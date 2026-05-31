Férjhez ment Michael Schumacher öccse – dokumentumsorozat készült a pár kapcsolatáról

„Ezért illünk olyan remekül össze” – Ralf Schumacher meleg szerelme részleteket osztott meg a kapcsolatukról
Kiderült: mindenben hasonlítanak egymásra.
Ralf Schumacher 2024 júliusában, 49 évesen vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy meleg – párjával május utolsó hétvégéjén tartották az esküvőt.
Megköttetett a frigy a korábbi Formula–1-es pilóta, Ralf Schumacher és partnere, Etienne Bousquet-Cassagne között. A pár a franciaországi Saint-Tropez-ban tartotta a háromnapos esküvőjét, amelyen egy stáb egyúttal a dokumentumsorozatuk fináléját is forgatta – írja a Daily Mail.
Schumacher volt felesége, Cora elküldte a jókívánságait az ifjú párnak, holott korábban úgy fogalmazott, elpazarolta vele a legszebb éveit, és még az esküvői ruháját is elégette! Ralf és Cora Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 13 évig éltek együtt, egy fiuk született, David.
A korábbi feleség új partnerével, Steven Bo Bekendammal közösen azt üzente:
Stevennel együtt minden jót és sok boldogságot kívánunk Ralfnak és Etienne-nek.”
Az 50 éves Schumacher partnere, a 14 évvel fiatalabb Etienne választása azért esett erre a dél-franciaországi helyszínre, mert a környéken rendelkeznek ingatlannal.
A beszámolók szerint Bousquet-Cassagne az esküvő előtt arcplasztikai beavatkozáson esett át, ezt szintén rögzítették a sorozathoz.
Schumacher ellenezte a műtétet, ám a 36 éves férfi ragaszkodott az ötlethez.
A coming out a nőnek olyan volt, mint egy tőrdöfés a szívébe.
Fotó: Gabriel Bouys/AFP
