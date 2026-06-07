Sulyok Tamás zavaró tényező Magyar Péter valóságtorzító mezejében – épp ezért állunk ki mellette

ha Magyar Péter akkor, a totális fideszes kommunikációs bénultság kellős közepén nem nyomul be a Fidesz-tábort is elérő érzelmi vákuumba, ha nem abban a „kegyelmi pillanatban” írja meg első Facebook-posztját, talán be sem hívták volna miatta a Partizánba. Vagy legalábbis nem szentelt volna figyelmet neki kétmillió ember lélegzetvisszafojtva. Nem kapott volna az ügyes kiskaput kihasználó Facebook-oldala napok alatt többszázezres boostot. Nem szerezte volna meg azt a hatalmas politikai indulótőkét, amit aztán – politikai tehetsége, gátlástalansága, a Fidesz hibái, az itthoni Fidesz-ellenes közösség hatalmi pragmatizmusa és szorgos brüsszeli kezek segítségével – fényes győzelemmé kamatoztatott.

Hogy mit akarok ezzel mondani?

Azt, hogy a politikában a helyzet alapozza meg a sikert.