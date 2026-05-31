Férjhez ment Michael Schumacher öccse – dokumentumsorozat készült a pár kapcsolatáról

Megköttetett a frigy a korábbi Formula–1-es pilóta, Ralf Schumacher és partnere, Etienne Bousquet-Cassagne között. A pár a franciaországi Saint-Tropez-ban tartotta a háromnapos esküvőjét, amelyen egy stáb egyúttal a dokumentumsorozatuk fináléját is forgatta – írja a Daily Mail.

Schumacher volt felesége, Cora elküldte a jókívánságait az ifjú párnak, holott korábban úgy fogalmazott, elpazarolta vele a legszebb éveit, és még az esküvői ruháját is elégette! Ralf és Cora Schumacher 2001-ben házasodtak össze, 13 évig éltek együtt, egy fiuk született, David.