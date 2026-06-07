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sólyom lászló fidesz jogállam diktatúra Magyar Péter Sulyok Tamás

Ha azt gondoljuk, hogy egy parlamenti többségnek mindent szabad, az nem jogállami gondolkodásmód

2026. június 07. 09:37

Nem lehet nem jogállami eszközökkel jogállamot építeni.

2026. június 07. 09:37
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„A bolsevizmus egyik alapkérdését Lukács György fogalmazta meg. Ő azt a dilemmát vetette fel, hogy keresztülhazudhatjuk- e magunkat az igazsághoz. A múlt századi totális diktatúrák szörnyű történeti tapasztalatai alapján egyértelműen tudjuk a választ: NEM.

Ugyanez a helyzet a jogállammal is: nem lehet nem jogállami eszközökkel jogállamot építeni. A jogállam ugyanis nem pusztán leírt jogot jelent, hanem jogi és politikai kultúrát is. Olyan alkotmányos rendet, ahol a jog korlátot jelent a kétharmados felhatalmazással rendelkező hatalom számára is.  

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Ahogyan erre utalni szokás, a demokráciának és a jogállamnak megvannak a maga íratlan szabályai, vagy ahogy Sólyom Lászlóék annak idején megfogalmazták: létezik  láthatatlan alkotmány. Ez viselkedési és gondolkodási normát is jelent, ami szervesen hozzátartozik a jogállamisághoz.

Ha azt gondoljuk, hogy egy parlamenti többségnek mindent szabad, az nem jogállami gondolkodásmód. Pontosan ezért érte jogos kritika a Fidesz kormányzatot az elmúlt másfél évtizedben, mert rossz példát mutatott, és sajnos, volt honnan tanulni azoknak, akiket megrészegít a túlhatalom. Nem lehet úgy alkotmányozni – vagy választójogi törvényt módosítani-, hogy azt pusztán a többség erőből viszi keresztül.

A jelenlegi politikai törekvésekben – legyen szó például a köztársasági elnök elleni fellépésről, a vizsgálóbizottságokról, vagy a visszamenőleges hatályú jogalkotásról a miniszterelnöki ciklusok korlátozása esetében – ugyanezt a reflexet látom visszaköszönni. Az ilyen lépések pedig alapjaiban ellenkeznek a jogállam normáival.”

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Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 1 komment

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antoniosalazar
2026. június 07. 09:40
A fidesz 2/3ad mit csinált? Egyedül alkotmányozott úgy hogy nem is volt benne a választási programjában.
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