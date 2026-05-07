Robbant a botrány: Matolcsy György nem jelent meg a bíróságon, 100 milliót bukhat az egykori MNB-elnök

Nagyon kell a pénz: OnlyFans-oldalt indított a Kutyapárt volt listavezetője
„Egy-két lábkép” még belefér a volt listavezetőnek, aki úgy tűnik mindenre képes, hogy pártjának pénzt gyűjtsön.
Matolcsy György válik feleségétől, ami az ex-bankelnök vagyonbevallásán is meglátszik.
Kilenc év házasság után véget elválik feleségétől, Vajda Zitától Matolcsy György – írja a Blikk.
A válópert szerdán tartották, azonban a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke nem jelent meg a bírósági tárgyaláson.
Az ügy a jelek szerint nem zárul teljes egyetértésben, mivel a felek a vagyonmegosztás kérdésében nem tudtak megegyezni.
Matolcsy György számára ez volt a második házasság. Első feleségétől 2016-ban vált, majd nem sokkal később kapcsolatba került Vajda Zitával, az MNB nemzetközi szakmai titkárával. A következő évben összeházasodtak, ezt követően pedig Vajda lemondott az MNB-alapítványnál betöltött tisztségéről.
Az elmúlt években a pár magánéletéről alig jelent meg információ.
Matolcsy György legutóbbi vagyonnyilatkozata ugyanakkor jelentős változásokat mutatott. A 2025-ös bevallása szerint már csak 16,7 millió forintos megtakarítással rendelkezik, miközben korábbi ingatlanjai – köztük a balatonakarattyai és csopaki tulajdonai – már nem szerepelnek a dokumentumban. Egy évvel korábban még mintegy 120 millió forintnyi megtakarítást tüntetett fel különböző formákban.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egy-két lábkép” még belefér a volt listavezetőnek, aki úgy tűnik mindenre képes, hogy pártjának pénzt gyűjtsön.
Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI
***