közszolgák, a közszolgáltatásbanndolgozók teljes állományukban mind kormánypártiak. Aha, aha. 🤣💨🐑
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