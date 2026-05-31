Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
05. 31.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 31.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ralf Schumacher házasság meleg

Férjhez ment Michael Schumacher öccse – dokumentumsorozat készült a pár kapcsolatáról

2026. május 31. 21:31

Ralf Schumacher 2024 júliusában, 49 évesen vállalta fel a nyilvánosság előtt, hogy meleg – párjával május utolsó hétvégéjén tartották az esküvőt.

2026. május 31. 21:31
null

Megköttetett a frigy a korábbi Formula–1-es pilóta, Ralf Schumacher és partnere, Etienne Bousquet-Cassagne között. A pár a franciaországi Saint-Tropez-ban tartotta a háromnapos esküvőjét, amelyen egy stáb egyúttal a dokumentumsorozatuk fináléját is forgatta – írja a Daily Mail. 

Schumacher volt felesége, Cora elküldte a jókívánságait az ifjú párnak, holott korábban úgy fogalmazott, elpazarolta vele a legszebb éveit, és még az esküvői ruháját is elégette! Ralf és Cora Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 13 évig éltek együtt, egy fiuk született, David.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A korábbi feleség új partnerével, Steven Bo Bekendammal közösen azt üzente:

Stevennel együtt minden jót és sok boldogságot kívánunk Ralfnak és Etienne-nek.”

Az 50 éves Schumacher partnere, a 14 évvel fiatalabb Etienne választása azért esett erre a dél-franciaországi helyszínre, mert a környéken rendelkeznek ingatlannal.

A beszámolók szerint Bousquet-Cassagne az esküvő előtt arcplasztikai beavatkozáson esett át, ezt szintén rögzítették a sorozathoz.

Schumacher ellenezte a műtétet, ám a 36 éves férfi ragaszkodott az ötlethez.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Gabriel Bouys/AFP

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mnmn
2026. május 31. 22:40
Milyen volt a menyasszony, szép volt? Hát, mit mondjak, nem volt csúnya.
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 31. 22:34
Nem ertitek Ez BI. Megunta a pinat. Van ilyen...
Válasz erre
1
0
survivor
•••
2026. május 31. 22:31 Szerkesztve
Biszex De miert vart ezzel ennyit ? A parja ranezesre egy buzi arab.
Válasz erre
0
0
Lilyana2
2026. május 31. 22:04
Ha kifordítanak, akkor se tudom az ilyet másképp felfogni, mint súlyos betegségnek!!!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!