Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
06. 07.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 07.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás köztársaság magyarország köztársasági elnök Magyar Péter

Sulyok Tamás zavaró tényező Magyar Péter valóságtorzító mezejében – épp ezért állunk ki mellette

2026. június 07. 06:01

Két éve bizonyosan nem kapott volna Csíksomlyón rocksztári elbánást, de a politikában a formátumot a helyzet teremti.

2026. június 07. 06:01
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Hol lenne ma a regnáló miniszterelnök a kegyelmi ügy nélkül?

Létezne, persze – mire Magyar Péter felügyelőbizottsági sportállásainak megszűntével létrejött a legendás „24 óra” Signal-csoport benne vele, Varga Judittal és Gulyás Gergellyel, Magyar már rég eldöntötte, hogy politikai pályára lép, s várta a megfelelő pillanatot. De a megfelelő pillanatot úgy adta a kezébe Novák Katalin a kegyelmi üggyel, mintha azt személyesen az Úristen teremtette volna oda.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A politikában is van első millió, vagy talán első kétmillió –

ha Magyar Péter akkor, a totális fideszes kommunikációs bénultság kellős közepén nem nyomul be a Fidesz-tábort is elérő érzelmi vákuumba, ha nem abban a „kegyelmi pillanatban” írja meg első Facebook-posztját, talán be sem hívták volna miatta a Partizánba. Vagy legalábbis nem szentelt volna figyelmet neki kétmillió ember lélegzetvisszafojtva. Nem kapott volna az ügyes kiskaput kihasználó Facebook-oldala napok alatt többszázezres boostot. Nem szerezte volna meg azt a hatalmas politikai indulótőkét, amit aztán – politikai tehetsége, gátlástalansága, a Fidesz hibái, az itthoni Fidesz-ellenes közösség hatalmi pragmatizmusa és szorgos brüsszeli kezek segítségével – fényes győzelemmé kamatoztatott.

Hogy mit akarok ezzel mondani?

Azt, hogy a politikában a helyzet alapozza meg a sikert.

A helyzetet termékenyíti a politikusi tehetség momentummá, hogy aztán a momentumot dinamikává, a dinamikát sikerré dédelgesse.

Lehet a politikai tehetség bármekkora, terméketlen, ha nincs számára helyzet, a helyzet pedig a tökéletlen politikust is teheti valakivé – elég átnézni Beregdarócnál a határon.

S hogy kinek van most helyzete? Sulyok Tamásnak.

Annak a köztársasági elnöknek, aki sokak számára – bevallom, számomra is – unalmas überbiztonsági megoldás volt két éven át Magyarország első kreatív és innovatív (nopláne női!) köztársasági elnöksége, a robbanásba fulladt tűzijáték, a Novák Katalin-projekt után. Az őt felkérő pártelnök-exminiszterelnök, Orbán Viktor Sulyokot maga is úgy vezette fel: jelölése azon felismerésének eredménye, hogy bármilyen álmosítónak is tűnik az idős jogtudósok sora Magyarország köztársasági elnökeinek tablóján, nem véletlenül hagyják ezt a pozíciót idős jogtudósokra. Vissza a gyökerekhez, zöldellő hajtásokat levágni: Sulyok Tamás visszatérés volt a köztársasági elnökség esszenciális felfogásához. Fejezzen ki a nemzet számára egységesen elfogadható (egy ennyire megosztott országban ezáltal szükségszerűen banális) gondolatokat, diplomáciai tevékenységét is e szellemben végezze, figyeljen, hogy az Országgyűlés ne termeljen alkotmánysértő selejtet, nevezze ki az állami tisztviselőket, kegyelmeket csak alaposan megfontolva osszon – és ennyi. Nem mondanám, hogy Novák Katalin után különösebben politikai megelégíttetést érzett volna tőle akár a jobboldali közönség is, ráadásul kötődtek a nevéhez sutaságok a botor módon elengedett szilveszteri köszöntőtől a munkácsi orosz támadás kommunikációja körüli teljesen felesleges purparléig.

És mégis: érezzük mindannyian, hogy Sulyok Tamás most valaki.

Nem Orbán Viktor fakó negyedik köztársasági elnöke üzemszerű veszélyhelyzeti kormányzás körülményei között, hanem zavaró tényező Magyar Péter valóságtorzító mezejében. Anomália. Az Orbán-bábság vádja lepergett róla – miféle Orbán-báb nevezi ki egy perc jogászkodás nélkül Orbán Viktor ellenfelét, engedi át a törvényeit, hagyja szó nélkül a minisztersort, miközben a közép-európai hagyomány azonos köztársasági elnök alatti kormányváltások esetén ennek épp az ellenkezője? Az a habitus, ami Orbán alatt színtelen semmittevőnek láttatta a köztársasági elnököt, Magyar Péter alatt értékesnek, méltóságteljesnek és erősnek láttatja: Sulyok Tamást tényleg semmi más nem érdekli a jogon és a törvényességen kívül. Ahhoz pedig hetvenéves korára, több évtizedes jogtudósi, alkotmánybírói, alkotmánybírósági elnöki pálya után nyilvánvalóan jobban ért, mint a miniszterelnök, akinek jogászi tevékenysége a nyilvánosságban fellelhető információk alapján öt év ügyvédkedésre korlátozódik.

Épp ez vele a probléma: hiába gyenge a magyar köztársasági elnök alkotmányos pozíciója,

amíg Sulyok Tamás és az alkotmánybírók hivatalban vannak, addig nem Magyar Péter hatalmi szava az egyedüli jogforrás.

Addig nem csak a miniszterelnök és sógorának jogértelmezése létezik annak kapcsán, hogy az egyetlenegy embert korábbi hivatalviselése miatt a jövőbeli hatalomviseléstől eltiltó alkotmánymódosítás személyre szabott és visszaható-e; és ne tévedjünk, lesz még ilyenből ezer. Most, amikor Magyarországon az igazság és jogszerűség fogalma Magyar Péter valóságtorzító mezejében tartózkodik, Sulyok Tamás hirtelen kockázatos. Ártalmatlanságában, ellensúlytalanságában is az.

Ezért tüntetünk ma 16 órától a Sándor-palotánál érte: mert Magyar Péter valóságtorzító mezejében élve érték az is, ami eddig nem látszott annak. Sulyok Tamás állhatatos, csendes, méltóságteljes megállása a jog talaján – túlmozgás, már-már: politizálás nélkül, a legitim kormányzást nem akadályozva, de ott maradva kősziklának a valóságtorzító mezőben.

Két éve nyáron Sulyok Tamás nem kapott volna Csíksomlyón rocksztári elbánást, és nekem sem jutott volna eszembe érte tüntetni. Ma már igen, mert más a tét, más szinten is van. Nem az a kérdés, hogy Tisza vagy Fidesz, hogy Magyar Péter vagy Orbán Viktor; a döntés nem pártpolitikai. A döntés az, hogy elsodor-e bennünket magával Magyar Péter valóságtorzító mezeje, amelyből olyan képtelen rágalmak jönnek ki mostanság, mint hogy a migrációs paktumért, amely ellen Orbán Viktornál jobban nem küzdött és nem lázadt senki sem, Orbán lenne a felelős.

Vagy hajlandók vagyunk hallgatni a saját igazságérzetünkre, és kiállni azért, ami a harmadik Magyar Köztársaságban mindig is igaz volt: hogy a köztársasági elnöknek a miniszterelnök nem főnöke, nem küldheti sehova, nem utasíthatja. Legfeljebb intézhet újat, ha kivárta a sorát.

Volt ebből már baja is, haszna is az országnak – de mivel a Magyar Köztársaságot nem Magyar Péter teremtette, ennek bizony így kell maradnia az ő regnálása alatt is. Egy kétharmados magyar miniszterelnöknek annál nagyobb szüksége van ellensulyokra, mennél erősebb a valóságtorzító mezeje.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bispora
2026. június 07. 06:47
Talán ha 2022-ben a Fidesz elindít egy belső megtisztulást, a korrupció gyors kivezetését, a legocsmányabb NER vitézek lecserélését akkor legjobb esetben ma lenne egy Fidesz-Mi Hazánk kormány. Mert ne tévedjünk, a legerősebb kártya az Orbán család extrém túlreprezentációja volt milliárdosokban. Jó lett volna ha Orbán nem engedett volna a mohóságnak. Lölő meg majd meglátjuk tényleg konzervál-e hatalmat. Négy év múlva Orbán csak Magyar Péter durva hibáival térhet vissza. Ha Magyar nem enged be migránsokat, sokáig látjuk majd!
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2026. június 07. 06:28
"Hol lenne ma a regnáló miniszterelnök a kegyelmi ügy nélkül?" szerintem ugyanabban a miniszterelnöki székben amiben most. Öt az internácik tolták be a székébe választási csalással. Ha nincs a kegyelmi ügy, akkor Présmanci talált volna másikat, a digitális kékcédulákat(hírmanipulációk)) pedig ugyanúgy tekerték volna Brüsszelben/Washingtonban ahogy tették. És hogy miért mondom ezt? Hát mert a választások internetes buborékokban dőltek el. Amiről pontos képük volt a csalóknak mert tudták, hogy hány olyan, hazugságokkal felhergelt "soha nem szavazót" tudnak elvinni akivel nyertek.(lásd balos közvélemény kutatók)
Válasz erre
1
0
states-2
2026. június 07. 06:19
Minden idők legundorítóbb fejű politikusának a kórós személyiségébe van kódolva a minden idők legnagyobb bukása. Nincsen olyan mozzanata sem a politikának, sem a hétköznapi életnek, amire normális emberi módon tudna reagálni. Ehhez volt csak egy újabb adalék a pénteki tüntetésre adott reakciója, így csak egy retardált bohóc viselkedik, ahogy azon az erkélyen ő.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!