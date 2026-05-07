05. 07.
csütörtök
matolcsy györgy házasság feleség válás magyar nemzeti bank

Robbant a botrány: Matolcsy György nem jelent meg a bíróságon, 100 milliót bukhat az egykori MNB-elnök

2026. május 07. 16:50

Matolcsy György válik feleségétől, ami az ex-bankelnök vagyonbevallásán is meglátszik.

2026. május 07. 16:50
null

Kilenc év házasság után véget elválik feleségétől, Vajda Zitától Matolcsy György – írja a Blikk.

 A válópert szerdán tartották, azonban a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke nem jelent meg a bírósági tárgyaláson. 

Az ügy a jelek szerint nem zárul teljes egyetértésben, mivel a felek a vagyonmegosztás kérdésében nem tudtak megegyezni.

Matolcsy György számára ez volt a második házasság. Első feleségétől 2016-ban vált, majd nem sokkal később kapcsolatba került Vajda Zitával, az MNB nemzetközi szakmai titkárával. A következő évben összeházasodtak, ezt követően pedig Vajda lemondott az MNB-alapítványnál betöltött tisztségéről.

Az elmúlt években a pár magánéletéről alig jelent meg információ.

Matolcsy György legutóbbi vagyonnyilatkozata ugyanakkor jelentős változásokat mutatott. A 2025-ös bevallása szerint már csak 16,7 millió forintos megtakarítással rendelkezik, miközben korábbi ingatlanjai – köztük a balatonakarattyai és csopaki tulajdonai – már nem szerepelnek a dokumentumban. Egy évvel korábban még mintegy 120 millió forintnyi megtakarítást tüntetett fel különböző formákban.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

***

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbs-real
2026. május 07. 17:58
Semmihez sem értő slapajok! (De azért mindenről írnak.) A bontóperben nem tárgyalnak vagyonjogi kérdést. (Az egy külön per.) Ha valamelyik fél nem jelenik meg a tárgyaláson, akkor nincs tárgyalás. (A bontóperben a fél személyes meghallgatásától csak kivételesen tekinthet el a bíróság.)
gyaloggos
2026. május 07. 17:51 Szerkesztve
OSZT mi az a 100 millió MATOLCSYNAK ? Hm....? Ő SZÁZMILLIÁRDOKAT vágott zsebre, nem foglalkozik holmi százmilliókkal!
mlotta
2026. május 07. 17:16
Magyar Hang: Csoportos létszámleépítés jöhet a Mandinernél A dolgozók felét is elküldhetik hamarosan.
Canadian
2026. május 07. 17:14
"Kilenc év házasság után véget elválik" Tessék mondani, ez milyen nyelvtan? A Mandi megint remekel.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!