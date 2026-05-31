„El a kezekkel a köztársasági elnöktől!” – kiállt a Fidesz Sulyok Tamás mellett
Diktatórikus viszonyokra figyelmeztetett Gulyás Gergely Magyar Péter fenyegetései kapcsán.
„Nem a kormánynak van köztársasági elnöke, hanem a nemzetnek. Soha, egyetlen köztársasági elnök se mondott le egy kormányváltás miatt. Ez most sem indokolt.
Sulyok Tamás minden alkotmányos kötelezettségének eleget tett a választás előtt és az után is. Semmilyen jogszerű ok nincs az elnök elmozdítására. Az nem közjogi indok, hogy Magyar Péter csak általa kinevezett embereket tűr meg a pártjában, a kormányában és az országban is.
Ha Sulyok Tamás kitölti a ciklusát, az a magyar demokrácia erőssége. Ha nem tudja kitölteni, az a demokrácia meggyengülése.
Tartson ki, elnök úr! Május 31. után június 1. következik.”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
