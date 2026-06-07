„A bolsevizmus egyik alapkérdését Lukács György fogalmazta meg. Ő azt a dilemmát vetette fel, hogy keresztülhazudhatjuk- e magunkat az igazsághoz. A múlt századi totális diktatúrák szörnyű történeti tapasztalatai alapján egyértelműen tudjuk a választ: NEM.

Ugyanez a helyzet a jogállammal is: nem lehet nem jogállami eszközökkel jogállamot építeni. A jogállam ugyanis nem pusztán leírt jogot jelent, hanem jogi és politikai kultúrát is. Olyan alkotmányos rendet, ahol a jog korlátot jelent a kétharmados felhatalmazással rendelkező hatalom számára is.