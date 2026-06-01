Kedves balliberális értelmiségiek, ki mond igazat: Magyar Péter vagy a BBC?

„Akkor hasznos egy leltár, ha az pontos” – szögezte le a miniszterelnök a parlamentben, és nem nehéz egyetértünk vele. Valóban megkérdőjelezhető az olyan leltár hasznossága, amelynek keretében a leltáros nagyjából minden tizedik tételt vesz nyilvántartásba (azt is itt-ott hanyag módon), majd az így kapott kép alapján megállapítja, hogy „minden” olyan statisztika szerint, amelyet nem a Fidesz „hamisított”,

Magyarország 2010 és 2026 között az Európai Unió „legszegényebb” országává, egy „végletekig kifosztott, legyengített és megalázott” országgá vált.

2010 óta 100 százalék volt az infláció – mondja példaképpen, csak elfelejti mellé leltárba venni, hogy a minimálbér meg 339 százalékkal nőtt, a bruttó átlagkereset pedig 285 százalékkal (azt pedig épeszű ember nemigen feltételezheti, hogy a minimálbér összege fideszes statisztikai trükk). „Négy évig nem volt ebben az országban gazdasági növekedés. Semmi! Zéró!” – állítja továbbá Magyar Péter, csak épp a négy év közül minimum egyet figyelmen kívül hagy,